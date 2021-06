Co prawda do Halloween jeszcze kilka miesięcy, jednak już możemy śmiało stwierdzić, że dreszczyku emocji dostarczy nam trzecia część z serii Dark Pictures Anthology – House of Ashes.

W maju najpierw mieliśmy okazję ujrzeć nowy zwiastun produkcji od studia Supermasive Games. Nie wiele później, bo zaledwie tydzień od momentu opublikowania zwiastunu, studio udostępniło 9-minutowy materiał z rozgrywki, który przedstawiał nam, z czym tym razem przyjdzie nam się zmierzyć. Jeśli nie mieliście okazji obejrzeć wspomnianego materiału, to możecie to zrobić właśnie teraz:

Ciągle jednak brakowało tej najważniejszej dla graczy informacji – kiedy nastąpi oficjalna premiera produkcji. Na szczęście i tę informację przyszło nam poznać, bowiem właśnie wydawca gry – Bandai Namco – opublikował informację, z której wynika, że House of Ashes trafi w nasze ręce już 22 października 2021 roku, czyli w sam raz na Halloween.

Zobacz zwiastun The Dark Pictures Anthology: House of Ashes:

Czego możemy spodziewać się po House of Ashes?

Trzecia część The Dark Pictures Anthology rozgrywa się podczas wojny w Iraku w 2003 roku i podąża śladem grupy amerykańskich i irackich żołnierzy. Jednostka wojskowa zostaje ostrzelana przez siły irackie, co powoduje trzęsienie ziemi, w wyniku którego żołnierze trafiają na ruiny świątyni sumeryjskiej. Cała komunikacja zostaje zerwana, a sami żołnierze nie zdają sobie sprawy, jakie zło czai się za rogiem.

House of Ashes zadebiutuje w dwóch wersjach: podstawowej oraz kolekcjonerskiej. W skład "kolekcjonerki" wchodzić będzie plakat, naklejki, przypinki oraz diorama przedstawiająca starożytne mezopotamskie bóstwo – Pazuzu.

Na koniec przypomnijmy, że House of Ashes zadebiutuje na Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 i PC. Jeśli natomiast jesteście ciekawi, jak wypadła inna gra z serii The Dark Pictures Anthology, to koniecznie sprawdźcie naszą recenzję Man of Medan.

Źródło: Bandai Namco, VG 247, Inf. własna