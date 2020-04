Jak dobrze wybrać smartwatcha? Jaki smartwatch będzie optymalny dla Twoich potrzeb? W tym poradniku znajdziesz wszystko, na co warto zwracać uwagę. Zanim więc zdecydujesz się na zakup, zajrzyj tutaj, by wybrać mądrze i nie żałować decyzji.

Jak dobrze wybrać smartwatch?

Niezależnie od tego czy chcesz kupić tani smartwatch, najlepszy smartwatch, a może po prostu dobry smartband, warto wiedzieć na jakie cechy zwracać uwagę. Zamiast szukać w nieskończoność, kup raz, a dobrze. A zatem: jak mądrze wybrać idealnego smartwatcha dla siebie?

Sprecyzuj swoje oczekiwania

Z jakim smartfonem będziesz go używać (Android / iPhone)?

Wolisz mieć więcej funkcji, czy dłuższy czas pracy na baterii w smartwatchu?

Preferujesz bardziej elegancki wygląd, pasujący do marynarki i koszuli, czy raczej sportową stylistykę?

Czy Twój zegarek musi być tej samej marki, czo telefon?

Czy chcesz słuchać muzyki prosto ze smartwatcha, na słuchawkach Bluetooth?

Czy chcesz płacić zegarkiem zbliżeniowo, w sklepach?

Czy chcesz używać standardowych pasków do zegarka w swoim smartwatchu?

Czy chcesz prowadzić rozmowy telefoniczne bezpośrednio na zegarku?

Czy bardzo aktywnie uprawiasz sport, np. chodzisz często po górach, pływasz, uczestniczysz w triatlonach?

Czy chcesz mieć możliwość instalowania innych/nowych aplikacji na smartwatchu?

Ile jesteśmy skłonni zapłacić za smartwatcha?

Pytań jest wiele, ale naprawdę warto poświecić chwilę, by sobie na nie odpowiedzieć, a potem starać się wybrać sprzęt, który najlepiej łączy Wasze wymagania, z ograniczeniami budżetowymi.

Oczywiste jest to, że jeśli macie bardzo duże oczekiwania odnośnie funkcji i jakości, to raczej nie powinniście szukać idealnego smartwatcha w najniższej półce cenowej (bo go tam po prostu nie znajdziecie).

Z drugiej strony, jeśli macie małe oczekiwania, to nie ma sensu kupować drogiego sprzętu, tylko po to, żeby korzystać z 2-3 funkcji. Czasami zamiast bardzo prostego smartwatcha lepiej jest kupić dobrego smartbanda i zaoszczędzić pieniądze.

Wyposażenie obowiązkowe

Wszystkie smartwatche powinny oferować garść podstawowych funkcji, których raczej nie powinno zabraknąć, bez względu na cenę.

Każdy współczesny smartwatch powinien:

mieć wyświetlacz dotykowy z podświetleniem

mieć łączność bezprzewodową Bluetooth (v4.x lub wyższą)

wyświetlać powiadomienia ze smartfona (tekstowe lub graficzne)

pokazywać czas i datę (funkcja zegarka)

liczyć kroki i mierzyć puls (proste funkcje fitness)

być odporny na wodę (choćby na zachlapania i pot)

być kompatybilny z Twoim smartfonem (to oczywiste)

Tych cech powinniśmy oczekiwać nawet od tanich smartwatchy za mniej niż 200 zł. W droższych modelach oprócz tego znajdziemy sporo innych funkcji, a także wyższą jakość.

Musi dobrze działać z Twoim smartfonem

Używasz iPhone'a czy smartfona z Androidem? Wybierając smartwatcha skup się na modelach, które pasują do twojego telefonu. Pamiętaj, żeby zawsze sprawdzać w specyfikacji nie tylko system z którym zegarek współdziała, ale też wersję tego systemu. Często jest tak, że obsługiwane są systemy od pewnej wersji w górę.

Przykładowo tutaj sprawdzisz z jakimi telefonami działają smartwatche z Wear OS.

Czy smartwatch do Androida musi mieć Androida?

Nie, nie musi. Bardzo wiele smartwatchy ma swoje własne systemy operacyjne, prostsze lub bardziej zaawansowane, ale każdy z nich może sprawnie łączyć się ze smartfonem z Androidem (jeśli producent tak podaje w specyfikacji zegarka). W zasadzie to samo dotyczy komunikacji ze smartfonami z iOS.

Czy smartwatch powinien być tej samej marki co telefon?

Z jednej strony można napisać, że smartwatch nie musi być tej samej marki, co telefon. Dotyczy to w szczególności telefonów z Androidem. Wybierz sobie taki zegarek, który Ci się podoba i spełnia Twoje wymagania. Nie musisz patrzeć na to, kto go wyprodukował.

Z drugiej jednak strony kupno smartwatcha tej samej marki, co smartfon ma sens. Na przykład jeśli masz telefon Samsung, to kupno smartwatcha Samsung z całą pewnością da Ci zauważalne korzyści. Możesz oczekiwać pełnej funkcjonalności i najlepszej współpracy z aplikacją na smartfonie.

Smartwatch Samsung z całą pewnością będzie działał najlepiej ze smartfonami Samsung, ale na innych smartfonach też może działać bardzo dobrze. Z kolei smartwatch Apple zdecydowanie najlepiej działa w połączeniu z iPhonem i raczej nie warto go polecać do użytku z telefonami z systemem Android.

Jak wybrać tani smartwatch?

Zazwyczaj największą zaletą taniego smartwatcha jest długi czas pracy na baterii. Nie powinniście jednak oczekiwać od niego najwyższej jakości, idealnej szybkości działania i zaawansowanej funkcjonalności. Możecie być bardzo zadowoleni, jeśli nie macie zbyt wysokich oczekiwań.

Długi czas pracy

Upewnijcie się, że model, który Was zainteresował pracuje przynajmniej 2-3 tygodnie na jednym ładowaniu. Najlepiej około miesiąca. Idealnym przykładem są proste smartwatche Xiaomi Amazfit Bip oraz Amazfit Bip Lite. Pierwszy potrafi działać 1-1,5 miesiąca na baterii, a drugi nawet powyżej 2 miesięcy.

Czytelny wyświetlacz dotykowy z podświetlaniem

W tanich smartwatchach najczęściej stosowane są niewielkie wyświetlacze LCD, w przedziale 1 - 1,5 cala. Ich rozdzielczość jest mała, zazwyczaj od 170x170 do 240x240 px. Jeśli ikonki oraz napisy są dobrze zaprojektowane, to taka rozdzielczość wystarczy. Warto upewnić się, że wyświetlacz jest podświetlany, żeby jego obsługa wieczorem była wygodna (i w ogóle możliwa). Dodatkową zaletą będzie stałe wyświetlanie godziny, daty i powiadomień (Always On Display).

Czujniki i funkcje

W prostym smartwatchu potrzebny będzie pulsometr (widoczny od wewnętrznej strony czujnik umieszczony za szkłem), a także krokomierz, którego działanie opera się zazwyczaj o trójosiowy akcelerometr. Bardzo często połączenie czujnika pulsu i akcelerometru wykorzystywane jest też do monitorowania snu. Ta funkcja powinna być dostępna w aplikacji na smartfonie.

Ponadto smartwatch koniecznie powinien wyświetlać powiadomienia ze smartfona. Przynajmniej w prostej formie ikonek / piktogramów, a najlepiej również w wersji tekstowej (np. SMS'y czy wiadomości z Messengera).

Jeśli chodzi o łączność, to wymagany jest Bluetooth 4.x lub nowszy. Zaletą może być odbiornik GPS, ale nie jest on konieczny, bo na tanich smartwatchach większość osób i tak nie będzie korzystało z nawigacji lub zaawansowanych aplikacji sportowych.

Wodoszczelność i wymienny pasek

Tanie smartwatche mogą mieć całkiem dobrą wodoszczelność IP67, albo 5ATM. W praktyce oznacza to, że nie trzeba ich zdejmować, gdy bierzemy prysznic. Teoretycznie powinny wytrzymać nawet pływanie w basenie (bez nurkowania). Wymienny pasek jest konieczny, bo standardowy może ulec uszkodzeniu lub zużyciu. Warto zwracać uwagę na smartwatche, w których można stosować standardowe paski od zegarków (np. szerokość mocowania 18, 20, czy 22 mm).

Aplikacja na smartfon

Nawet w tanich smartwatchach przydaje się aplikacja na telefon, w której można np. zmienić i pobrać nowe tarcze zegarka (tła) oraz ustawić podstawowe opcje, takie jak częstotliwość sprawdzania pulsu lub wyświetlanie powiadomień z konkretnych aplikacji.

Jak wybrać najlepszy smartwatch?

Tutaj możemy już mieć znacznie większe wymagania, ale jednocześnie powinniśmy być świadomi jednego dużego ograniczenia. Drogie smartwatche często mają wiele zaawansowanych funkcji i działają szybciej, ale niestety pracują znacznie krócej na baterii. Maksymalnie kilka dni na jednym ładowaniu to norma, w dodatku tylko, jeśli nie korzystamy intensywnie z GPS'u.

Zaawansowane funkcje - ważny element dobrego smartwatcha

Na te rzeczy zwracaj szczególną uwagę. Możliwość instalowania dodatkowych aplikacji, słuchanie muzyki ze Spotify (wraz z pobieraniem muzyki offline - minimum 4 GB wbudowanej pamięci), aplikacje sportowe, różnorodne opcje treningu, pulsoksymetr (nasycenie tlenu we krwi) oraz barometryczny pomiar wysokości + cyfrowy kompas + mapy GPS (przydatne np. w czasie pieszych wycieczek po górach lub biegania poza miastem). Warta uwagi jest też funkcja EKG, do monitorowania kondycji serca (choć nie jest ona konieczna). Doliczyć trzeba oczywiście wszystkie podstawowe funkcje, wymienione wcześniej.

Ekosystem jednego producenta

Wiele droższych smartwatchy produkowanych jest przez firmy robiące też dobre smartfony - np. Apple, Samsung czy Huawei. Ich smartwatche mogą działać z telefonami innych producentów, ale najlepiej funkcjonują w obrębie danego ekosystemu. Dla wielu osób jest to też kwestia pewnego prestiżu - gdy masz iPhone'a, to nie szukasz smarwatcha od Xiaomi, lecz kupujesz Apple Watch'a. Takie podejście ma zastosowanie praktyczne, bo niekiedy za pomocą zegarka można sterować innym sprzętem IOT (w ramach jednego producenta).

Znacznie lepszy wyświetlacz

W droższych smartwatchach najbardziej godne polecenia są wyświetlacze AMOLED/OLED, które dodatkowo mają wyższą rozdzielczość (np. 360x360 lub 454x454 px). Niekiedy ich jasność sięga nawet 1000 cd/m2 (np. w Apple Watch 5). Znacznie lepsza jest nie tylko szczegółowość obrazu, ale też jakość kolorów. Wielkość wyświetlaczy zazwyczaj mieści się w przedziale 1,3 - 1,8 cala.

Niekiedy można spotkać też takie funkcje jak rozpoznawanie siły nacisku na ekran (np. Force Touch w Apple Watch 5), ale nie jest ona konieczna. Bardziej przydaje się funkcja Always On Display (wyświetlacz zawsze włączony), dzięki której smartwatch ciągle wyświetla najważniejsze dane - godzinę, datę i ikony powiadomień.

Szybsze działanie

Od droższego smartwatcha po prostu trzeba oczekiwać sprawnego działania. Tutaj już nie warto przymykać oka na lagi. Takie smartwatche jak Samsung Galaxy Watch Active 2 lub Apple Watch 5 lub 4 działają szybko, a ich obsługa jest dzięki temu przyjemna. Co ciekawe ani jeden, ani drugi nie ma systemu Watch OS opartego na Androidzie. Zegarki z "Andkiem" nie zawsze działają płynnie.

Łączność komórkowa i rozmowy telefoniczne

Najlepsze smartwatche mają opcję wykonywania połączeń głosowych. Chodzi nie tylko o samo odebranie połączenia, ale o prowadzenie rozmowy bez użycia smartfona - za pomocą mikrofonu i głośnika w smartwatchu. Ponadto łączność komórkowa umożliwia słuchanie muzyki online bez smartfona oraz korzystanie z nawigacji online.

Jeśli chcesz słuchać muzyki i prowadzić rozmowy w czasie biegania lub na siłowni, bez noszenia telefonu przy sobie, to warto wybrać właśnie dobry smartwatch z łącznością komórkową.

Płatności zbliżeniowe

Idziesz do sklepu bez smartfona, bez portfela, ale za to z nieodłącznym smartwatchem na nadgarstku. Robisz zakupy, przykładasz zegarek do terminala i już. Zapłacone. Zwróć uwagę, by Twój dobry, zaawansowany smartwatch miał łączność NFC i obsługiwał jeden z poniższych typów płatności.

Jakimi smartwatchami można płacić w Polsce, zbliżeniowo przez NFC?

Google Pay - zegarki z systemem Wear OS oraz smartfony z Androidem

- zegarki z systemem Wear OS oraz smartfony z Androidem Apple Pay - zegarki Apple Watch oraz iPhone

- zegarki Apple Watch oraz iPhone Garmin Pay - zegarki Garmin

- zegarki Garmin Fitbit Pay - zegarki Fitbit

W przyszłości ma zostać dodany również Samsung Pay (smartwatche i smartfony Samsung Galaxy, wyposażone w NFC) oraz najprawdopodobniej również Huawei Pay (sprzęt Huawei i Honor).

Ładowanie bezprzewodowe

Indukcyjne ładowanie akumulatora to też ważna zaleta zaawansowanego smartwatcha. Dzięki niemu nie musimy umieszczać zegarka w specjalnej ramce ładującej. Wystarczy położyć go na powierzchnię ładowarki indukcyjnej.

Lepsza jakość wykonania

Najbardziej godne polecenia są smartwatche, ze stalową kopertą (obudową) oraz szkłem szafirowym (choć ono akurat częściej spotykane jest w dobrych zegarkach sportowych). Obudowy aluminiowe oraz szkła Gorilla Glass wystarczą, ale plastikowe są raczej niepożądane w wyższej półce cenowej (zbyt mała odporność na zarysowania). Zegarki muszą być wodoszczelne (najlepiej IP68 lub IP67, albo 5ATM/50m wzwyż).

Smartband - alternatywa dla oszczędnych i najmniej wymagających

Jeśli tani smartwatch za 200-300 zł to dla Ciebie wciąż za duży wydatek, to wybierz tani smartband. Dobra opaska fitness kosztuje około 100-150 zł (np. Xiaomi Mi Band 4) i może pełnić część funkcji prostego smartwatcha.

Jaki powinien być dobry smartband?

Przede wszystkim musi on być mały, lekki, wygodny i odporny na pot i deszcz, bo tego typu sprzęt często jest wykorzystywany w czasie uprawiania sportu. Po drugie, musi mieć funkcję wyświetlania powiadomień, przynajmniej w formie prostych ikonek (a najlepiej również w formie tekstu).

Dobry smartband musi liczyć kroki, mierzyć puls, szacować przebyty dystans, monitorować sen i mieć podstawowe funkcje, takie jak zegar i alarm wibracyjny. Powinien też pracować przynajmniej 2 tygodnie na jednym ładowaniu, a najlepiej 3-4 tygodnie lub więcej.

Wyświetlacz może być mały, ale ważne, żeby był czytelny, kontrastowy, dość jasny i oczywiście dotykowy. Preferowane są wyświetlacze AMOLED / OLED. Przydaje się też dobra aplikacja na smartfon, służąca np. do zmiany tarcz zegarka oraz kontroli powiadomień.

W tej klasie sprzętu jednym z najlepszych, najpopularniejszych i najbardziej godnych polecenia urządzeń jest Xiaomi Mi Band 4.

A może da się jeszcze prościej? Smartwatch hybrydowy

Na koniec warto krótko wspomnieć o smartwatchach hybrydowych, stanowiących połączenie klasycznej tarczy zegarka (najzęściej analogowej, ze wskazówkami), z elementami "smart", takimi jak wyświetlane ikonki powiadomień, prosty tekst lub powiadomienia wibracyjne.

Znaną firmą produkującą takie zegarki jest Fossil. Dobry hybrydowy smartwatch musi mieć Bluetooth (najlepiej v5.0 LE), liczyć kroki i informować o powiadomieniach z mediów społecznościowych (choćby w najprostszy sposób). Dodatkową zaletą będzie też pomiar pulsu.

Jaki smartwatch jest optymalnym wyborem?

Jeśli chcesz płacić zegarkiem w sklepie przez NFC, korzystać z nawigacji GPS na smartwatchu, słuchać muzyki ze Spotify, bez smartfona, sprawdzać EKG, a przy tym oczekujesz lepszej jakości wykonania i szybkiego działania, to zdecydowanie kup zaawansowany smartwatch.

Jeśli jednak wystarczy Ci liczenie kroków i dystansu, pomiar pulsu, monitorowanie snu oraz proste powiadomienia za pomocą tekstu lub ikonek, to nie warto przepłacać. Wystarczy Ci tani smartwatch, albo jeszcze prostszy smartband.

Jeśli natomiast preferujesz klasyczny, elegancki styl i minimalizm, a także chcesz, żeby smartwatch bardzo przypominał zwykły zegarek, to najlepszą propozycją będzie smartwatch hybrydowy. Jego funkcjonalność jest najmniejsza, ale wygląd często bywa najlepszy.

