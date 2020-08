Jeśli przymierzasz się do zakupu smartwatcha albo laptopa Huawei, to mądrze będzie zrobić to właśnie w sierpniu. Powodu pewnie się już domyślasz – wraz z końcem miesiąca, zakończy się też promocja w oficjalnym sklepie producenta.

Smartwatch Huawei Watch GT 2 tańszy o stówkę

Huawei Watch GT 2 to świetny gadżet na lato, a gdy najpiękniejsza pora roku już się skończy, to wciąż tym świetnym gadżetem pozostanie. To naprawdę dobry smartwatch, który równie dobrze sprawdza się podczas treningów, co w szeroko rozumianym „na co dzień”. Z jednej strony zlicza nam kroki i spalone kalorie, mierzy puls oraz monitoruje treningi każdego rodzaju: od biegania, przez jazdę na rowerze i pływanie, po ćwiczenia na siłowni…

… Z drugiej strony: pozwala trzymać rękę na pulsie, wyświetlając powiadomienia z telefonu i kalendarza, sterować odtwarzaniem muzyki, ustawiać alarmy, sprawdzać pogodę czy nawet rozmawiać, bez wyjmowania telefonu z kieszeni. Przy tym wszystkim działa płynnie, wytrzymuje do tygodnia między ładowaniami i stylowo się prezentuje. Szczególnie dobre wrażenie robi jego ekran AMOLED ze szkłem 3D. Promocyjna cena to 799 złotych (o 100 zł mniej niż normalnie)

Laptopy Huawei MateBook D z akcesoriami za jakieś 2,5 tysiąca

Producent z Państwa Środka oferuje też w sierpniu swoje tegoroczne laptopy z rodziny Huawei MateBook D. To ultramobilne maszyny do zwykłych, codziennych zastosowań – zarówno rozrywki, jak i nauki czy pracy zdalnej. Ich sercem jest wydajny i energooszczędny AMD Ryzen 5 3500U, a towarzyszy mu: 8 GB pamięci RAM i SSD o pojemności 256 GB.

Jednym z dwóch przecenionych laptopów jest Huawei MateBook D 15. Jest wyposażony w 15,6-calowy ekran i waży niewiele ponad 1,5 kg. W sierpniu możesz go kupić za 2499 złotych (czyli o 300 zł mniej), a w prezencie otrzymasz jeszcze plecak i myszkę bezprzewodową…

… Na niższą cenę i zestaw akcesoriów możesz również liczyć w przypadku bardziej mobilnego, bo też nieco mniejszego laptopa Huawei MateBook D 14. Ten ma 14-calowy wyświetlacz i waży mniej niż 1,4 kg. Promocyjna cena wynosi 2599 złotych (a więc o 200 zł mniej niż normalnie).

Niemal bezramkowy wyświetlacz, pełna integracja ze smartfonem, czytnik linii papilarnych, komplet podstawowych gniazd i „Dziesiątka” na pokładzie to kolejne cechy obu przecenionych modeli. Listę uzupełniają jeszcze: szybkie Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0, kamerka do wideorozmów schowana w klawiaturze oraz całkiem pojemny akumulator.

Źródło: Huawei

Informacja: benchmark.pl współpracuje z Huawei.com w ramach afiliacji

