HP na targach CES 2024 zaprezentował najnowsze komputery Spectre z wbudowaną sztuczną inteligencją oraz urządzenia peryferyjne HP i Poly, których dewizą jest jeszcze większa personalizacja. Oto podsumowanie.

HP na targach CES 2024 ujawnilo szereg nowych produktów utrzymanych w duchu zwiekszonej personalizacji. Laptopy ze sztuczną inteligencją na pokładzie? Są. Myszki, klawiatury, słuchawki - wszystko, czego dusza zapragnie. Co istotne, w większości przypadków mamy nieodległą datę premiery.

HP i nowe laptopy Spectre x360

Targi CES 2024 to najlepszy pretekst, by poszczególne firmy mogły pochwalić się nowym sprzętem. Nie jest inaczej w przypadku HP. Najnowsze laptopy Spectre x360 to coś więcej niż zwykły laptop do pracy zdalnej. Stały się one towarzyszami, które przewidują potrzeby użytkownika, dostarczając bardziej zoptymalizowane doświadczenia. HP Spectre x360 14" 2-in-1 Laptop oraz HP Spectre x360 16" 2-in-1 Laptop to doskonałe przykłady takich urządzeń.

Wykorzystują kamerę 9 MP z mechanizmem adaptacyjnej korekty jasności w słabym oświetleniu oraz dedykowany układ AI, który zapewnia wbudowane funkcje bezpieczeństwa. Wśród nich znajduje się blokada przy odejściu od urządzenia, wybudzenie przy zbliżaniu się i alerty prywatności ostrzegające przed spoglądaniem na ekran przez postronne osoby. Laptopy te automatycznie regulują jasność ekranu i wykrywają, gdy użytkownik odwraca wzrok, aby oszczędzać energię. Zmienna częstotliwość odświeżania ekranu wpływa na wydajność i energooszczędność.

Laptopy Spectre x360 korzystają również z zaawansowanych zasobów sztucznej inteligencji oraz procesorów Intel Core Ultra i opcjonalnych układów GPU NVIDIA GeForce RTX 4050. Najnowsze laptopy Spectre są idealnie przystosowane do pracy zdalnej. Są wyposażone w funkcje dostosowywania dźwięku do potrzeb użytkownika, zapewniając czysty głos i niezwykłe wrażenia audio podczas komunikacji. Ulepszono również połączenia wideo, dzięki efektom Windows Studio5.

Laptopy Spectre x360 oferują również doskonały obraz dzięki ekranowi OLED 2,8K6. Ekran posiada certyfikat IMAX Enhanced7, co umożliwia oglądanie filmów w najwyższej jakości. Współczynnik proporcji 16:108 umożliwia oglądanie większej ilości treści, a wyświetlacz automatycznie dopasowuje częstotliwość od 48 Hz do 120 Hz, w zależności od rodzaju wyświetlanej treści.

Połączenie z peryferiami HP

Słuchawki Poly Voyager Free 20 wireless earbuds zostały one zaprojektowane z myślą o osobach mobilnych. Bez względu na to, czy słuchasz muzyki, podcastów, czy prowadzisz rozmowy z bliskimi, dzięki technologii aktywnej redukcji szumów Active Noise Canceling (ANC), zawsze usłyszysz to, co jest dla Ciebie najważniejsze.

Słuchawki te zapewniają do ośmiu godzin pracy, a dzięki przenośnemu etui ładującemu Qi, żywotność baterii jest wydłużona 2,5-krotnie. Komfort użytkowania poprawi aplikacja mobilna Poly Lens.

Kolejnym urządzeniem jest HP 960 Ergonomic Wireless Keyboard. Klawiatura zaprojektowana z podziałem na strefy, dostosowuje się do naszego stylu pisania, a 20 programowalnych klawiszy i oddzielna klawiatura numeryczna pozwalają na personalizację na najwyższym poziomie. Klawiatura ta oferuje łączność Bluetooth oraz możliwość połączenia za pomocą dongla USB.

Dodatkowe urządzenia peryferyjne HP

HP 690 Rechargeable Wireless Mouse : Jest to pierwsza mysz Bluetooth na rynku, która jest ładowana za pomocą technologii Qi. Wyposażona jest w sześć lub więcej programowalnych przycisków15, co daje użytkownikowi możliwość dostosowania jej do własnych preferencji

: Jest to pierwsza mysz Bluetooth na rynku, która jest ładowana za pomocą technologii Qi. Wyposażona jest w sześć lub więcej programowalnych przycisków15, co daje użytkownikowi możliwość dostosowania jej do własnych preferencji HP 430 Programmable Wireless Keypad : To ekstremalnie konfigurowalna klawiatura mechaniczna Bluetooth 16 dostępna na rynku. Jej kompaktowa i przenośna konstrukcja sprawia, że sprawdzi się w podróży.

: To ekstremalnie konfigurowalna klawiatura mechaniczna Bluetooth 16 dostępna na rynku. Jej kompaktowa i przenośna konstrukcja sprawia, że sprawdzi się w podróży. HP USB-C Travel Hub G3 : Ten kompaktowy, mobilny koncentrator dodaje do notebooka pięć niezbędnych portów, w tym port USB-C, dwa porty USB-A i port HDMI. Dzięki temu, użytkownik ma możliwość podłączenia do swojego notebooka niemal każdego urządzenia.

: Ten kompaktowy, mobilny koncentrator dodaje do notebooka pięć niezbędnych portów, w tym port USB-C, dwa porty USB-A i port HDMI. Dzięki temu, użytkownik ma możliwość podłączenia do swojego notebooka niemal każdego urządzenia. HP 400 Backlit Wired Keyboard: Ta klawiatura jest odporna na zalanie i łatwa do czyszczenia, co zwiększa jej trwałość i wydłuża żywotność. Dostarczana jest z przewodem USB-C i adapterem USB-A.

Monitory HP

HP powiększą ofertę monitorów, wprowadzając pierwsze monity HP z serii 5. Dostępne w wersjach 24", 27" i 32", oferują teraz współczynnik kontrastu 1500:1 i zwiększoną częstotliwość odświeżania - 100 Hz. Dzięki smukłej i lekkiej konstrukcji mogą bez trudu łączyć się z wieloma urządzeniami za pomocą dodatkowego portu HDMI.

Cena i dostępność

HP Spectre x360 14” 2-in-1 . Laptop będzie dostępny w Polsce w lutym 2024. Cena od 8999 zł

. Laptop będzie dostępny w Polsce w lutym 2024. Cena od 8999 zł HP Spectre x360 16” 2-in-1 . Laptop będzie dostępny w Polsce w lutym 2024. Cena od 9199 zł

. Laptop będzie dostępny w Polsce w lutym 2024. Cena od 9199 zł Poly Voyager Free 20 wireless earbud s. Planowana premiera w maju 2024 r. Cenę poznamy bliżej premiery.

s. Planowana premiera w maju 2024 r. Cenę poznamy bliżej premiery. HP 960 Ergonomic Wireless Keyboard . Dostępne w Polsce w lipcu 2024 r. Cena tego produktu to 649 zł.

. Dostępne w Polsce w lipcu 2024 r. Cena tego produktu to 649 zł. HP 690 Rechargeable Wireless Mouse . Dostępne w Polsce w styczniu 2024 r. w cenie 259 zł.

. Dostępne w Polsce w styczniu 2024 r. w cenie 259 zł. HP USB-C Travel Hub G3 . Premiera w Polsce w marcu 2024 r. Cena 349 zł

. Premiera w Polsce w marcu 2024 r. Cena 349 zł HP 430 Programmable Wireless Keypad. Premiera w Polsce w styczniu 2024. Cena 199 zł

Premiera w Polsce w styczniu 2024. Cena 199 zł HP 400 Backlit Wired Keyboard. Premiera w styczniu 2024. Cena 249 zł

Premiera w styczniu 2024. Cena 249 zł Wreszcie, wiosną 2024 roku planowana jest premiera HP Series 5 Displays. Ceny tych monitorów zostaną podane bliżej daty ich premiery.

Źródło: HP