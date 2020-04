Jeśli czworzy Ci się lub pięciorzy w oczach, gdy myślisz o serii Huawei P40, oferujemy pomoc w wyjściu z tego impasu. Oto przegląd możliwości tych smartfonów i wskazówki, który model dla was będzie najlepszy.

Seria Huawei P40 debiutowała na rynku stopniowo. Najpierw zobaczyliśmy Huawei P40 Lite E i Huawei P40 Lite, do którego zakupu już zachęcaliśmy, a dopiero po kilku tygodniach przyszła pora na premierę flagowych Huawei P40 i przetestowanego już u nas Huawei P40 Pro. W odwodzie jest jeszcze Huawei P40 Pro+, ale ten najbardziej wypasiony fotograficznie model trafi do sklepów dopiero na początku lata.

Podział premier jest dobrze umotywowany, choć wszystkie nowe modele są smartfonami z ekosystemem HMS, co na pewno wymusi na Was nowe nawyki i konieczność poradzenia sobie w inny (póki co) sposób z pewnymi usługami. Tego nie ma co ukrywać, Huawei wraz z P40 serią rozpoczęło nowy rozdział w swojej historii, ale na pewno nie jest to powód by z tych smartfonów rezygnować. Wręcz przeciwnie, każdy z modeli jest wart waszej uwagi, nawet jeśli cena zwala z nóg jak to ma miejsce w przypadku P40 Pro, albo budzi obawy, co do przydatności, jak w przypadku Huawei P40 Lite E.

Czy seria Huawei P40 to dziś smartfony tylko dla miłośników Huawei?

To pytanie zadałem tutaj nie bez powodu. Huawei jest obecnie w okresie przejściowym i wciąż nie wszystkie aplikacje, które dotychczas dawało się uruchomić wprost z Google Play daje się zainstalować z AppGallery. Z drugiej jednak strony, proces zapoznawania się z nowym smartfonem to także jego dostosowywanie do swoich potrzeb, a większość z nich da się mimo potencjalnych ograniczeń zrealizować na smartfonach Huawei z serii P40.

Seria Huawei P40 to wejście w świat usług Huawei i z tym trzeba się liczyć

Dlatego nie będę ograniczał potencjalnej grupy odbiorców. Ci z Was, którzy posiadają Huawei poczują się jak w domu ze smartfonami z serii P40, a użytkownicy smartfonów innych marek być może dostrzegą, że można świetnie radzić sobie tylko z usługami Huawei.



Kolejno Huawei P40 Lite E, P40 Lite, P40 i P40 Pro

Gdy masz ściśle określony budżet i kierujesz się przede wszystkim ceną

Najprostszy, ale i bardzo niewygodny gdy oczekiwania rozmijają się z rzeczywistością, jest wybór smartfona przy zastosowaniu kryterium cenowego. Jeśli to ono zaważy na Twoim wyborze, to:

Huawei P40 Lite E kosztuje 699 złotych i jest atrakcyjną wzorniczo propozycją dla osób o niezbyt wygórowanych oczekiwaniach, które potrzebują solidnie wykonanego smartfona w jak najatrakcyjniejszej cenie



kosztuje 699 złotych i jest atrakcyjną wzorniczo propozycją dla osób o niezbyt wygórowanych oczekiwaniach, które potrzebują solidnie wykonanego smartfona w jak najatrakcyjniejszej cenie Huawei P40 Lite kosztuje 999 złotych i oferuje oryginalne wzornictwo (moduły foto przypominają analogiczną konstrukcję w iPhone), skierowany jest do użytkowników, którzy liczą się z kosztami, ale nie są skłonne do każdego kompromisu jeśli chodzi o parametry smartfona



kosztuje 999 złotych i oferuje oryginalne wzornictwo (moduły foto przypominają analogiczną konstrukcję w iPhone), skierowany jest do użytkowników, którzy liczą się z kosztami, ale nie są skłonne do każdego kompromisu jeśli chodzi o parametry smartfona Huawei P40 kosztuje 2999 złotych i jest skierowany do użytkowników szukających flagowca o bardzo dobrych możliwościach foto, ale nie skupiających się na tej technologii za wszelką cenę



kosztuje 2999 złotych i jest skierowany do użytkowników szukających flagowca o bardzo dobrych możliwościach foto, ale nie skupiających się na tej technologii za wszelką cenę Huawei P40 Pro w cenie 4299 złotych jest obecnie najlepszym fotosmartfonem w ofercie tego producenta i prawdopodobnie najlepszym aparatem tej klasy na rynku, to propozycja dla osób, które kierują się funkcjami foto-wideo jako jednymi z najważniejszych, ale oczekują też smartfona mocnego pod każdym względem



w cenie 4299 złotych jest obecnie najlepszym fotosmartfonem w ofercie tego producenta i prawdopodobnie najlepszym aparatem tej klasy na rynku, to propozycja dla osób, które kierują się funkcjami foto-wideo jako jednymi z najważniejszych, ale oczekują też smartfona mocnego pod każdym względem Huawei P40 Pro+ w jeszcze nieznanej, ale na pewno wysokiej (rzędu 7000 - 8000 złotych), cenie będzie produktem dla bezkompromisowych użytkowników oczekujących najnowszych rozwiązań już na zaraz

Specyfikacja wszystkich modeli z serii Huawei P40

Parametry smartfona potrafią bardzo wiele powiedzieć, ale często to tylko magia liczb. W przypadku serii Huawei P40 dość dobrze oddają one to czego możecie się spodziewać po każdym ze smartfonów.

Model Huawei P40 Lite E Huawei P40 Lite Huawei P40 Huawei P40 Pro Huawei P40 Pro+ System

operacyjny Android 9.0

z EMUI 9.1.1 (HMS) Android 10.0

z EMUI 10.1 (HMS) Android 10.0

z EMUI 10.1 (HMS) Wyświetlacz » 6.39" IPS LCD

» 1560 x 720 pikseli

» 60 Hz » 6.4" IPS LCD

» 2340 x 1080 pikseli

» 60 Hz » 6.1" OLED

» 2340 x 1080 pikseli

» 60 Hz » 6.58" OLED (zakrzywiony)

» 2640 x 1200 pikseli

» 90 Hz Procesor Kirin 710F z Mali G51, 12 nm Kirin 810 z Mali G52, 7 nm ośmiordzeniowy Kirin 990 5G z Mali-G76, 7nm Pamięć » 4 GB

» 64 GB

» slot kart microSD » 6 GB

» 128 GB

» slot kart NM » 8 GB

» 128 GB

» slot kart NM » 8 GB

» 256 GB

» slot kart NM » 8 GB

» 512 GB

» slot kart NM Aparaty

fotograficzne » 48 Mpix f/1.8

» 8 Mpix f/2.4

» 2 Mpix f/2.4

» 8 Mpix f/2 (front) » 48 Mpix f/1.6

» 8 Mpix f/2.4

» 2 Mpix f/2.4

» 2 Mpix f/2.4

» 16 Mpix f/2.0(front) » 50 Mpix f/1.9

» 16 Mpix f/2.2

» 8 Mpix f/2.4, OIS

» 32 Mpix f/2.2

+ IR Camera (front) » 50 Mpix f/1.9, OIS

» 40 Mpix f/1.8

» 12 Mpix f/3.4,OIS

» ToF 3D

» 32 Mpix f/2.2

+ Depth Camera (front) » 50 Mpix f/1.9, OIS

» 40 Mpix f/1.8

» 8 Mpix f/2.4, OIS

» 8 Mpix f/4.4, OIS

» ToF 3D

» 32 Mpix f/2.2

+ Depth Camera (front) Bateria » 4000 mAh

» ładowanie 10W » 4200 mAh

» ładowanie 40W » 3800 mAh

» ładowanie 22.5W » 4200 mAh

» ładowanie 40W i

bezprzewodowe 27W » 4200 mAh

» ładowanie 40W

i bezprzewodowe 40W Biometria czytnik linii papilarnych

na tylnej ściance,

rozpoznawanie twarzy czytnik linii papilarnych

na krawędzi,

rozpoznawanie twarzy czytnik linii papilarnych w ekranie,

2D Face Unlock czytnik linii papilarnych w ekranie,

3D Face Unlock Łączność

bezprzewodowa Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 n,

LTE, dual SIM Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac,

NFC, LTE, dual SIM Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC,

LTE, 5G, dual SIM Wodoszczelność - - IP53 IP68 Wymiary 159.8 x 76.1 x 8.1 mm 159.2 x 76.3 x 8.7 mm 148.9 x 71.06 x 8.5 mm 158.2 x 72.6 x 8.95 mm 158.2 x 72.6 x 9 mm Waga 176 g 183 g 175 g 209 g 226 g

Dla kogo Huawei P40 Lite E, który jest nie tylko bardzo tani?

Huawei zaskoczył nas nie tylko obecnością modelu P40 Lite E, który szyderczo przezywano wersją Lite P40 Lite, ale też bardzo niską jak na nowość ceną. Ta sprawia, że jest to propozycja dla osób o skromnym budżecie, jednak szukających smartfona nowszej generacji. Osób, które być może dotychczas czuły się smartfonowo wykluczone.

Huawei P40 Lite E nie sięga po najnowsze, ani najwydajniejsze rozwiązania (chipset Snapdragon 710 i port microUSB, ekran HD+, tylko 4 GB RAM), ale nadal jest praktycznym urządzeniem. Atrakcyjnym wizualnie i ze sporej przekątnej wyświetlaczem 6,3 cala.

Smartfon potrafi zaskoczyć, bo w przeciwieństwie do innych modeli z serii P40, mamy tu zarówno port minijack jak i slot na karty microSD. Ucieszy to te osoby, które nie potrafią się rozstać z tymi technologiami. Godny uwagi jest także akumulator o pojemności 4000 mAh.



Huawei P40 Lite E

Zastanów się nad Huawei P40 Lite E jeśli:

masz skromny budżet, a Twój stary smartfon ma tyle lat, że już sam nie wiesz ile

wystarczy Ci ekran o rozdzielczości HD+

oczekujesz wygodnej pracy, ale nie będziesz zbyt mocno obciążał smartfona aplikacjami

chcesz mieć pojemny akumulator, ale wystarczy Ci podstawowa prędkość ładowania

nie przeszkadza Ci czytnik na tylnej ściance

nie potrzebujesz NFC

szukasz smartfona Huawei z serii P40 z obsługą kart microSD i złączem mini-jack

Dla kogo Huawei P40 Lite, o wyglądzie flagowca?

Już dawno temu przekonaliśmy się, że smartfony z niższych półek cenowych nie musza wyglądać topornie, ba mogą rywalizować o miano najładniejszego z flagowcami. Huawei P40 Lite jest takim smartfonem, ale też smartfonem kontrowersyjnym. Producent zastosował bowiem tutaj układ aparatów 2 x 2 umieszczając je w sposób, który przywodzi na myśl smartfony iPhone 11.

Jednak nie wzornictwo, ale bardzo atrakcyjny stosunek ceny do możliwości jest najmocniejszą cechą tego smartfona. Cztery aparaty na tylnej ściance każą wiele oczekiwać i faktycznie pod względem fotograficznym P40 Lite nie rozczarowuje. Radzi sobie bardzo dobrze, jest nawet tryb wysokiej jakości zdjeć 48 Mpix, aczkolwiek te dodatkowe aparaty poza ultraszerokim kątem widzenia nie są aż tak istotne.

Ze względu na cenę w Huawei P40 Lite zastosowano jedynie ekran LCD, ale już chipset Kirin 810, 6 GB RAM i 4200 mAh akumulator (taka sama pojemność jak w P40 Pro) zapowiadają wystarczająco wysoką wydajność, a zarazem stosunkowo niewielkie obciążenie akumulatora. To umożliwia długą pracę bez doładowywania i płynną obsługę systemu operacyjnego.

Huawei P40 Lite niewątpliwie jest smartfonem niżej pozycjonowanym, na szczęście nie brakuje w nim tych rozwiązań, które czynią obsługę wygodną - jest dwuzakresowe Wi-Fi z obsługą standardu 802.11 ac, NFC i wciąż mamy port słuchawkowy. Ten świetny obraz mąci jeden drobiazg, wsparcie dla kart pamięci NM, a nie microSD - trzeba mieć to na względzie.



Huawei P40 Lite

Zastanów się nad Huawei P40 Lite jeśli:

bezwzględnie potrzebujesz ekranu o rozdzielczości FullHD+

chcesz się wyróżnić na tle innych smartfonów z Androidem, podoba Ci się moduł foto podobny jak w iPhone

chcesz robić fajne zdjęcia, ale dodatkowe obiektywy traktujesz bardziej jako dodatek

nie potrzebujesz trybu wideo 4K, ani wyświetlacza OLED

nie musisz mieć superszybkiego chipsetu, ale oczekujesz komfortowego używania smartfona

duża wydajność akumulatora jest jednym z najważniejszych wymogów

chcesz by akumulator ładował się tylko przewodowo, ale bardzo szybko

lubisz czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, zintegrowany z przyciskiem włączania

potrzebujesz portu mini-jack dla swoich ulubionych słuchawek

chcesz tani telefon, ale koniecznie z NFC

nie planujesz rozszerzać pamięci kartami microSD

Dla kogo Huawei P40, porządny, świetny, z 5G, ale bez wodotrysków?

Jeszcze nie tak dawno przekonałem znajomą, by przesiadła się z produktu Apple na Huawei P30 i jak się okazało był to strzał w dziesiątkę. Podkreślę, że kluczowa była tu bardzo dobra jakość foto, ale też bez wodotrysków i to również pod względem wyposażenia w inne funkcje. Zakup okazał się strzałem w dziesiątkę i to mimo przekroczenia budżetu. Dziś poleciłbym w tej samej sytuacji Huawei P40, który jest pod wieloma względami bardzo podobny do poprzednika.

Są w nim jednak pewne zmiany, które lepiej dostosowują go do pewnych sytuacji. To przede wszystkim dużo lepiej działający aparat przedni wspierany przez drugi moduł, który umożliwia wykrywanie twarzy i szybkie odblokowanie nawet w ciemności. To też obsługa 5G (rzecz przyszłościowa) i nowszy wydajniejszy chipset niż ten sprzed roku.

Huawei P40 jest niewątpliwie sporo droższy od P40 Lite i na pewno decyzja nie będzie prosta, nawet pomimo faktu, że P40 oferuje dużo więcej.



Huawei P40

Zastanów się nad Huawei P40 jeśli:

chcesz mieć smartfon flagowy z najnowszymi technologiami telekomunikacyjnymi, skłonny jesteś zapłacić sporo za wydajność i solidność, lecz wiesz, że twój budżet nie jest z gumy

wysokiej jakości funkcje foto-wideo przy różnych kątach widzenia są istotne, ale największe nadzieje pokładasz i tak w głównym aparacie i kamerze do selfie

chcesz elegancki schludny smartfon, ale nie zależy ci na wzorniczych wodotryskach

nie musisz ładować smartfona bezprzewodowo

wolisz mniejsze i lżejsze smartfony, które dobrze leżą w dłoni i łatwo mieszczą się w kieszenie, ale nie odbiegają szybkością pracy od tych najlepszych

wystarczy Ci bardzo dobry ekran OLED, ale z odświeżaniem 60 Hz

nie spodziewasz się pływać ze smartfonem

czytnik linii papilarnych spodziewasz się znaleźć pod wyświetlaczem

akceptujesz fakt, że pamięć rozszerzysz tylko kartami NM

Dla kogo Huawei P40 Pro, król mobilnej fotografii z doskonałym ekranem i 5G?

Ochrzciłem w recenzji Huawei P40 Pro jako nowego króla mobilnej fotografii i nie cofam się przed tym stwierdzeniem. A samej jakości zdjęć P40 Pro poświęciliśmy osobny artykuł: jakie zdjęcia robi Huawei P40 Pro. Muszę jednak przyznać, że dostrzeżenie różnic w sekcji foto nie będzie dane każdemu. Jeśli używasz głównie podstawowego aparatu i teleobiektywu 5x , to P40 Pro nie będzie znacząco lepszy od poprzednika. Lecz przechodząc do ultraszerokiego kąta i zdjęć selfie z autofokusem, różnica stanie się aż nadto widoczna. Podobnie jak przy hybrydowym zoomie przekraczającym 10x.

Huawei P40 Pro jest obecnie najbardziej kompletnym fotosmartfonem tej marki. Do tego należy doliczyć znaczną poprawę jakości filmów rejestrowanych przy większej krotności zoomu.

W porównaniu z poprzednikiem P40 Pro poprawia się czasem trochę bardziej (wspomniane cechy foto) czy funkcje komunikacyjne (dostajemy 5G), czasem mniej (wydajność, czas pracy na baterii). Lecz pod każdym względem można liczyć na poprawę oraz wydajność topowego modelu. I niestety na brak portu minijack, co już chyba trudno uznać za wadę, a oczywistą oczywistość.

Huawei P40 Pro po raz pierwszy wprowadza w smartfonach Huawei ekran OLED z odświeżaniem 90 Hz, które działa w pełnej rozdzielczości 2640 x 1200 pikseli. Dla osób narzekających na 60 Hz wyświetlacze będzie to zbawieniem, bo choć nie jest to 120 Hz, to różnicę na pewno dostrzeżecie.

W końcu Huawei P40 Pro to smartfon z kategorii dużych i masywnych. Dziś to nie rzuca się tak w oczy jak kilka lat temu, ale 209 gramów i 6,58 calowy ekran to naprawdę sporo. Huawei zgrabnie połączył też duży moduł foto z atrakcyjnym kształtem obudowy (ekran zakrzywiony na każdej z krawędzi obejmuje ramkę smartfona), tworząc jeden z najładniejszych obecnie smartfonów. Gdyby tylko nie to podwójne oczko na przednim wyświetlaczu, ale za to z funkcją wykrywania twarzy i gestów wykonywanych dłonią w powietrzu.



Huawei P40 Pro

Zastanów się nad Huawei P40 Pro jeśli:

potrzebujesz dużej rozdzielczości ekranu OLED z wysoką częstotliwością odświeżania 90 Hz

masz większe dłonie i nie przeraża cię spora waga smartfona

potrzebujesz zgrabnego połączenia wysokiej wydajności, świetnej jakości foto-wideo pod każdym względem, 5G i bardzo szybkiego ładowania bezprzewodowego

będziesz dużo fotografować w różnych warunkach i oczekujesz, że smartfon nie zawiedzie

lubisz oglądać filmy na smartfonie

chcesz filmować w superspowolnionym tempie, tak jak z Huawei Mate 30 Pro

zależy Ci na odporności na wodę i zalanie (IP68), nie tylko zwykłe zachlapanie

chcesz mieć AF w aparacie do selfie

akceptujesz fakt, że pamięć rozszerzysz tylko kartami NM

Dla kogo Huawei P40 Pro+, prawdziwie bezprzewodowy fotosmartfon?

Za świetny fotosmartfon można uznać choćby ubiegłoroczne Huawei P30 Pro, więc jeśli oczekujecie kosmicznego skoku pod tym względem, to ciężko będzie was zadowolić. Lecz jest na to sposób, bo Huawei P40 Pro+ będzie pierwszym seryjnie produkowanym smartfonem z 10-krotnym zoomem optycznym i dodatkowym zoomem 3-krotnym, który wspomoże was w chwilach, gdy jednak nie chcecie modelowi liczyć rzęs na powiece.

Ten telefon pod względem fotograficznym to jeszcze pewna niewiadoma. Możliwości podstawowe foto-wideo są identyczne jak w P30 Pro, ale gdy chodzi o teleobiektywy, to P40 Pro+ jest modelem bezprecedensowym w historii marki.

Pod względem wydajności, ergonomii uchwytu, jakości wyświetlacza i większości innych parametrów, będzie to to samo co Huawei P40 Pro, a więc bez powodów do narzekania, ale możecie liczyć na większą pamięć masową 512 GB, której chyba nie będzie trzeba już jakkolwiek rozszerzać.

Różnicą, którą dostrzegą nieliczni, bo tylko Ci, którzy stawiają na ładowanie bezprzewodowe, jest wsparcie 40W technologii takiego ładowania. To dokładnie taka sama wydajność jak przy ładowaniu za pomocą kabelka.

Zastanów się nad Huawei P40 Pro+, na który i tak musisz poczekać do lata jeśli:

masz już świetny fotosmartfon i nie liczysz się tak bardzo z kosztami zakupu nowego

chcesz mieć najlepszy fotograficzny smartfon w okolicy

wygrałeś lub wygrasz w loterii i będziesz mógł pofolgować swoim wydatkom

A co ze smartfonem w cenie 1500-2000 złotych?

Tutaj jest pewien problem, bo Huawei zaserwował nam albo bardzo tanie, albo droższe smartfony. Pozostaje nam albo czekać na spadki cen P40 i P40 Pro, albo liczyć się z faktem, że firma nie bawi się w półśrodki. Jeśli jest w stanie zaproponować niezły smartfon tanio, to tak robi i mamy Huawei P40 Lite, a jeśli nie jest w stanie tego zrobić to daje nam już flagowe jednostki.

