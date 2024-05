Huawei Watch Fit 3 z koronką, która działa. Wiosenny hit już w sklepach

Wyczekiwany zapewne nie tylko przez fanów marki, HUAWEI WATCH FIT 3 jest już dostępny w sklepach w rozsądnej jak na nowość cenie. Znamy tez jego oficjalną specyfikację - usprawnienia względem poprzednika to nie tylko upodobnienie do Apple Watch.

Dlaczego smartwatch Huawei Watch FIT 3 jeszcze przed rozpoczęciem regularnej sprzedaży zasłużył naszym zdaniem na miano hitu? Bo Huawei zrobił wszystko, by pozytywnie oceniany przez nas zegarek Huawei Watch FIT 2 uczynić jeszcze lepszym, a nie tylko podobnym do Apple Watch. Mam ten zegarek w chwili pisania tego tekstu na ręce i powiem, że żaden produkt ubieralny Huawei nie sprawił mi takiej satysfakcji. Być może to tylko efekt koronki na obudowie, nowości w linii WATCH FIT, która w tym zegarku faktycznie działa, a nie tak jak w niektórych konkurencyjnych produktach jest tylko atrapą.



Czerwona (w wersji księżycowej) koronka, która upodabnia Huawei Watch FIT 3 do Apple Watch, ale także czyni ten smartwatch podobnie użytecznym jak pozostałe modele Huawei Watch.

Premiera Huawei Watch FIT 3 w blasku pustynnego słońca

Rok temu Huawei Watch FIT 2 debiutował w Mediolanie również w maju. Tym razem Huawei zaprezentował swoją dumę - Huawei Watch FIT 3, na globalnej premierze 7 maja, aż w słonecznym Dubaju. To doskonała okazja, by sprawdzić jak jasny jest nowy wyświetlacz i jak Huawei Watch FIT 3 radzi sobie z upałem - zegarek zdał naszym zdaniem ten egzamin śpiewająco. Lekki, funkcjonalny i użyteczny nawet w tak wymagających warunkach jak nieustające lato.

Huawei Watch FIT 3 jeszcze lepiej niż poprzednik pokazuje, że można mieć coś co stanowi złoty środek pomiędzy opaską sportową, a zegarkiem. Jeszcze nie tak funkcjonalnym jak te smartwatche, które mają obsługę eSIMów, czy typowo sportowe zegarki, ale mimo wszystko bardzo podobnym.

Już wcześniej wspominaliśmy o podobieństwie Huawei Watch FIT 3 do Apple Watch i tak jest w rzeczywistości. Pomijając drobne detale, jak kształt dodatkowego przycisku, użytkownik produktu Huawei może poczuć się miłośnik jabłek. Z tą różnica, że Huawei Watch FIT 3 działa zarówno w połączeniu ze smartfonami z Androidem jak i iOS. Apple Watcha nie podłączymy inaczej jak tylko do iPhone’a.



Huawei Watch FIT 3 w wersji z paskiem skórzanym. Tutaj koronka jak i ramka mają błyszczący kolor złoty.



Huawei Watch FIT w wersji z paskiem nylonowym. Tutaj aluminiowa ramka jest matowa.

Huawei Watch FIT 3 pod względem liczby funkcji jest podobnie użyteczny co poprzednik, jednakże poprawiony interfejs i sposób prezentacji rezultatów monitorowania naszej aktywności, czyni go znacznie wygodniejszym. O tym jak faktycznie sprawuje się Huawei Watch FIT 3 będziecie mogli przeczytać w naszej recenzji, tymczasem pora na podsumowanie specyfikacji i ceny dostępnych w Polsce wersji zegarka.



Podsumowanie najważniejszych cech Huawei Watch FIT 3.



Nawet wśród funkcji monitoringu aktywności sportowej znalazło się coś nowego.

Specyfikacja Huawei Watch FIT 3

Choć wiele zmian kryje się w algorytmach obsługujących funkcjonowanie zegarka, to najważniejsze zmiany widać na pierwszy rzut oka. Większa przekątna ekranu, rozdzielczość, jaśniejszy panel AMOLED, znacznie pojemniejszy akumulator, choć sugerowany czas pracy jest taki sam jak w poprzedniku,

Huawei Watch FIT 3 Wymiary 43,2 × 36,3 × 9,9 mm Ekran 1,82" AMOLED LTPO (480 × 408 pikseli, jasność szczytowa 1500 nitów, odświeżanie do 60 Hz) Waga (bez paska) ok. 26 gramów Materiał Tworzywo + aluminium, obrotowa koronka + przycisk funkcyjny Pasek Fluoroelastomerowy, nylonowy lub skórzany (w zależności od wersji) Akumulator 400 mAh (litowo-polimerowa) Czas pracy Maksymalnie do 10 dni na jednym ładowaniu. Przy typowym użytkowaniu do 7 dni. Ładowanie Ładowarka przewodowa (piny magnetyczne), ładowanie do pełna w ok. 60 minut. Funkcje Asystent głosowy, zarządzanie odtwarzaniem muzyki (możliwość wgrania muzyki na zegarek,

podłączenia do słuchawek, zewnętrznego głośnika), zdalna migawka, fazy księżyca i zmiany pływów,

czas wschodu i zachodu słońca, kompas, stoper, minutnik, alarmy, funkcja szukania telefonu,

dzwonienie przez Bluetooth, sklep z tarczami. Monitoring zdrowia Pomiar tętna, SpO2, stres, monitoring snu, śledzenie oddechu, ocena stanu zdrowia w kilku krokach,

wiczenia oddechowe, monitoring cyklu menstruacyjnego. Monitoring sportowy Ponad 100 trybów sportowych (w tym pływanie, tryb nurkowania swobodnego, analiza treningów TrueSport,

apis trasy biegu (GPS). Komunikaty głosowe, animacje w zegarku wspomagające działanie asystenta ćwiczeń. Wodoodporność klasy 5 ATM Temperatura pracy Od -10 stopni C do 45 stopni C Komunikacja Bluetooth 5.2 (BR+BLE+EDR), GPS. Sensory Przyspieszenia, oświetlenia, żyroskop, kompas, optyczny pomiar tętna.

Cena i dostępność Huawei Watch FIT 3

Być może braliście udział w konkursie Huawei i uda wam się zdobyć Huawei Watch FIT 3 za 1 zł jako jedną z nagród. Jeśli nie dopisało wam szczęście, to już od dziś zegarki są dostępne w sprzedaży w sklepach z elektroniką, u operatorów Plus, T-Mobile i Orange, a także w sklepach i strefach Huawei (huawei.pl, Allegro, Amazon).

Dostępne są dwie wersje, które różnią się ceną ze względu na różne zastosowane paski. I tak:

699 zł kosztuje Huawei Watch FIT 3 z paskiem fluoroelastomerowym lub nylonowym

799 zł kosztuje Huawei Watch FIT 3 z paskiem skórzanym

Od tej ceny możecie odjąć 100 zł jeśli zdecydujecie się zakupić Huawei Watch FIT 3 w dniach od 7 maja do 23 czerwca 2024.



Trzy wersje zegarka z paskami fluoroelastomerowymi i dopasowaną kolorem koronką.

Do Huawei Watch 3 FIT pojawią się różnego typu opaski, również poza dystrybucją Huawei, ale oficjalnie dostępne będzie sześć wariantów kolorystycznych.

czarny (czarny korpus i pasek fluoroelastomerowy),

pastelowy różowy (różowy korpus i pasek fluoroelastomerowy),

księżycowy biały (srebrny korpus, biały pasek fluoroelastomerowy),

pistacjowy – zielony (srebrny korpus i pistacjowy pasek fluoroelastomerowy) - tylko poprzez huawei.pl,

perłowy biały (złoty korpus i biały, skórzany pasek),

szary (srebrny korpus, szary pasek nylonowy).

Są to odpowiedniki wersji Active i Classic, które już dostępne były w przypadku Huawei Watch FIT 2. Z czasem pojawi się pewnie oficjalnie i pasek pasujący do wersji Elegant, bo zegarek na taki także zasługuje.

