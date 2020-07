Intel czy AMD? AMD czy Intel? Obecnie na rynku PC-tów liczy się tylko tych dwóch producentów procesorów, ale nie są oni jedynymi graczami na rynku, bo swoje układy oferuje także firma Huawei. Jak wypadają chińskie procesory?

Procesory Huawei sposobem na uniezależnienie się od zachodu

Firma Huawei (a raczej jej spółka HiSilicon) zaczynała od projektowania procesorów dla smartfonów, ale obecnie oferuje także układy dla komputerów i centrów danych. W odróżnieniu od modeli Intel lub AMD z rdzeniami x86, chińskie układy bazujące na otwartej architekturze ARM.

Dlaczego Huawei projektuje swoje procesory? Nie jest tajemnicą, że producent realizuje w ten sposób strategię uniezależnienia Chin od zachodnich producentów. Cóż, historia firmy Huawei pokazuje, że takie podejście może okazać się zbawienne.

Procesor Huawei Kunpeng 920 – jaką oferuje wydajność?

Ok, na co stać chińskie procesory? Na youtubowym kanale 二斤自制 (też nie wiem co to znaczy) pojawił się materiał z prezentacją komputera, który wykorzystuje procesor Huawei Kunpeng 920 2249K – to 8-rdzeniowa jednostka oparta na rdzeniach ARM v8 (7 nm).

Pozostała część specyfikacji przewiduje płytę główną Huawei D920S10 (procesor został do niej przylutowany), kartę graficzną Radeon RX 550, 16 GB pamięci DDR4-2666 i dysk SSD o pojemności 256 GB. Sprzęt działa na 64-bitowym systemie UOS, który w zasadzie jest zmodyfikowaną dystrybucją Linuxa.

Kunpeng 920 ukończył test renderowania w Blenderze (scena BMW) w 11 minut i 47 sekund, co można porównać do... 8-rdzeniowych procesorów AMD FX 8000. Nowe 8-rdzeniowe jednostki Intela wykonują ten test 4- lub 5-krotnie szybciej. Mało tego! To słabszy wynik niż osiągają rosyjskie procesory Elbrus.

Procesor Huawei ma także inne problemy

Okazuje się, że kiepska wydajność to nie jedyny problem procesora Huawei Kunpeng 920. Co prawda jednostka pozwoliła na strumieniowanie wideo w rozdzielczości 4K, ale miała problem z lokalnym odtwarzaniem materiału (podobno winne było kodowanie).

Dodatkowym problemem jest mały wybór aplikacji. Procesor firmy Huawei nie jest zgodny z architekturą x86, więc konieczne jest napisanie specjalnego oprogramowania pod ARM – za dostęp do sklepu z takimi aplikacjami trzeba zapłacić około 800 juanów (a więc około 450 złotych). Patrząc, że sam komputer kosztuje 7500 juanów (około 4200 złotych), wydatek wcale nie jest taki mały.

Czy procesory firmy Huawei podbiją świat, podobnie jak zrobiły to jej smartfony? Cóż, póki co na to się nie zanosi.

Źródło: Tom's Hardware, YouTube @ 二斤自制

