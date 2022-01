Przywykliśmy do tego, że bezprzewodowe słuchawki gamingowe wytrzymują kilkadziesiąt godzin między ładowaniami. HyperX tymczasem rozbija bank, prezentując zestaw Cloud Alpha Wireless, który po naładowaniu do pełna będzie grać nawet… 300 godzin.

HyperX Cloud Alpha Wireless to słuchawki z 300-godzinnym czasem pracy

Gamingowe słuchawki HyperX słyną z tego, że są po prostu bardzo dobre. Zarówno pod względem jakości wykonania, jak i brzmienia trudno mieć do nich większe zastrzeżenia. Najnowszy członek tej rodziny – HyperX Cloud Alpha Wireless – dodaje do tego bardzo długi czas działania i producent przekonuje, że nie odbędzie się to kosztem wagi. Ta będzie niewiele większa niż w przypadku poprzedniej wersji.

Czym jeszcze, poza 300-godzinnym czasem działania, będą się mogły pochwalić te słuchawki? Ano na przykład obsługą przestrzennego dźwięku DTS Headphone X, smuklejszymi i lżejszymi przetwornikami dwukomorowymi i odłączanym mikrofonem z technologią redukcji szumów. Nie możemy się doczekać, by sprawdzić je w akcji. Premiera już w lutym, a cena wyniesie około 200 dolarów (czyli w Polsce pewnie około tysiaka).

W trakcie targów CES 2022 HyperX zaprezentował również kilka innych urządzeń:

HyperX Clutch Wireless (za 50 dolarów) to bezprzewodowy pad kompatybilny z pecetami i smartfonami (na których potrzeby odpowiada odłączanym klipsem),

(za 50 dolarów) to bezprzewodowy pad kompatybilny z pecetami i smartfonami (na których potrzeby odpowiada odłączanym klipsem), HyperX Pulsefire Haste Wireless (za 80 dolarów) to bezprzewodowa wersja superlekkiej myszki o wysokiej wytrzymałości i niezłej precyzji,

(za 80 dolarów) to bezprzewodowa wersja superlekkiej myszki o wysokiej wytrzymałości i niezłej precyzji, a HyperX Alloy Origins 65 (za 100 dolarów) to specjalna, minimalistyczna wersja znanej i lubianej klawiatury mechanicznej, na małe biurka i w podróż.



Na zdjęciu widać wszystkie te urządzenia (słuchawki Cloud Alpha Wireless to te w lewym górnym rogu, a nowa myszka pokazana jest w obu wersjach kolorystycznych).

To pierwsza duża prezentacja nowości HyperX od momentu przejęcia marki przez firmę HP. Jak ci się podoba?

Źródło: HyperX, XDA-Developers