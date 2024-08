Pierwszy taki smartfon. Szef Huaweia przyłapany z nowym cackiem

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Huawei szykuje się do prezentacji jednego z najbardziej przełomowych smartfonów w historii. Co powiecie na 10-calowy ekran w kieszeni?

Przecieki na temat podwójnie składanego smartfonu Huaweia pojawiły się już styczniu. Dzięki dwóm zawiasom miałby on po złożeniu redukować swoją szerokość o 2/3, co ma pozwolić na zastosowanie największego ekranu jaki kiedykolwiek trafił do urządzenia, które można nazwać smartfonem. Mówi się o okolicach 10 cali.

Wygląda na to, że prace nad nowym cackiem Huaweia są już na bardzo zaawansowanym etapie. Na tyle zaawansowanym, że szef firmy podobno zdążył już wymienić swój smartfon.

Podwójnie składany smartfon Huaweia na zdjęciu

Po chińskim serwisie mikroblogowym Weibo krąży fotka, na której uwieczniono ponoć Richarda Yu - dyrektora wykonawczego Huaweia - z jeszcze niezaprezentowanym urządzeniem.

Zdjęcie jest słabe jakości, ale na ekranie chyba faktycznie da się dostrzec dwie fałdy i aparat do selfie. Ten zdaje się być umieszczony w taki sposób, by po złożeniu znajdował się na froncie telefonu.

Sama idea podwójnie składanego smartfonu nie jest nowa, bo TCL już w 2020 roku opublikowało grafikę koncepcyjną przedstawiającą bardzo podobne urządzenie. Jak dotąd nikt nie wprowadził jednak czegoś podobnego na rynek.

Wizualizacja podwójnie składanego smartfonu (fot. TCL)

Jeśli chodzi o składane smartfony, portfolio Huaweia jest wyjątkowo bogate. Firma ma już na swoim koncie smartfony z ekranami składanymi do środka i na zewnątrz oraz kilka urządzeń typu flip.

Huawei Mate Xs, Mate X3 oraz P50 Pocket

Data premiery podwójnie składanego smartfonu Huaweia nie jest znana, ale nieoficjalnie mówi się, że firma chce go wprowadzić na rynek jeszcze w tym roku.