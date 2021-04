Hulajnogi Bird mogą ci już być dobrze znane. Teraz możesz taką nie tylko wypożyczyć, ale też kupić na własność. Do polskich sklepów oficjalnie trafiły trzy modele tego producenta.

Bird One – hulajnoga, którą możesz znać, teraz może być twoja na własność

Flagowym modelem jest Bird One – hulajnoga, którą być może dane ci już było jeździć, bo to właśnie ta, którą można wypożyczyć na minuty. Zanim zdecydujesz się na zakup, możesz więc zorganizować sobie jazdę testową (i dobrze to zrobić, bo w przypadku zakupu egzemplarza na własność mówimy o niemałym wydatku). Producent widzi w niej kwintesencję dobrej hulajnogi do miasta – jest solidnie wykonana i ma odporne na przebicie opony w rozmiarze 9 cali.

Za sprawą 300-watowego silnika rozpędza się nawet do 29 km/h, a (trwające 6 godzin) ładowanie do pełna pozwala na przejechanie maksymalnie 40 kilometrów, co jest całkiem przyzwoitym wynikiem. Mocne hamulce, dobrze widoczne oświetlenie i czytelny wyświetlacz to kolejne istotne atuty. Ostatnim z nich jest zaś waga na poziomie 17,5 kg – nie jest może mała, ale przeniesienie hulajnogi na małych dystansach nie powinno sprawiać kłopotów.

Są też dwa inne modele: Bird Air i Birdie

Jeśli szukasz czegoś lżejszego, to lepszą opcją dla ciebie ma być Bird Air. Ten model waży 13,6 kg i jest wyposażony w 250-watowy silnik rozpędzający hulajnogę do 25 km/h. Zasięg wynosi 25 km, a więc jest dość standardowy. Od wyższej siostry zapożycza natomiast bezdętkowe koła, solidną ramę i wyświetlacz pokazujący prędkość oraz poziom naładowania akumulatora.

Ofertę producenta uzupełnia Birdie – leciutka, trójkołowa hulajnoga dla dzieci. Waży jedynie 3 kilogramy, a jest solidna, dzięki aluminiowej konstrukcji. Pewny i wygodny chwyt zapewnia pokryta gumą kierownica (o regulowanej wysokości), a uretanowe koła wykazują się wysoką odpornością na ścieranie.

Ile kosztują hulajnogi Bird? Ceny prezentują się następująco:

Bird One – w kolorze czarnym, białym i różowym – kosztuje 5999 zł

Bird Air – w kolorze czarnym i szarym – kosztuje 3499 zł

Birdie – w kolorze czarnym, białym i różowym – kosztuje 499 zł

Źródło: 4cv Mobile, Bird, informacja własna

Czytaj dalej o hulajnogach elektrycznych: