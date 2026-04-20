Pamięci DDR5 drożeją, ale nadchodzi ratunek. Producenci testują nowe moduły

Rynek pamięci RAM znów przyspiesza, ale niekoniecznie w dobrą stronę. Gdy producenci szukają sposobów na zwiększenie dostępności i obniżenie kosztów, na scenę wchodzą eksperymentalne moduły DDR5 HUDIMM.

Ceny pamięci DDR5 RAM rosną i nic nie wskazuje na to, by w najbliższych miesiącach sytuacja miała się poprawić. Rosnący popyt, ograniczona produkcja i napięcia na rynku półprzewodników sprawiają, że modernizacja komputera staje się coraz droższa.

W tym kontekście coraz częściej mówi się o alternatywnych rozwiązaniach, które mogłyby złagodzić problem. Jednym z nich są nowe moduły DDR5 HUDIMM, nad którymi pracują najwięksi producenci pamięci.

Jak działają dzisiejsze moduły DDR5

Standardowe pamięci DDR5 DIMM już teraz różnią się od starszych generacji. Każdy moduł wykorzystuje konstrukcję dwukanałową – zamiast jednego 64-bitowego kanału mamy dwa niezależne kanały po 32 bity.

Takie podejście poprawia wydajność i sprawdza się szczególnie w przypadku modułów o dużej pojemności. Więcej kanałów oznacza lepszą przepustowość i sprawniejsze zarządzanie danymi, co przekłada się na wyższą wydajność systemu.

DDR5 HUDIMM – mniej znaczy lepiej?

Producenci zaczęli jednak eksperymentować z inną koncepcją. Moduły DDR5 HUDIMM wykorzystują tylko jeden kanał 32-bitowy zamiast dwóch. Firma TeamGroup zapowiedziała, że takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć liczbę chipów w module nawet o połowę. To z kolei oznacza niższe koszty produkcji i potencjalnie tańsze pamięci dla użytkowników.

W praktyce chodzi o uproszczenie konstrukcji, które ma pomóc zaspokoić ogromny popyt na DRAM. Co ważne, podobne rozwiązania przygotowują także inni producenci, więc nie jest to jednorazowy eksperyment.

Można je łączyć z klasycznymi modułami

Jedną z ciekawszych cech DDR5 HUDIMM jest możliwość współpracy ze standardowymi modułami DIMM.

Według testów przeprowadzonych przez ASRock konfiguracja składająca się z klasycznego modułu DDR5 16 GB (dwukanałowego) oraz modułu HUDIMM 8 GB (jednokanałowego) oferuje tę samą pojemność co pojedynczy moduł 24 GB, ale przy wyższej przepustowości.

To sugeruje, że nowe pamięci mogą być nie tylko tańsze, ale też całkiem praktyczne w codziennym użytkowaniu — zwłaszcza gdy alternatywą jest instalacja tylko jednego modułu. Trudno jednak traktować je jako pełnoprawną alternatywę dla klasycznych konfiguracji dwukanałowych opartych na dwóch modułach, z których chętnie korzystają np. gracze.

Kompatybilność już potwierdzona

Dobra wiadomość jest taka, że nowe moduły nie będą wymagały zupełnie nowych platform. ASRock potwierdził, że DDR5 HUDIMM będą obsługiwane przez płyty główne z gniazdem Intel LGA 1700 (serie chipsetów 600 i 700) oraz Intel LGA 1851 (chipsety z serii 800). To oznacza, że wielu użytkowników będzie mogło skorzystać z nowego rozwiązania bez konieczności wymiany całej platformy (najpewniej wystarczy aktualizacja BIOS-u).

Inni producenci też testują podobne rozwiązania na swoich płytach. Na grupie UNIKO x AMD x PC pojawił się wpis Binga Lina z zespołu badawczo-rozwojowego ASUS ROG MB R&D.

Inżynier pochwalił się działającą obsługą DDR5 HUDIMM na płycie ASUS ROG Maximus Z890 Apex. W testach wykorzystano specjalnie zmodyfikowane moduły DIMM, w których zablokowano jeden z kanałów, symulując działanie pamięci HUDIMM.

To pokazuje, że producenci nie tylko planują, ale już aktywnie testują nowe rozwiązania.

Czy HUDIMM obniżą ceny pamięci?

Na razie trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale kierunek wydaje się obiecujący. Mniej chipów oznacza niższe koszty produkcji, a większa dostępność może pomóc ustabilizować rynek. Jeśli DDR5 HUDIMM faktycznie trafią do masowej sprzedaży, mogą stać się ciekawą alternatywą dla klasycznych modułów i pomóc użytkownikom przetrwać okres wysokich cen pamięci. Szczególnie tam, gdzie aż tak bardzie nie liczy się wydajność RAM.