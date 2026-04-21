To już oficjalne. Tim Cook rezygnuje

Po blisko 15 latach u sterów Apple zamelduje się nowy kapitan. Tim Cook, który przejął funkcję CEO po Stevie Jobsie, we wrześniu pożegna się z tym stanowiskiem. Jego miejsce zajmie John Ternus, a Cook nie żegna się jeszcze definitywnie z Apple.

Tim Cook został CEO Apple jeszcze zanim Steve Jobs zmarł na nowotwór trzustki i zatrzymanie oddechu. W sierpniu 2011 roku przyznał, że nie był on w stanie pełnić tej funkcji tak, aby sprawnie kierować przedsiębiorstwem. Cook zastąpił go, będąc na wysokim stanowisku szefa operacji. Już wtedy zarządzał globalną sprzedażą i łańcuchem dostaw, a także usługami i ich wsparciem.

Działalność Tima Cooka najlepiej podsumowuje fakt, że pod jego wodzą Apple zanotowało blisko 20-krotny wzrost kursu akcji, a firmę wycenia się na 4 biliony dolarów. Ugruntował on pozycję iPhone’a jako domyślnego smartfonu dla milionów użytkowników i wzmocnił ekosystem poprzez dodanie do niego rozwiązań jak Apple Watch czy słuchawki AirPods. Ma też na koncie ciągle przejście laptopów MacBook i komputerów Mac na własne procesory, ale i nie do końca udany headset Vision Pro. Za jego czasów firma zaczęła też stopniowo odchodzić od produkcji w Chinach.

Tim Cook rezygnuje, a jego miejsce zajmie doświadczony członek

W liście przekazanym na stronie Apple czytamy, że codzienną rutyną szefa Apple było otwieranie poczty i odczytywanie wiadomości z całego świata. Tim Cook podziękował za okres, w którym zarządzał firmą: "Czuję wdzięczność, której nie umiem opisać, że jakimś sposobem mogłem być osobą, która była na końcu tych e-maili, była szefem firmy, która rozpala wyobraźnie i wzbogaca życia w tak dogłębny sposób, że umyka to opisom. To był wielki honor i przywilej."

Tim Cook pożegna się ze stanowiskiem CEO z końcem sierpnia tego roku. W 2011 r. firma wybrała kogoś ze swoich struktur i nie inaczej będzie tym razem. Na jego miejsce wchodzi John Ternus, urodzony w 1975 roku, obecnie starszy wiceprezes ds. inżynierii sprzętu. Dołączył on do firmy w 2001 roku i projektował produkty, które stanowią dziś o sile Apple – iPhone'a, Apple Watcha, iPada czy AirPodsy. Funkcję wiceprezesa ds. inżynierii sprzętu pełni od 2013 roku, z czego od 2021 roku był starszym wiceprezesem. Tima Cooka zastąpi od 1 września.

W informacji prasowej Apple Tim Cook tak zapowiada nowego prezesa firmy: "John Ternus ma umysł inżyniera, duszę innowatora i serce, by przewodzić z honorem i uczciwością. Jest wizjonerem, którego wkład w Apple przez 25 lat jest zbyt liczny, by go zmierzyć i bez cienia wątpliwości jest dobrą osobą, by poprowadzić Apple w przyszłość."



John Ternus zastąpi Tima Cooka

W obliczu nadchodzących premier produktowych powiązanych ze sztuczną inteligencją, jak przypinka z Apple Intelligence czy okulary, ale i próbowania nowych rozwiązań jak rozkładany iPhone czy MacBook z ekranem OLED i znacznymi ulepszeniami, wybór Ternusa wydaje się logiczną konsekwencją. Tim Cook nie znika całkowicie z firmy i zostanie w strukturach Apple jako prezes wykonawczy.