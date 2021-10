Kontynuacja Horizon Zero Dawn nadal czeka na pierwszych graczy, ale na szczęście co jakiś czas twórcy gry ukazują co nieco z tego, czego możemy się spodziewać. Tym razem jest to naprawdę sporo informacji!

Horizon Forbidden West to gra od Guerrilla Games, której premiera została zapowiedziana na 18 lutego 2022 roku. Wierni fani z pewnością nie mogą doczekać się już tego tytułu, a tymczasem na blogu PlayStation można znaleźć nowy wpis z ujęciami z gry.

Wolność i swoboda

Zespół chciał zaoferować graczom przede wszystkim więcej wolności i swobody z odkrywania i doświadczania świata. Twórcy dodali kilka nowych sposobów poruszania się po świecie:

Aloy może swobodnie wspinać się po ogromnych odcinkach skalistego terenu; jeszcze więcej typów maszyn może być używanych do chwytania, a punkty zaczepienia znaleźć będzie można w całym środowisku. Pozwoli to na zwinne poruszanie się w pionie

Deweloperzy chcieli także zwiększyć dynamiczną interakcję ze światem. Tutaj warto wspomnieć o narzędziu Pullcaster, które może być wykorzystane do różnych aktywności:

Pullcaster to mechaniczne urządzenie, które jest montowane na nadgarstku i ma dwie oddzielne funkcje. Pierwszą z nich jest mechanika chwytaka, która pozwala graczowi na szybkie i łatwe wspinanie się i zapewnia dynamiczne przejście lub ucieczkę. Druga funkcja to wyciągarka, co oznacza, że gracz może dynamicznie manipulować, przesuwać i niszczyć obiekty w otoczeniu

Ekscytujące wyzwania dla graczy dzięki DualSense

Deweloperzy wykorzystują kontroler DualSense, aby zapewnić graczom jeszcze lepszy poziom rozrywki:

Dodaliśmy dodatkowe wymiary dotykowe, aby zwiększyć zarówno wartość rozgrywki, jak i poczucie bycia częścią świata, w którym porusza się Aloy; mogą być subtelne, jak uczucie ocierania się trawy wokół Ciebie, wskazujące, że wchodzisz w niewidzialną trawę, lub moment maksymalnego naciągnięcia łuku

Co jeszcze nowego znajdzie się w Horizon Forbidden West?

Zespół popracował również nad nowymi koncepcjami w grze, takimi jak stół warsztatowy. Będzie można w nim ulepszać oraz wzmacniać broń i stroje. Zaoferuje to graczom większą możliwość personalizacji i zdobywania umiejętności. Oczywiście nie można zapominać o walce. Nowością jest między innymi Resonator Blast – umiejętność tę ładuje się za pomocą uderzeń w walce wręcz, a następnie, po pełnym naładowaniu, energia może być skierowana we wrogów (nie tylko ludzi, ale też w maszyny) i w efekcie powstanie wielka, niszcząca eksplozja.

Na co jeszcze można liczyć? Na pewno na większe niebezpieczeństwo, dużą liczbę wrogów i maszyn, które od teraz będą mogły walczyć razem w grupach. Z pewnością będzie to prawdziwe wyzwanie, ale też i świetna rozrywka:

Mieliśmy dużo zabawy, tworząc fajne i potężne kombinacje, które gracze mogą odkryć, i mamy nadzieję, że ludzie będą cieszyć się grą po jej premierze!

Nowe wstawki z gry możecie zobaczyć na blogu Playstation lub na youtube:

Źródła: blog.playstation.com