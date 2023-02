Akcesoria do telefonów

Huawei Watch Fit 2 to smartwatch będący rzadkim połączeniem eleganckiego wyglądu, funkcjonalności i względnie niskiej ceny. A cena ta właśnie na chwilę spadła - do poziomu, jakiego dawno nie było.

Huawei Watch Fit 2 - trochę smartwatch, a trochę opaska

O ile smartfony Huawei już dawno straciły na znaczeniu z uwagi na brak usług Google, o tyle chiński producent produkuje naprawdę udane smartwatche i opaski sportowe, czując się w tym segmencie jak ryba w wodzie. I nie mam na myśli Odry. Sprzęty typu wearables od Huawei wyróżniają się bardzo pozytywnie na tle konkurencji pod względem stosunku ceny do jakości, a coraz częściej także pod względem estetyki.

Seria Watch Fit od początku balansuje na granicy pomiędzy smartwatchem, a opaską fitness - najnowsza wersja Fit 2 kształtem przywodzi naprawdę dużą i efekciarską opaskę, jednak cena i wielość funkcji zdecydowanie bliższa jest zegarkom smart ze średniej półki. W gruncie rzeczy mniejsza o terminologię. To sprzęt z gatunku udanych.

W zeszłorocznej recenzji Huawei Watch Fit 2 na łamach benchmark.pl, zwracaliśmy uwagę na fantastyczny i płynnie działający ekran AMOLED, rzetelne pomiary dziennej aktywności (od mierzenia kroków, przez spalone kalorie i poziom tętna, aż po wykrywanie snu) i obecność GPS, przez co smartwatch może rejestrować przebieżki czy jazdę na rowerze nawet, jeśli nie weźmiemy ze sobą telefonu.

Nie do pogardzenia są też nieoczywiste opcje, takie jak możliwośći wykonywania i odbierania rozmów (za pośrednictwem Bluetooth), powiadomienia z telefonu wraz z opcją odpowiedzi predefiniowanych, czy opcja sterowania muzyką, z możliwością wgrania własnej. Jeśli dodamy do tego sporo trybow treningowych, pomiar stresu i SpO2, kalendarzyk menstruacyjny, zdalną migawkę, wodoodporność i czas pracy na baterii przez tydzień z okładem, otrzymujemy smartwatch o naprawdę zacnych parametrach.

Watch FIt 2 dostępny jest od początku w trzech wariantach, przy czym wersja Classic oferowana w cenie około 800 złotych wydaje się być najbardziej damskim smartwatchem z tej trójki, w związku z kolorystyką i jasnym, skórzanym paskiem. Wersja ta raczej rzadko pojawiała się w promocjach, a ceny sprzętu niezbyt chcą spadać z uwagi na wszechobecną inflację - tym bardziej cieszy aktualna obniżka ceny.

Czego tu nie znajdziecie? Możliwości wgrania popularnych aplikacji oraz płatności zbliżeniowych. Jeśli to dla Was żaden zarzut, a szukacie lekkiego, efektownego i jednocześnie naprawdę dobrze wycenionego smartwatcha z pięknym, dużym wyświetlaczem i prawdziwym, skórzanym paskiem, walentynkowa oferta od MediaExpert może być dla Was interesująca. Przez najbliższe kilka dni Huawei Watch Fit 2 Classic można teraz kupić w cenie zaledwie 599 zł.

źródło: informacja własna / zdjęcie otwarcia: benchmark.pl