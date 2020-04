Microsoft Flight Simulator to jedna z tych gier, które oszałamiają oprawą wizualną. Wiemy już, jakich komputerów będziemy potrzebowali, by nacieszyć nią oczy. Poznaliśmy minimalne i zalecane wymagania tej produkcji.

W Microsoft Flight Simulator otworem staje przed nami cały świat, odtworzony na podstawie zdjęć satelitarnych i z wszystkimi lotniskami na poszczególnych kontynentach. Oprawa wizualna w tej grze będzie pierwszorzędna, o czym mogliśmy się już niejednokrotne przekonać, oglądając screeny i materiały wideo publikowane przez twórców. Spodziewaliśmy się, że w związku z tym wymagania będą wysokie i… nie pomyliliśmy się. Choć z drugiej strony – nawet posiadacze słabszych pecetów będą mogli pograć, tyle tylko że nie doświadczą pełni piękna tego dzieła. Proponuję przejść od razu do konkretów.

Minimalne i zalecane wymagania Microsoft Flight Simulator. Sprawdź czy polatasz

Wymagania minimalne:

Wymagania zalecane:

Wymagania ultra:

System operacyjny: Windows 10 (1909)

(1909) Procesor: Intel Core i7-9800X lub AMD Ryzen 7 Pro 2700X

Pamięć: 32 GB RAM i 150 GB miejsca na dysku SSD

i 150 GB miejsca na dysku SSD Karta graficzna: GeForce RTX 2080 lub Radeon VII

Połączenie sieciowe: powyżej 50 Mb/s

W Microsoft Flight Simulator pogra wielu, ale nie każdy będzie mógł się zachwycić grafiką

Jak widać, minimalne wymagania Microsoft Flight Simulator nie należą do najwyższych. Owszem, nie każdy pecet jest wyposażony w 8 GB RAM-u i grafikę pokroju GeForce GTX 770, ale nikt chyba nie spodziewał się, że będzie mógł pograć na przeciętnym laptopie pamiętającym czasy prezydenta Komorowskiego. Mimo to, polatać będzie mogło wielu z nas, ale niewielu naprawdę zachwyci się tą produkcją.

Do zachwytu potrzebny będzie komputer z porządną i-siódemką 9. generacji, topową kartą graficzną i 32 GB pamięci RAM. Nawet to może zresztą nie wystarczyć, bo w specyfikacji widzimy też zalecenie, by połączenie sieciowe było szybsze niż 50 Mb/s – tylko wtedy na przykład niebo będzie mogło wypełnić się samolotami innych graczy (i nie tylko). Nie wiemy, na co konkretnie pozwoli taka konfiguracja sprzętowa – spodziewamy się jednak, że chodzi o rozdzielczość 4K i płynność 60 klatek na sekundę.

Jeśli twój pecet wymięka, to możesz też pograć na konsoli

A jeśli pecet nie da sobie rady, to pamiętajmy, że Microsoft Flight Simulator trafi też do katalogu gier na Xbox One. Nie wiemy, jednak kiedy odbędzie się jego premiera, ale mamy się jej doczekać jeszcze przed końcem tego roku. Mówię wam, będzie się działo!

Źródło: Dark Side of Gaming, Microsoft

