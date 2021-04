Na polskim rynku debiutują dwie usługi, zwiększające komfort drukowania. To HP Instant Ink oraz HP+. Na czym polegają i ile kosztują? My już znamy odpowiedzi, a ty czytaj dalej, to zaraz je poznasz.

Z HP Instant Ink nigdy nie zabraknie ci tuszu

Normalnie musimy sami kontrolować stan atramentów, a gdy się kończą – udać się do sklepu (próbując sobie przy okazji przypomnieć jaki to był kod). HP Instant Ink ma być rozwiązaniem, które pozwoli nam zapomnieć o tych sprawach, bo gdy będzie taka potrzeba, to tusze same pojawią się u naszych drzwi (no dobra, nie same – za pośrednictwem kuriera). Producent obiecuje koniec z frustracją związaną z atramentem kończącym się w najmniej odpowiednim momencie.

Krótko mówiąc: HP Instant Ink to usługa subskrypcyjna. Płacimy określoną kwotę, dostosowaną do częstotliwości druku, a czuwanie nad poziomem atramentów i zamawianie kartridżów odbywa się wówczas automatycznie (i my już nie musimy płacić ani za tusze, ani za dostawę). Warto podkreślić, że kurier przywiezie nam też przedpłaconą kopertę, do której możemy spakować zużyty wkład i odesłać go do recyklingu.

Ile kosztuje HP Instant Ink? Cennik wygląda następująco:

15 stron miesięcznie za 4,99 zł

50 stron miesięcznie za 15,99 zł

100 stron miesięcznie za 25,99 zł

300 stron miesięcznie za 61,99 zł

700 stron miesięcznie za 129,99 zł

W związku z takim sztywnym cennikiem może pojawiać się wiele pytań. Na szczęście na część z nich mamy odpowiedź:

Co jeśli nie wykorzystam limitu stron? Pozostałe strony przejdą na kolejny okres rozliczeniowy (do 3 miesięcy wstecz).

Co jeśli przekroczę limit stron? Automatycznie aktywowany zostanie pakiet dodatkowy.

Co jeśli w danym miesiącu potrzebuję wydrukować więcej? W każdej chwili możesz aktywować wyższy pakiet. Działa to też w drugą stronę.

Istotne jest też to, że strona jest liczona niezależnie od tego, jak bardzo ją zapełnimy – a zatem jedną stroną może być jedna linijka tekstu, jak i kolorowe zdjęcie na cały arkusz A4. Nie trzeba chyba w tym miejscu dodawać, że usługa najbardziej opłaca się, gdy najczęściej drukujemy w ten drugi sposób.

HP+, czyli inteligentny system drukowania

Instant Ink można wykupić osobno, ale jest on także jednym z (wielu!) elementów usługi czy może raczej systemu HP+. To coś zupełnie nowego, obejmującego swoim zasięgiem całe „doświadczenie” związane z drukowaniem.

Opis HP+ rozpoczyna się już na etapie wyboru urządzenia. Wkrótce w sklepach odnajdziesz drukarki i urządzenia wielofunkcyjne HP Standard oraz właśnie HP+. W tych pierwszych będzie można korzystać z zamiennych materiałów eksploatacyjnych, w drugich zaś będziemy przywiązani do oryginalnych tuszów (a w przyszłości też tonerów) – rozpoznamy je po literce „e” na końcu nazwy.

Co daje korzystanie z HP+?

HP+ zobowiązuje cię do korzystania z oryginalnych tuszów, ale daje też coś w zamian. Oprócz wspomnianej już usługi Instant Ink, dzięki której nie musisz martwić się o nagłe niedobory atramentu, a która w dodatku będzie dla ciebie dostępna za darmo przez 6 miesięcy, zyskujesz także:

automatyczne wykrywanie i rozwiązywanie problemów, dzięki połączeniu z chmurą HP,

wykrywanie ataków złośliwego oprogramowania w czasie rzeczywistym,

możliwość drukowania online z dowolnego miejsca na świecie,

możliwość „osobistego odbierania wydruku”, czyli uwierzytelnianego zlecania drukowania,

inteligentne skanowanie dokumentów za pomocą aparatu w telefonie,

intuicyjny pulpit nawigacyjny typu „wszystko w jednym miejscu”,

zobowiązanie HP do posadzenia 1 drzewa za każde 1000 zadrukowanych stron

oraz dodatkowy rok gwarancji HP na kupione urządzenie.

Na koniec informacja najważniejsza: za korzystanie z HP+ nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów poza abonamentem Instant Ink na wybranym przez siebie poziomie. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz.

Źródło: HP, informacja własna

