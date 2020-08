Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych w Polsce powstają bardzo powoli i często nie zadowalają żadnej ze stron. W swoje ręce sprawy postanowiło wziąć… Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Sprawiedliwości, na którego czele stoi Zbigniew Ziobro, pracuje nad projektem nowelizacji prawa. Celem jest wprowadzenie wreszcie konkretnych przepisów dotyczących tego, gdzie i z jaką prędkością mogą poruszać się hulajnogi elektryczne. Założenia są takie, by ani nie były zawalidrogami, ani też nie stanowiły zagrożenia.

Ile może jechać hulajnoga elektryczna? Ograniczenie prędkości proponowane przez MS: maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej na ścieżce rowerowej – 25 km/h,

maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej na ulicy – 20 km/h,

maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej na chodniku – 8 km/h.

Jak widać, w myśl nowych przepisów hulajnogi elektryczne mogłyby się poruszać zarówno po ścieżkach rowerowych, jak i chodnikach, a także ulicą (gdy ścieżki ani chodnika nie ma). Tam, gdzie poruszają się piesi, miałyby być niewiele szybsze od nich, a jeżdżący mieliby obowiązek ustępowania pierwszeństwa chodzącym, oczywiście ze względu na bezpieczeństwo. Pełną dopuszczalną prędkość hulajnogi rozwijałyby wśród rowerów, co także wydaje się zrozumiałe.

Jakie muszą być hulajnogi elektryczne, żeby były dopuszczone do ruchu?

Aby były w ogóle dopuszczone do ruchu, hulajnogi elektryczne muszą mieć fabrycznie ograniczoną prędkość do 25 km/h, oświetlenie z przodu i z tyłu oraz konstrukcję nie dłuższą niż 1,25 m. Za poruszanie się pojazdem niezgodnym z tymi wytycznymi będzie można otrzymać mandat i to niemały, bo w wysokości sięgającej 5000 złotych. To, jakie będą kary za przekraczanie prędkości, nie zostało na razie podane.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, PAP. Foto: Xiaomi

