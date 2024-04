Huawei nova 12 już w Polsce. Trzy smartfony w różnych cenach do wyboru

Huawei wprowadza na polski rynek trzy smartfony ze średniopółkowej linii nova 12. Kupując dowolny z nich można otrzymać w prezencie słuchawki.

Najnowsza seria obejmuje modele:

Huawei nova 12i (8/128 GB) - 1199 zł;

Huawei nova 12 SE (8/256 GB) - 1499 zł;

Huawei nova 12s (8/256 GB) - 1799 zł.

Osoby, które złożą zamówienie do 2 czerwca mogą liczyć na prezent. Do modelu nova 12i dokładane będą słuchawki Huawei FreeBuds SE 2 (wartość ok. 200 zł), a do 12 SE i 12s słuchawki Huawei FreeBuds 5i (wartość ok. 330 zł).

Warto odnotować, że ceny są nawet nieco niższe niż w przypadku ubiegłorocznej generacji, która startowała z poziomu 1299 zł.

Huawei nova 12: co nowego?

Najmocniejszym z nowych smartfonów jest Huawei nova 12s.

Huawei nova 12s

Specyfikacja tego modelu obejmuje:

ekran OLED 6,7 cala o rozdzielczości 2412 x 1084 (395 ppi) i odświeżaniu 120 Hz;

Snapdragona 778G 4G (4 x Cortex-A78 2,4 GHz + 4 x Cortex-A55 1,8 GHz);

8 GB pamięci RAM;

256 GB pamięci na dane;

aparat główny 50 Mpix z przysłoną f/1,9;

aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym f/2,2 i trybem makro;

aparat przedni 60 Mpix z przysłoną f/2,4;

łączność 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC;

czytnik linii papilarnych w ekranie;

baterię 4500 mAh z szybkim ładowaniem 66 W;

EMUI 14;

wymiary 161,29 mm x 74,96 mm x 6,88 mm;

wagę 168 g.

Nieco niżej pozycjonowany jest Huawei nova 12 SE.

Huawei nova 12 SE

Ten wariant ma:

ekran OLED 6,67 cala o rozdzielczości 2400 x 1080 (395 ppi) i odświeżaniu 90 Hz;

Snapdragona 680 4G (4 x Cortex-A73 2,4 GHz + 4 x Cortex-A53 1,9 GHz);

8 GB pamięci RAM;

256 GB pamięci na dane;

aparat główny 108 Mpix z przysłoną f/1,9;

aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym f/2,2;

aparat 2 Mpix do zdjęć makro;

aparat przedni 32 Mpix z przysłoną f/2,45;

łączność 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 i NFC;

czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania;

baterię 4500 mAh z szybkim ładowaniem 66 W;

EMUI 14;

wymiary 162,39 mm x 75,47 mm x 7,39 mm;

wagę 186 g.



Najtańszym z nowych smartfonów jest Huawei nova 12i.

Huawei nova 12i

Parametry tego modelu to: