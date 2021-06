Świeżutki zwiastun Elden Ring z przytupem zwieńczył tegoroczną galę Summer Game Fest. Nie tylko zobaczyliśmy nowe fragmenty rozgrywki, ale też poznaliśmy datę premiery. Kiedy skończy się czekanie?

Kiedy premiera Elden Ring?

Liczyliśmy na to, że w Elden Ring zagramy jeszcze w tym roku. To się nie uda, ale na szczęście nie będziemy musieli czekać dużo dłużej. Zwiastun, który już za chwilę obejrzysz, kończy się planszą informującą, że premiera odbędzie się 21 stycznia 2022 roku. Twórcy wykorzystali również okazję, by potwierdzić, że swoje nowe dzieło opracowują z myślą o pecetach oraz konsolach obu generacji: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i Xbox One.

Zobacz świeżutki zwiastun Elden Ring z fragmentami rozgrywki i datą premiery:

Oczekiwania względem Elden Ring są olbrzymie. Choćby ze względu na to, że za projekt odpowiada ekipa From Software – twórcy Dark Souls, Bloodborne czy Sekiro: Shadows Die Twice. Ale nie tylko – spodziewamy się także rewelacyjnej opowieści, bo czuwa nad nią nikt inny jak George R.R. Martin, którego żadnemu miłośnikowi fantasy nie trzeba chyba przedstawiać. Ciekawie zapowiada się też fakt, że trafimy do (dużego i otwartego) świata inspirowanego nordycką mitologią.

Pewnie zwiastun już obejrzany, co? I jakie są twoje odczucia – zgadzasz się z nami, że Elden Ring olśniewa?

Źródło: Summer Game Fest, From Software