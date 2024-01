Na targach CES 2024, firma HP Inc. zaprezentowała nowe portfolio urządzeń dla graczy, obejmujące produkty OMEN i HyperX. Nowy sprzęt został powołany do życia, by gracze oddali się swojej pasji. I nie tylko gracze.

Nowe laptopy, akcesoria i oprogramowanie zostały zaprojektowane z myślą o graczach, niemniej inni użytkownicy również powinni znaleźć coś dla siebie. Na przykład OMEN Transcend 14 Gaming Laptop poradzi sobie znakomicie z pracą twórczą, natomiast potencjał AI pomoże na studiach.

Hybrydowe podejście do grania z OMEN Transcend 14 Gaming Laptop

Spójrzmy na to, co oferuje OMEN Transcend 14 Gaming Laptop:

Laptop wyposażono w OLED 2,8K 120 Hz VRR. Ten wyświetlacz jest certyfikowany przez IMAX Enhanced, co oznacza, że jest w stanie zapewnić najwyższą jakość obrazu. Jest to pierwszy laptop przeznaczony do gier, który nie posiada oddzielającej poszczególne przyciski kratki na klawiaturze RGB5.

Waży zaledwie 1637 g, a jego bateria pozwala na 11,5 godziny nieprzerwanej pracy . Dodatkowo, jest wyposażony w zasilacz USB-C PD 140 W, który sprawia, że ładowanie urządzenia jest znacznie szybsze.

. Dodatkowo, jest wyposażony w zasilacz USB-C PD 140 W, który sprawia, że ładowanie urządzenia jest znacznie szybsze. Laptop jest wyposażony w procesor Intel Core Ultra 9 185H7 oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070. Streamerzy i gracze mogą również skorzystać z jednostki NPU urządzenia oraz wtyczek OpenVINO dla studia OBS, co pozwala na płynniejszą rozgrywkę i strumieniowanie, nawet przy zwiększonej o 24,6% liczbie klatek na sekundę

Obudowa tego laptopa została przeprojektowana tak, aby ciepło było bezpośrednio odprowadzane przez tylne otwory wentylacyjne, co dodatkowo wspomaga komora parowa.

OMEN Transcend 14 i sztuczna inteligencja. Ten laptop jest idealny dla studentów, ponieważ oferuje zarówno lokalne możliwości sztucznej inteligencji dzięki procesorom Intel i NVIDIA, jak i wbudowaną sztuczną inteligencję z Otter.ai. Dzięki temu, urządzenie pozwala na transkrypcję na żywo i napisy w czasie rzeczywistym podczas spotkań lub zajęć, a także na zapisywanie transkrypcji dźwięku i notatek generowanych przez sztuczną inteligencję.

OMEN Transcend 14 jest pierwszym gamingowym laptopem z łącznością ULL 2,4 GHz, obsługiwaną przez HyperX Cloud III Wireless Headset. Prosta konfiguracja pozwala na natychmiastowe zanurzenie się w wirtualnym świecie gier z wyjątkowo realistycznym dźwiękiem.

HP nie zapomniało również o swoim mobilnym gamingowym laptopie OMEN Transcend 16,1", który został ulepszony poprzez dodanie funkcji zaawansowanego wyświetlacza OLED 2,5K 240 Hz. Firma udoskonaliła także inne modele z portfolio gamingowego, takie jak OMEN 16.1" Gaming Laptop PC i Victus 16.1" Gaming Laptop PC - wszystkie z procesorami Intel Core i7 HX.

Nowości HyperX

HyperX Cloud Mini Headsets to małe i lekkie, ale potężne zestawy słuchawkowe. Zestawy dostępne są w wersji przewodowej i bezprzewodowej. Wyposażone są w funkcje ograniczania głośności, oferują immersyjny dźwięk, poręczny mikrofon z możliwością wyciszenia poprzez obrócenie oraz kompatybilność z wieloma platformami.

HyperX Clutch Tanto Mini Wired to lekki kontroler, który umożliwia łatwy dostęp do wszystkich standardowych przycisków i elementów sterujących, a jednocześnie jest kompatybilny z konsolami Xbox Series X|S, PC, Steam Deck i urządzeniami z systemem Android. Kontroler zawiera również przełącznik trybu mobilnego i interfejs gniazda stereo 3.5 mm do przewodowych zestawów słuchawkowych.

HyperX Alloy Rise Keyboard: Klawiatura stworzona z myślą o personalizacji, która jest pierwszym modelem HyperX z możliwością szybkiej wymiany elementów podczas pracy (hot-swap) i uszczelnioną konstrukcją. Występuje w wersji pełnowymiarowej i mniejszej. Wyposażona jest w fabrycznie nasmarowane przełączniki liniowe HyperX i domyślnie zainstalowane nakładki na klawisze HyperX PBT.

Klawiatura posiada ulepszone podświetlenie RGB z czujnikiem światła otoczenia, który automatycznie dostosowuje jasność, zapewniając optymalną intensywność efektu podświetlenia. Dodatkowo, klawiatura jest wyposażona we wbudowaną pamięć HyperX, która umożliwia graczom zapisanie 10 profili klawiatury bezpośrednio w urządzeniu. Dla jeszcze większej personalizacji, klawiatury są wyposażone w switche hot-swap, magnetyczne górne płyty, pakiety plakietek, nową kolekcję tematyczną 3D Mythic, a także solidną konstrukcję, zapewniającą trwałość i elastyczność.

HyperX Pulsefire Haste 2 Mini: Nowa, kompaktowa myszka gamingowa zaprojektowana z myślą o graczach ceniących sobie lekkość i wydajność. Oferuje imponującą pracę baterii do 100 godzin, bardzo precyzyjny czujnik HyperX 26K, łączność w dwóch trybach bezprzewodowych, pyłoszczelne przełączniki HyperX i regulowany grip tape zapewniający doskonałą obsługę.

Plecaki HyperX Knight oraz Delta Gaming Backpacks: Idealne dla graczy w podróży, oferują miejsce do bezpiecznego przechowywania laptopów gamingowych i akcesoriów. Wykonane z wytrzymałego i odpornego na warunki atmosferyczne poliestru, zaprojektowane w klasycznych kolorach HyperX. Plecaki są zgodne z przepisami większości linii lotniczych dotyczącymi rozmiaru bagażu podręcznego, co umożliwia graczom zabranie swojego sprzętu w podróż.

Monitor gamingowy OMEN Transcend 32 UHD 240Hz OLED Gaming Monitor

Urządzenie przeznaczone nie tylko dla zapalonych graczy, ale również dla profesjonalistów z branży kreatywnej. Jest to pierwszy monitor gamingowy na rynku, który posiada niezależne porty USB, co umożliwia łatwe i płynne przełączanie się między różnymi urządzeniami. Dodatkowo, monitor ten posiada wbudowane inteligentne funkcje KVM, które pozwalają na przeciąganie i upuszczanie plików.

Nowy model OMEN zapewnia niezawodną łączność w monitorze OLED, dzięki zasilaniu USB-C Power-Delivery o mocy 140 W. Co więcej, monitor ten oferuje możliwość słuchania muzyki i dźwięków z gier na wbudowanych głośnikach, które zostały stworzone we współpracy z firmą HyperX.

Monitor ten posiada również funkcję 10-pasmowego korektora, który można w pełni dostosować za pomocą OMEN Gaming Hub. Panel QD-OLED o rozdzielczości 4K UHD zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu 1 500 000:1 oraz podwyższoną częstotliwość odświeżania 240 Hz i bardzo niski czas reakcji 0,3 ms.

Jest to pierwszy monitor z portfolio OMEN, który jest wyposażony w Dolby Vision, co zapewnia kompatybilnym grom niesamowite wrażenia HDR. Ponadto, jest to pierwszy monitor OMEN, który posiada certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400, oferujący do 50x większy zakres dynamiki i 4x lepszy czas narastania w porównaniu do DisplayHDR 1000.

Żywotność paneli OLED jest kluczowa, dlatego monitor ten wykorzystuje technologię chłodzenia OMEN Tempest, która pomaga ograniczyć wypalanie i wydłużyć żywotność panelu. Użytkownik może być spokojny o swoje urządzenie, dzięki 3-letniej gwarancji producenta.

Dostępność i ceny

Aktualnie kwestia dostępności i cen prezentuje się następująco:

OMEN Transcend 14 Gaming Laptop będzie dostępny w sprzedaży od marca 2024 r. w cenie od 9 999 PLN;

OMEN Transcend 16 Gaming Laptop PC z najnowszymi procesorami Intel i wyświetlaczem OLED będzie dostępny od stycznia na HP.com;

OMEN 16 Gaming Laptop będzie dostępny od stycznia 2024 r. na HP.com;

Victus 16.1 inch Gaming Laptop będzie dostępny od lutego na HP.com;

HyperX Cloud Mini Headsets będą dostępne wiosną 2024 r.;

HyperX Clutch Tanto Mini Wired Controller będzie dostępny wiosną 2024 r.;

HyperX Alloy Rise Gaming Keyboard będzie dostępna wiosną 2024 r.;

HyperX Alloy Rise 75 Gaming Keyboard będzie dostępna wiosną 2024 r.;

HyperX Alloy Rise Top Plate będzie dostępny wiosną 2024 r.;

HyperX Linear & Tactile Switch Packs będą dostępne wiosną 2024 r. na HyperX.com;

HyperX Badge Packs będą dostępne wiosną 2024 r.;

HX3D Mythic Themed Collection będzie dostępny w lutym;

HyperX Pulsefire Haste 2 Mini będzie dostępny w styczniu;

HyperX Delta Gaming Backpack będzie dostępny w lutym;

HyperX Knight Gaming Backpack będzie dostępny w lutym;

OMEN Transcend 32 Gaming Monitor ma być dostępny jeszcze w tym roku.

Źródło: HP