Jeśli jesteście w trakcie poszukiwania smartfona z pojemną baterią to możecie dopisać to listy model Galaxy M21. Wyróżnia się właśnie tym elementem specyfikacji, a jednocześnie nie będzie wielkim obciążeniem dla budżetu.

Polska cena Galaxy M21 nie jest już tajemnicą

Z zapowiedzią Galaxy M21 mieliśmy do czynienia w połowie tego miesiąca. Pisaliśmy wtedy, że powinien on dość szybko zadebiutować na naszym rynku i faktycznie tak się dzieje. Wprawdzie producent nie wydał oficjalnego komunikatu, ale Galaxy M21 zaczyna pojawiać się w sklepach. Już teraz można znaleźć go chociażby w RTV Euro AGD.

Rozwiązana została tym samym najważniejsza zagadka. Polska cena Galaxy M21 wynosi 999 złotych. Smartfon wyróżniający się baterią o bardzo dużej pojemności 6000 mAh trafia do nas w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej oraz niebieskiej.

Samsung Galaxy M21 to smartfon z dużą baterią. Co jeszcze oferuje?

Najważniejszym punktem specyfikacji jest tutaj oczywiście wspomniana bateria. Wypada wspomnieć, że poza pojemnością 6000 mAh użytkownicy powinni nastawiać się na ładowanie 15W.

Głównym wyznacznikiem atrakcyjności baterii będą tu czasy pracy, ale o nich przed testami nie można wiele powiedzieć. Można za to rzucić okiem na pozostałe podzespoły. Do plusów powinien zaliczać się ekran wykonany w technologii Super AMOLED. Wydajność zapewniana przez ośmiordzeniowy procesor Exynos 9611 i 4 GB RAM będzie jak na tę półkę dość solidna, ale z pewnością nie rekordowa. Zgodnie z panującymi trendami producent postawił na aparat składający się z kilku obiektywów, konkretnie na szerokokątny, ultraszerokokątny oraz do pomiaru głębi.

Android 10.0 z One UI 2

6,4-calowy ekran Super AMOLED Infinity-U, Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Exynos 9611

4 GB RAM

64 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 48 Mpix, f/2.0 (szerokokątny) + 8 Mpix, f/2.2 (ultraszerokokątny) + 5 Mpix, f/2.2 (głębia)

kamera przednia 20 Mpix, f/2.0

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual SIM

bateria 6000 mAh, ładowanie 15 W

wymiary 159 x 75,1 x 8,9 mm

waga 188 g

Co sądzicie o polskiej cenie Galaxy M21? Jak widzicie jego rywalizację z innymi smartfonami z dużą baterią lub szerzej, ze smartfonami do 1000 złotych?

Źródło: RTV Euro AGD

