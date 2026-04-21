Diamenty zamiast cyfr. Nowy zegarek Huawei robi wrażenie

Czy zegarek może zastąpić pierścionek lub bransoletkę? Najnowsza propozycja Huawei pokazuje, że granice między technologią a modą zacierają się szybciej niż kiedykolwiek – i to w bardzo błyszczącym stylu.

Jeszcze kilka lat temu elektronika użytkowa kojarzyła się głównie z funkcjonalnością. Jak zauważył Marcin Haber w WP Select, dziś coraz częściej liczy się także wygląd. Najnowszy model od Huawei pokazuje, że smartwatch może być równie efektowny jak luksusowa biżuteria.

Diamenty zamiast cyfr

Huawei Watch Ultimate Star Diamond Edition wyraźnie celuje w kobiecą część rynku. Zamiast surowego, technicznego wyglądu znanego z wcześniejszych modeli, pojawia się subtelniejsza forma i dekoracyjny charakter. Nawet koronka została zastąpiona diamentowym elementem, który podkreśla jubilerski styl urządzenia.

Urządzenie trudno pomylić z klasycznym zegarkiem sportowym. Producent postawił na maksymalny efekt "wow” – koperta, pasek, a nawet tarcza zostały ozdobione diamentami. Zamiast tradycyjnych oznaczeń godzin 12, 3, 6 i 9 znajdziemy błyszczące kamienie.

Łącznie w konstrukcji wykorzystano około 99 naturalnych diamentów oraz 60 szlifowanych elementów wokół szafirowego szkła. Efekt? Zegarek bardziej przypomina ekskluzywną bransoletę niż urządzenie elektroniczne.

Technologia nadal na pokładzie

Pod błyszczącą powierzchnią kryje się jednak pełnoprawny smartwatch. Huawei nie zrezygnowało z funkcji zdrowotnych i sportowych. Urządzenie oferuje szybkie monitorowanie parametrów zdrowia, analizę kondycji organizmu czy funkcje wspierające aktywność fizyczną.

Na uwagę zasługuje także możliwość wykonania „mini check-upu” w 60 sekund, który dostarcza danych o kilkunastu wskaźnikach zdrowotnych. Do tego dochodzą funkcje znane z nowoczesnych zegarków: eSIM, płatności mobilne czy współpraca z systemami iOS i Android.

Cena, która podkreśla ekskluzywność

Huawei Watch Ultimate Star Diamond Edition wyceniono na 29 999 juanów (ok. 16 tys. zł), co jasno pokazuje, że nie jest to sprzęt dla masowego odbiorcy. To raczej produkt dla tych, którzy traktują technologię jako element stylu życia – i są gotowi zapłacić za to naprawdę dużo. Sprzedaż zegarka ma ruszyć 15 maja.