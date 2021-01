Tani i dobry laptop do domu? Firma Hyperbook wprowadziła do oferty nowy model, który ma szansę spotkać się ze sporym zainteresowaniem klientów.

Sytuacja na rynku laptopów nie wygląda najlepiej. Jeżeli szukacie czegoś do codziennych zastosowań i nie chcecie wydawać dużych pieniędzy, warto zwrócić uwagę na nowy model z oferty Hyperbook – model R15 ZEN łączy dobrą specyfikację i atrakcyjną cenę.

Hyperbook R15 ZEN - dobry laptop do codziennych zastosowań

Hyperbook R15 ZEN to 15-calowych modeli o stonowanej stylistyce. W praktyce mamy do czynienia z kadłubkiem Clevo NL50RU, który zalicza się do całkiem kompaktowych konstrukcji – laptop ma niecałe 20 mm grubości i waży 1,65 kg.

Producent zastosował 15,6-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1080 px – co prawda mamy do czynienia z matową matrycą IPS, ale nie powinniśmy oczekiwać po niej rewelacyjnych parametrów (wg udzielonych nam informacji to panel LG LP156WFC-SPD3 o pokryciu palety sRGB na poziomie 64% i Adobe RGB na poziomie 45%). Zastosowany zawias pozwala na otwarcie klapy do kąta 180 stopni.

Uwagę zwraca podświetlana klawiatura i bogaty zestaw portów – do dyspozycji oddano m.in. dwa porty USB 2.0, jeden port USB 3.0 jeden port USB 3.1 typ C (z obsługą DisplayPort), wyjście HDMI oraz czytnik kart Micro SD. Jeżeli chodzi o łączność, producent przewidział gigabitową kartę sieciową oraz bezprzewodowy moduł Wi-Fi 6 z Bluetooth 5.1.



Wnętrze kadłubka Clevo NL50RU (foto: Tuxedocomputers)

Najważniejsza jest specyfikacja, bo laptop występuje w konfiguracjach z procesorem AMD Ryzen 5 4500U (6 rdzeni/6 wątków) i Ryzen 7 4700U (8 rdzeni/8 wątków). Oprócz tego można tutaj zainstalować 8, 16 lub nawet 32 GB pamięci DDR4-3200 oraz dysk M.2 SATA lub NVMe o pojemności do 2 TB. Wbudowana bateria ma pojemność 49 Wh i ma wystarczać nawet na 6 godzin pracy urządzenia.

Ile kosztuje laptop Hyperbook R15 ZEN?

Hyperbook R15 może nie zalicza się do najlepszych modeli, ale za to wyróżnia się atrakcyjną ceną – podstawowa konfiguracja z procesorem Ryzen 5 4500U została wyceniona na 2399 złotych, a z procesorem Ryzen7 4700U na 2799 złotych. Obecnie trudno znaleźć podobną propozycję w segmencie do 3000 złotych. Obecnie można składać zamówienia w przedsprzedaży (wysyłki mająruszyć 15 stycznia).

Źródło: Hyperbook, Tuxedocomputers

