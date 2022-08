Jaki smartwatch damski wybrać? Zegarek mały, pasujący i do sportu, i do biura. Z pomiarem kroków, GPS, powiadomieniami, dobrą baterią i wyświetlaczem AMOLED. Może nawet z funkcją rozmowy telefonicznej czy płatności zbliżeniowych. Oto nasz ranking najlepszych zegarków dla kobiety.

Smartwatch damski

Dobry damski smartwatch nie różni się oczywiście od smartwatcha męskiego - podstawowe funkcje, technologie, łączność i obsługa są takie same, a wiele zegarków smart ma przeznaczenie uniwersalne i trafi w gusta obu płci. Jednak wybierając najlepszy smartwatch dla kobiety, należy zwracać większą uwagę na wielkość, stylistykę i kolory. Zamiast smartwatcha można też rozważyć zakup zaawansowanego zegarka sportowego albo smartbanda. Pierwsza opcja spodoba się paniom trenującym intensywnie, a druga tym, które szukają taniej opaski fitness i chcą tylko liczyć kroki, korzystać z pulsometru i prostych powiadomień.

Dobry smartwatch damski. Polecane modele - ranking 2022:

Jak duży powinien być smartwatch dla kobiety?

Damski smartwatch nie powinien być zbyt duży z uwagi na smuklejszą i drobniejszą budowę ciała niż u mężczyzn. Dlatego panie często preferują relatywnie małe smartwatche, z kopertą o szerokości do około 40-42 mm. Stąd producenci coraz częściej decydują się na umieszczanie w swojej ofercie różnych rozmiarów tego samego modelu zegarka - idealnym przykładem są chociażby: 40-milimetrowa wersja Samsung Galaxy Watch4 i Apple Watch SE, czy 41mm Apple Watch 7 i 42mm Huawei Watch GT 3. Męskie odpowiedniki najczęściej plasują się w okolicach 44-46mm.

Część smartwatchy produkowanych jest w jednej, uniwersalnej wersji (unisex), więc niezależnie, czy wybierzemy mniejszy, czy większy rozmiar, może on pasować na chudszy lub masywniejszy nadgarstek, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Wszystko jednakowoż zależy od indywidualnych preferencji. Jeśli masz chudą rękę, ale mimo to wolisz duży zegarek, to taki właśnie wybierz. Jeśli zależy Ci na mocnej baterii i większym wyświetlaczu - wybierz większy model. Ma on podobać się przede wszystkim Tobie, a nie innym. To Ty będziesz go nosić.

Stylistyka

W ofertach wielu producentów, można znaleźć smartwatche stworzone niemal wyłącznie dla kobiet. Rzadko kiedy można pośród nich znaleźć masywną i pancerną obudowę, częściej też niż w sportowy styl producenci celują w elegancję. Oprócz delikatniejszej, często zaokrąglonej koperty, najczęstszymi kolorami w damskich zegarkach smart są: różowe złoto, kremowe i pastelowe odcienie, a nieco rzadziej srebro i czerń.

Rzecz jasna wszystko zależy od gustu. Jeśli szukasz smartwatcha dla siebie, to wiesz doskonale co ci się podoba, ale jeśli kupujesz zegarek na prezent, to zdecydowanie warto dopytać.

Koperta i tarcza

Jeśli ustalimy już jaki rozmiar zegarka najbardziej nam odpowiada, do wyboru mamy koperty okrągłe i prostokątne - te ostatnie mogą być podłużne, kojarzące się z rozbudowanym smartbandem (niczym w Huawei Watch Fit), albo też nieco szersze, przywodzące na myśl głównie stylistykę charakterystyczną dla Apple Watch.

Tarcza, czyli w przypadku smartwatcha tło zegara na wyświetlaczu, powinna być idealnie dopasowana do stylistyki koperty. Tutaj wręcz modelowym przykładem jest Huawei Watch GT 3 Elegant. Nie w każdym smartwatchu da się pobrać dodatkowe tarcze z internetu (szczególnie w tanich modelach), dlatego warto zwrócić upewnić się, że zegarek już fabrycznie ma ciekawy i dobrze pasujący zestaw tarcz. Może się zdarzyć, że ładny i solidnie z pozoru wykonany zegarek znacznie traci na uroku z powodu odpustowych tarcz.

Smartwatch a smartband. A może zegarek sportowy?

Różnice pomiędzy smartwatchem a smartbandem mocno się w ostatnich latach zacierają. Opaski aktywności stają sie coraz droższe i zaawansowane, często nieznacznie tylko różniąc się od najtańszych smartwatchy. Granicę wyznacza wciąż najczęściej wielkość i kształ urządzenia - najczęściej smartband pozostaje niewielką opaską z wąskim ekranem, stąd rozmiary nieco ograniczają zasób funkcji, jakie producenci mogą w niej umieścić. W związku z tym (a także z uwagi na zachowanie niskiej ceny), większość opasek fitness nie posiada modułu GPS, który jest praktycznie obowiązkowy w dobrym smartwatchu, nawet takim do 500 złotych.

Z kolei zegarki sportowe coraz bardziej zaczynają przypominać smartwatche, odchodząc od czarno-białych wyświetlaczy, zapewniając obsługę powiadomień z telefonu, odtwarzanie muzyki czy płatności NFC. Zapewniają lepszej jakości pomiary i analitykę dotyczące aktywności sportowych, większy nacisk kładą na czas pracy na jednym ładowaniu, a pod kątem konstrukcji o wiele większy nacisk kładziony jest na wytrzymałość oraz odporność użytych materiałów, niż subtelny design.

Ceny, czyli ile trzeba wydać by spełnić swoje oczekiwania?

Przyzwoity smartwatch z przyzwoicie działającymi, podstawowymi funkcjami, a więc pomiarem aktywności (kroki, godziny aktywne, sen), pomiarem pulsu i natlenienia krwi, wbudowanym GPS-em i powiadomieniami z telefonu, możemy zakupić już za około 250-350 złotych. Wszystkie tańsze urządzenia należy raczej od razu traktować nieufnie. W tej cenie oczywiście kompromisów będzie wiele - zegarki będą spasowane przyzwoicie, jednak należy spodziewać się tańszych materiałów, takich jak plastik czy guma. Z kolei ekran może być mało odporny na zarysowania i uderzenia, a do tego najczęściej wykonany w technologii TFT lub - lepiej - IPS LCD. O prowadzeniu rozmów poprzez bluetooth, odpowiadaniu na powiadomienia czy o płatnościach zbliżeniowych możemy tu (z pojedynczymi wyjątkami) po prostu zapomnieć.

Chcąc zakupić zegarek o bardziej subtelnym designie, z większym wyborem tarcz, funkcją rozmów poprzez bluetooth, ekranem AMOLED, precyzyjniejszymi trybami sportowymi i lepszym systemem GPS, należy liczyć się z wydatkiem minimum 500 złotych i wyżej. Naprawdę uniwersalne i wyraźnie bardziej dopracowane urządzenia w rodzaju Samsunga Galaxy Watch4, Huawei Watch GT3 czy Apple Watch SE, to już wydatek z przedziału 800 złotych i wyżej, przy czym modele premium osiągają nawet szalony pułap dwóch tysięcy złotych.

Damski smart watch - ranking 2022:

Amazfit Bip U Pro - tani smartwatch dla kobiety, do 250 złotych Ocena benchmark.pl









4/5 Nawet nie mając wysokich oczekiwań trudno znaleźć przyzwoitej jakości smartwatch w cenie do 250zł. Amazfit Bip U Pro jest w tym przedziale cenowym najlepszym możliwym wyborem, pod względem ilości funkcji zaskakując na plus. W niewielkim, lekkim urządzeniu znaleźć możemy chocby krokomierz, pulsometr, pulsoksymetr, opcję monitorowania snu, a także wbudowany GPS. Smartwatch jest wodoodporny, stąd nie trzeba ściągać go podczas pływania czy pod prysznicem, umożliwia też rejestrowanie wielu aktywności sportowych, od tańca czy jogi, po bieganie i jazdę na rowerze. W tej cenie nie ma co liczyć na ekran AMOLED, jednak obecny tu wyświetlacz IPS LCD jest całkiem wyraźny i nie ma problemów z odczytywaniem chociażby powiadomień z telefonu (na które zresztą można odpowiadać krótkimi wiadomościami, wcześniej ustalonymi w aplikacji). Smartwatch wytrzymuje tydzień na jednym ładowaniu, a oferowany jest w trzech kolorach - zielonym, czarnym oraz różowym. Sprawdzi się także jako prezent dla dziecka. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,43 cale/cali

Wymiary 40,9 x 35,5 x 11,4 mm

Waga 31 g

Rozmowy telefoniczne nie

Alternatywy:

Amazfit GTS 2 Mini - damski smartwatch do 400 zł z dobrą baterią Ocena benchmark.pl









4,2/5 Zaskakująco ładny, dobrze wykonany i całkiem funkcjonalny smartwatch za bardzo małe pieniądze. Kupimy go już za około 350 zł, przy czym jest to jeden z najtańszych tego typu urządzeń z wyświetlaczem AMOLED (oczywiście dotykowym). Co ważne, może on być włączony cały czas, jednak warto zrezygnować z tej funkcji dla dłuższej pracy baterii - wówczas możemy spodziewać się nawet 10-12 dni pracy na jednym ładowaniu! Amazfit GTS 2 Mini jest na swój sposób kwintesencją taniego i dobrego smartwatcha - mamy tutaj pulsometr, pulsoksymetr, a także GPS obsługujący wiele rodzajów aktywności fizycznej. Oprócz tego, zegarek posiada kilka drobnych funkcji stanowiących miły dodatek - zdalne sterowanie aparatem w telefonie, sterowanie muzyką czy monitorowanie cyklu miesięcznego. Sprzęt jest wodoodporny, acz ekran nie należy do najtwardszych, stąd warto zabezpieczyć go dodatkową folią. Dostępny jest w 3 kolorach, a w kształcie koperty widać inspirację produktami Apple. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,5 cale/cali

Wymiary 40,5 x 35,8 x 8,95 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Bateria (pojemność) 220 mAh

Waga 19.5 g

Rozmowy telefoniczne nie

Alternatywy:

Amazfit GTS 2 - najlepszy damski smartwatch do 500zł Ocena benchmark.pl









4,2/5 Jak na sprzęt za około pięćset złotych, Amazfit GTS 2 zaskakuje mnogością funkcji i bardzo dobrym wykonaniem. Jest to jeden z najtańszych zegarków z funkcją rozmów bluetooth, wyposażono go także w dobry ekran AMOLED, który wydaje się nawet większy niż w rzeczywistości, dzięki bezramkowej konstrukcji. Smartwatch działa płynniej niż skromniejsze modele Amazfit, oferuje znaczną liczbę trybów treningowych, jest odporny na wodę i wyposażony we wbudowany GPS. W komplecie otrzymujemy także pulsometr, pulsoksymetr, kompas, alarm, pogodę, pomiar spalonych kalorii, krokomierz i monitorowanie snu, sprawnie działające powiadomienia z telefonu i możliwość wgrania własnej muzyki do zegarka (lub alternatywnie sterowanie muzyką z telefonu). Minusy? Wyraźną słabością tego modelu jest bateria, która - w zależności od użytkowania - może wymagać ładowania co 3 do 6 dni. Zdecydowanie lepsze wyniki osiąga pod tym kątem następca modelu, Amazfit GTS 3, jednak jest on wyraźnie droższy i pozbawiony funkcji rozmów - zatem mniej opłacalny. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,65 cale/cali

Wymiary 42,8 x 35,6 x 9,7 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Bateria (pojemność) 246 mAh

Waga 24.7 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Huawei Watch Fit 2 - dobry damski smartwatch z funkcją rozmowy, do 800zł Ocena benchmark.pl









4,3/5 O ile Huawei Watch Fit jest bardzo udanym smartwatchem, o tyle jego nowsza wersja - Watch Fit 2 poprawiona została niemal w każdym aspekcie. Zegarek dostępny jest w kilku wariantach, przy czym najefektowniej prezentuje się wersja classic, droższa z uwagi na skórzany pasek i aluminiową obudowę. Smartwatch wyposażono w fantastyczny i bardzo responsywny ekran AMOLED, bardzo miarodajne pomiary aktywności (od mierzenia kroków, przez spalone kalorie i poziom tętna, aż po wykrywanie snu), opcję wykonywania i odbierania rozmów (za pośrednictwem bluetooth), powiadomienia z telefonu (wraz z szablonami odpowiedzi), czy opcję sterowania muzyką (z możliwością wgrania własnej). Jeśli dodamy do tego mnóstwo trybow treningowych, pomiar stresu i SpO2, kalendarzyk menstruacyjny, wodoodporność i czas pracy na baterii przez tydzień z okładem, otrzymujemy smartwatch nie do pogardzenia. Zabrakło tu na pierwszy rzut oka jedynie ładowania bezprzewodowego i płatności zbliżeniowych. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,74 cale/cali

Wymiary 46 x 33,5 x 10,8 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Rozmowy telefoniczne tak Zobacz recenzję

Alternatywy:

Huawei Watch GT 3 Elegant - piękny smartwatch dla kobiet za około 1000zł Ocena benchmark.pl









4,4/5 Huawei Watch GT 3 w damskiej wersji 42mm to jeden z najładniejszych smartwatchy na rynku, zarówno w wersji z efektowną bransoletą, jak i w wersji Active z kremowym, skórzanym paskiem. Zegarek ma uniwersalny charakter, a więc pasuje zarówno do stroju sportowego, jak i do eleganckich ubrań. Urządzenie wyposażone jest w świetny wyświetlacz AMOLED, niezły GPS i bardzo dobrze radzi sobie zarówno z monitorowaniem zdrowia (puls, SpO2, czas i jakość snu, liczba kroków, spalone kalorie) jak i z aktywnościami sportowymi, przy czym widać tutaj delikatny ukłon w stronę biegaczy. Zegarek oferuje również powiadomienia z telefonu z opcją krótkich odpowiedzi, świetną jakość rozmów przez bluetooth (z opcją wybrania połączenia z zegarka), a także przyzwoitą baterię, gwarantującą pracę od 4 do 6 dni na jednym ładowaniu. Pośród minusów – brak usług Google oraz możliwości płacenia zegarkiem. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,32 cale/cali

Wymiary 42,3 x 42,3 x 10,2 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Bateria (pojemność) 292 mAh

Waga 35 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona) Zobacz recenzję

Alternatywy:

Samsung Galaxy Watch4 40mm - damski smartwatch Samsung z płatnościami zbliżeniowymi Ocena benchmark.pl









4,9/5 Jeśli chcesz kupić damski smartwatch doskonale współpracujący z Androidem, Galaxy Watch4 to jedyny właściwy wybór. Jest to dobrze wykonany, ładny i bardzo funkcjonalny smartwatch z funkcją odbierania połączeń telefonicznych (w droższej wersji LTE można aktywować kartę eSIM i korzystać z funkcji rozmów nawet z dala od telefonu). Wersja dla kobiet ma 40mm, stąd sprawdzi się dobrze na smuklejszych nadgarstkach. Jako smartwatch jest to właściwie urządzenie kompletne - oprócz podstawowych funkcji oferuje także kilka zaawansowanych, na przykład badanie EKG czy orientacyjna analiza składu ciała. Rzecz jasna smartwatch jest wodoodporny, można z nim pływać i przydaje się w wielu ćwiczeniach sportowych. Watch4 jest pierwszym smartwatchem Samsung, który ma system Google Wear OS, dający dostęp do bogatego asortymentu sklepu oraz płatności zbliżeniowych Google Pay. Aby dodać łyżkę dziegciu do tego wiadra miodu - zegarek nie imponuje baterią, a więc potencjalny użytkownik musi pogodzić się z faktem, że zegarek będzie musiał ładować raz na dobę. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,2 cale/cali

Wymiary 40,4 x 39,3 x 9,7 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Bateria (pojemność) 247 mAh

Waga 25.9 g

Rozmowy telefoniczne tak Zobacz recenzję

Alternatywy:

Apple Watch SE - najbardziej opłacalny smartwatch do iPhone Ocena benchmark.pl









4,9/5 Jeśli masz iPhone’a, to najbardziej opłacalnym smartwatchem dla Ciebie będzie Apple Watch SE, który w cenie około 1300zł oferuje większość kluczowych funkcji w połączeniu z bardzo estetycznym wykonaniem i niezwykle płynnym działaniem. Zegarek monitoruje kroki, spalone kalorie, tętno, sen, mierzy dystans, prędkość i tempo, wyświetla powiadomienia, umożliwia pisanie wiadomości oraz odbieranie połączeń przez bluetooth. W droższej wersji LTE pozwala także na wykonywanie połączeń telefonicznych i użytkowanie aplikacji z dala od telefonu. Smartwatchem można płacić zbliżeniowo w sklepach poprzez Apple Pay. Jedyna słaba strona tego sprzętu to krótki czas pracy na baterii, stąd warto wyrobić sobie odruch ładowana go w nocy. Bardziej wymagający użytkownicy mogą rozważyć także zakup nowszego i droższego Apple Watch 7. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,78 cale/cali

Wymiary 40 x 34 x 10,7 mm

Wyświetlacz (technologia) Retina

Waga 30.5 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Alternatywy:

Garmin Venu 2s - damski zegarek sportowy i smartwatch w jednym Ocena benchmark.pl









4,8/5 Venu jest jedynym w zestawieniu zegarkiem sportowym, jednak z uwagi na niewielki rozmiar, szeroką paletę funkcji smart i subtelny jak na sprzęt sportowy wygląd, stanowić może atrakcyjną alternatywę dla smartwatcha. Mamy tu właściwie wszystko co potrzeba: jasny wyświetlacz AMOLED, wodoszczelność, niezłą baterię oraz multum funkcji treningowych i monitorujących zdrowie - od pomiaru tętna, snu, stresu po lubianą przez użytkowników opcję śledzenia energii organizmu Body Battery. Poza tym – odbieranie połączeń poprzez bluetooth, powiadomienia z telefonu (z krótkimi odpowiedziami), płatności zbliżeniowe Garmin Pay, czy odtwarzanie muzyki bezpośrednio z zegarka. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,1 cale/cali

Wymiary 40,4 x 40,4 x 12,1 mm

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Waga 38.2 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona)

Alternatywy:

Huawei Watch GT3 Pro Elegant - ceramiczny smartwatch premium dla kobiet Ocena benchmark.pl









4,5/5 Huawei Watch GT3 Pro w wersji Elegant funkcjonalnie nie odbiega daleko od modelu bez dopisku "Pro". Do czynienia mamy z niemal tymi samymi możliwościami zegarka, słabostki i zalety również pozostają te same. Połączenia działają świetnie, ale są dostępne tylko poprzez Bluetooth, nie ma opcji korzystania z Google i opcji płacenia zegarkiem. Są za to: fantastyczny wyświetlacz, nieźle trzymająca bateria, bardzo dobry pomiar pulsu i doskonała responsywność. Dlaczego więc ten model pojawia się w zestawieniu? Z uwagi na niecodzienny wybór materiałów z którego został wykonany - zegarek ma ceramiczną kopertę oraz bransoletę, a także ekran pokryty szkłem szafirowym, tak więc o odporność oraz zachowanie dobrego wyglądu przez lata nie musimy się martwić. Niestety, materiały te nie są tanie, co w rezultacie owocuje dość zaporową, jak na smartwatch, ceną. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 1,32 cale/cali

Wymiary 42.9 x 42.9 x 10.5 mm

Bateria (pojemność) 292 mAh

Waga 50 g

Rozmowy telefoniczne tak (po podłączeniu do smartfona) Zobacz recenzję

Co jeszcze wchodzi w grę? Zegarki hybrydowe

Oprócz typowych smartwatchy i zegarków sportowych z funkcjami smart, na rynku obecne są także inne urządzenia wyposażone skromniej, lecz po części wpisujące się w ten segment - najczęściej nie posiadają one GPS i opcji odbierania połączeń, jednak nadrabiają niepowtarzalnym charakterem i nietuzinkowym designem.

Jedną z ciekawszych opcji jest zegarek Garmin Lily, czyli maleńki (koperta 34mm!) smartwatch o biżuteryjnym sznycie, nastawiony na ogólne monitorowanie zdrowia i wybrane funkcje smart.

Bardzo ciekawą opcją są też zegarki hybrydowe, produkowane między innymi przez marki Garmin i Withings. Urządzenia te wyposażono zarówno we wskazówki typowe dla analogowego zegarka, jak i w ekran cyfrowy ułatwiający korzystanie z funkcji smart. Jednymi z popularniejszych modeli są zwłaszcza Garmin Vivomove Style oraz Withings Scanwatch 38mm. Pierwszy porywa efekciarskim działaniem wskazówek, które przesuwają się tak, by nie utrudniach odczytów z wyświetlacza pod nimi, a często nawet współtworzą te odczyty. Withings z kolei kusi eleganckim stylem, mocno nawiązującym do klasyki, a także funkcjami związanymi z odczytami pracy serca.

Jaki damski smartwatch kupić? Opinia

Wybór damskiego smartwatcha to tak naprawdę lawirowanie pomiędzy najbardziej odpowiadającą nam estetyką pośród dostępnych, mniejszych zegarków (poniżej 43mm), wyborem niezbędnych funkcji i szukaniem akceptowalnej ceny. Wybór jest wbrew pozorom całkiem duży i od własnych preferencji będzie zależało, jaki smartwatch dla kobiety uznamy za najlepszy.

Jeżeli jesteś w posiadaniu telefonu Apple, najlepszym wyborem będzie Apple Watch SE, gdyż kilka smartwatchy z powyższego zestawienia może sprawiać mniejsze lub większe problemy w parowaniu czy osiągnięciu pełnej funkcjonalności w połączeniu z iOS. Niewątpliwie najbardziej opłacalnymi zegarkami pod względem stosunku cena-jakość jest seria Watch Fit od Huawei (zarówno Elegant jak i "dwójka") oraz smartwatche Amazfit GTS. Coraz bardziej opłacalnie wypada także Samsung Galaxy Watch4, którego cena mocno spadła od czasu premiery,

A Wy ku czemu się skłaniacie?