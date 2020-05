Niskie ceny, to jeden z wabików w przypadku nowych smartfonów i tabletu Huawei. To już tegoroczna oferta z dolnej półki cenowej wyłącznie z usługami HMS.

Według danych, które udostępnił Huawei, a zebrał wśród swoich partnerów biznesowych, smartfon Huawei P40 Lite dorobił się miana numeru uno w swoim segmencie cenowym w ostatnim czasie w Polsce. To zaskoczenie, ale jeszcze większym chyba jest fakt, że smartfon Huawei P40 Lite E będzie dodawany jako gratis do nowo zakupionych modeli Huawei P40 Pro i P40. Jak widać koncern robi wszystko, by utrzymać swoją pozycję, a nawet ją poprawić. Ma możliwości i potencjał, więc może sobie pozwolić na tak odważne działania.

Ale Huawei P40 Lite i jeszcze tańszy Lite E to nie koniec cenowej podróży w dół w 2020 roku. Do Polski trafiają bowiem dwa smartfony Huawei Y6p i Y5p.

Dwie nowości - no nie do końca, ale to modele na 2020 rok

Pierwszy z nich będzie kosztował 599 złotych i stanie się konkurencją dla modeli innych firm, które wyposażono w bardzo pojemny akumulator, ale niekoniecznie wysokiej rozdzielczości ekran. Takim modelem jest na przykład Motorola G8 Power Lite, aczkolwiek z nieco mocniejszym chipsetem. Samsung tez ma model z pojemnym akumulatorem Galaxy M21, a Oppo ma model A9 (2020). Każdy z nich jest droższy od Huawei Y6p, który na dodatek ma funkcję ładowania zwrotnego (powerbanku 6W).

Konkurencja jest spora i trzeba robić wszystko, by przyciągnąć uwagę użytkowników. Bo wciąż, chcąc nie chcąc, ciąży nad Huawei widmo braku usług Google w prezentowanych w tym roku smartfonach (wyjątkiem są nowe edycje starszych modeli). Platforma AppGallery jest oczywiście wciąż rozwijana i pojawiają się w niej bardzo atrakcyjne nowości, a na przestrzeni kilku miesięcy trafią do niej aplikacje bankowe (pierwszy ma być mBank) napisane specjalnie dla ekosystemu HMS. Na pewno cierpliwi zostaną wynagrodzeni, a NFC instalowane nawet w tych najtańszych smartfonach nabierze sensu. Tych mniej cierpliwych z mniej zasobnymi portfelami trzeba czymś skusić.

Druga z nowości to Huawei Y5p. Tworzy on najniższy segment cenowy w smartfonowej ofercie Huawei. Najniższy, czyli za 399 złotych. To niewątpliwie smartfon dla osób, które jak to się czasem mówi, zaczynają przygodę w świecie mobilnym. Dziś zaczynać można jednak nawet od bardzo wydajnej średniej półki, ale ceny Y6p i Y5p z pewnością nie pozostaną niezauważone.

Huawei zapewnia nas, że podobnie jak w przypadku tańszych modeli P40, także i w tym przypadku przedsprzedażowe ceny pozostaną z nami na stałe. Co zatem dostaniemy za 599 i 399 złotych? Zerknijmy na specyfikację dwóch nowych smartfonów.

Specyfikacja Huawei Y6p i Y5p

Na nowe smartfony można patrzeć się dwojako. Psioczyć, że to bardzo podstawowe konstrukcje, a 3 czy 2 GB RAM to dzisiaj wstyd. Wciąż jednak są ludzie, którzy używają starsze smartfony, a nawet zwykłe telefony i przed przesiadką lub zakupem powstrzymuje ich cena. W podstawowych rolach, w tym narzędzia do łączności ze światem i szybkiego źródła informacji, z pewnością Y6P czy Y5P się sprawdzą.





Warto też zadać sobie pytanie czy Y6p i Y5p to następcy modeli Y6 i Y5 z 2019? Te ubiegłoroczne smartfony są też tanie, ale mają dwa razy mniej pamięci masowej, cztero- a nie ośmiordzeniowe chipsety MediaTek i teoretycznie słabszy system foto. No i mają gugla.

Huawei MatePad T8, czyli 8 cali za 399 złotych

Rynek tabletów w klasycznej postaci od jakiej niespełna dekadę temu zaczynały swoją rynkową karierę, czyli z ekranami około 8 cali, stracił już dawno znaczenie. Wciąż jednak pojawiają się nowe modele, są na nie chętni, a Huawei dokłada swoje pięć groszy w postaci MatePad T8. Oczywiście z ekranem 8 cali i usługami HMS.

Cena będzie identyczna jak w przypadku Huawei Y5P czyli 399 złotych za wariant Wi-Fi z pamięcią 2/16 GB. A nawet lepsza, bo w tablecie, z którego mają korzystać między innymi najmłodsi, brak usług Google już kompletnie nie powinien sprawiać problemu.

Oprócz modelu za 399 złotych będą jeszcze trzy inne warianty:

MatePad T8 z pamięcią 2/16 GB i LTE za 499 zł

MatePad T8 z pamięcią 2/32 GB i Wi-Fi za 449 zł

MatePad T8 z pamięcią 2/32 GB i LTE za 549 zł

Bez zbędnych ceregieli przejdźmy do specyfikacji tego tabletu.

Czy będą gratisy w przedsprzedaży? To pytanie retoryczne, ale będą

Huawei Y6P i Y5P do regularnej sprzedaży trafią 25 maja. Wcześniej, do 24 maja, w ofercie przedsprzedażowej możecie liczyć na Huawei Band 4 za 1 zł przy zakupie Y6P albo Huawei Band 3e przy zakupie Y5P lub MatePad T8. Ofert szukać należy w oficjalnym sklepie Huawei, a także w najważniejszych sieciach handlowych. Smartfony pojawią się też w sieci Plus (od 13 maja).

Źródło: Huawei

