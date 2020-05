Huawei Watch GT 2e to bardzo nowoczesny zegarek sportowy, który skierowany jest do fanów zdrowego trybu życia. Już niedługo Huawei Watch GT 2e będzie dostępny w niezwykłej ofercie na Aliexpress. Kupując go pomiędzy 13 a 15 maja mamy szanse na wygranie świetnych nagród.

Huawei Watch GT 2e – duża funkcjonalność w kwestii trybów sportowych

Huawei Watch GT 2e stawia na różnorodne tryby treningowe. Mowa tu zarówno o tych najpopularniejszych – wspierających sporty takie jak piłka nożna, bieganie, trening siłowy, jak i te bardziej wyrafinowane formy spędzania czasu na świeżym powietrzu – saneczkarstwo, sporty wodne, jazda na deskorolce, a nawet surfing. Łącznie mamy do czynienia aż ze stoma trybami treningowymi – 15 są to preinstalowane, standardowe tryby dla najpopularniejszych sportów, 85 to tryby dla niestandardowych sportów, takich jak wspinaczka czy breakdance. Smart zegarek oferuje też inteligentne, dopasowane do nas kursy, które poprawiają naszą skuteczność w trakcie wykonywania naszych ćwiczeń. Huawei Watch GT 2e aspiruje do bycia naszym trenerem personalnym.

Huawei Watch GT 2e – innowacyjne rozwiązania zarządzania baterią zegarka

Smartwatch musi przede wszystkim działać długo. Znacząco poprawia to ogólny komfort użytkowania. Firma Huawei ma swój przepis na osiągnięcie długowiecznej baterii. Zasadniczo można to uzyskać na dwa sposoby – poprawiając hardware i optymalizując software. Jeśli chodzi o hardware – na pokładzie Huawei Watch GT 2e znajdziemy podwójny chip Kirin A1. Jest to jeden z najbardziej wydajnych procesorów, stosowanych w smart zegarkach. Charakteryzuje się on też ultra niskim zużyciem energii. W tej kwestii zrobiono też dużo pod kątem oprogramowania. W Huawei Watch GT 2e zastosowano nowe algorytmy, które mają jeszcze bardziej wydłużyć jego czas działania. Zegarek może działać nawet do 14 dni. Energooszczędność nie jest czymś, co ma negatywny wpływ na jego wydajność. Zwiększona pamięć operacyjna RAM znacząco poprawia codzienne użytkowanie i korzystanie z aplikacji. Smartwatch Huawei Watch GT 2e oferuje także bardzo wysoką wydajność w obszarze standardów łączności. Dzięki zastosowaniu technologii BT-UHD Ultra HD Bluetooth przesył danych jest prawie trzykrotnie wyższy niż domyślny w tym standardzie bezprzewodowym.

Huawei Watch GT 2e – rewelacyjna promocja, tylko przez określony czas, dodatkowa zniżka przy wysyłce z Hiszpanii

Huawei zaplanowało na najbliższy czas rewelacyjną promocję. Huawei Watch GT 2e będzie dostępny w bardzo korzystnej ofercie. Jeśli połączymy wszystkie bonusy, ostatecznie zaoszczędzimy aż 36% ze standardowej ceny. Co więcej, producent zaplanował dla nas ciekawe nagrody, każdy ma szansę je wygrać. Jeśli zdecydujemy się na zakup Huawei Watch GT 2e przy wysyłce z Chin, możemy liczyć na obniżkę oryginalnej ceny (199,99$) o 36%. W ramach bonusu od Aliexpress otrzymamy też 2$ za zamówienie na wysoką kwotę. Ostateczna kwota smartwatcha w takiej sytuacji to 127,99$. Smartwatch będzie dostępny też przy wysyłce z Hiszpanii. Wtedy cena będzie nieco wyższa. W dniach od 13 do 15 maja otrzymamy rabat wynoszący 31%. Uwzględnijmy dodatkowe 2$ od Aliexpress i mamy kwotę 147,99$. Huawei zaplanowało jednak jeszcze jedną niespodziankę – specjalny koszt na obniżenie ceny przy wysyłce z Hiszpanii. Ten kod to GT2E10PLS. Zapewnia on 10$ rabatu na Huawei Watch GT 2e.

Ostateczna cena wynosić więc będzie 137,99$. Teraz najważniejsze – nagrody za zakupy podczas tej bezprecedensowej promocji. Do pięciu szczęśliwców zostanie wysłany smartfon z serii Huawei P40 – Huawei P40 Lite. Trzydziestu klientów może liczyć na darmowe zamówienie. Dla trzystu kupujących przeznaczone są darmowe paski do zegarka. Każdy, kto kupuje zegarek w trakcie promocji od 13 do 15 maja, otrzyma stalową folię ochronną do smartwatcha. Jeśli wydamy powyżej 500$ na zakupy, otrzymamy też Huawei Band 4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na mediach społecznościowych i stronie Aliexpress 15 maja. Promocja trwa od godziny 9.00 13 maja do 9.00 15 maja. Link do oferty znajduje się tutaj.

