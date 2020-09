Mikrofon to dla niektórych tylko niewielki gadżet, ale dla innych już niemal kluczowy element zestawu do pracy czy zabawy. Najnowsza propozycja HyperX to ukłon w stronę tej drugiej grupy odbiorców.

HyperX QuadCast S z dynamicznym podświetleniem RGB

Czy nazwa HyperX QuadCast S z czym się Wam kojarzy? Być może, bo to model bardzo blisko spokrewniony z HyperX Quadcast, który swojego czasu testowaliśmy. Znów mamy do czynienia z propozycją przygotowaną z myślą głównie o streamerach, ale może przydać się też graczom czy osobom pracującym w domu. Od poprzednika odróżnia go przede wszystkim zdecydowanie bardziej zaawansowane podświetlenie. Już nie jednolite czerwone, ale RGB i to z dynamicznymi efektami, które można personalizować przy pomocy oprogramowania HyperX NGENUITY. Wyróżnić trzeba też między innymi wbudowane mocowanie antywibracyjne i pop filtr.

„Opierając się na sukcesie naszego pierwszego mikrofonu QuadCast, wraz z premierą QuadCast S oferujemy funkcję, o którą prosili użytkownicy - dynamiczne efekty świetlne RGB. Dodaje to kolejną warstwę personalizacji w celu usprawnienia ustawień streamingu oraz domowego biura.” - Bianca Walter, Business Manager, HyperX EMEA

Najważniejsze dane HyperX QuadCast S

próbkowanie: 48 kHz / 16-bitowe

pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

czułość: -36 dB (1V/Pa przy 1kHz)

rodzaj kondensatora: trzy kondensatory 14mm

charakterystyka kierunkowości: stereofoniczny, wielokierunkowy, kardioidalny, dwukierunkowy

podświetlenie: RGB (16 777 216 kolorów)

efekty świetlne: 2 strefy

długość przewodu: 3 m

typ połączenia: USB-C do USB-A

waga: 254 g (mikrofon), 360 g (zawieszenie przeciwwstrząsowe i stojak)

wyjście słuchawkowe: impedancja 32 Ω, częstotliwość przenoszenia 20 Hz - 20 kHz

Producent zapewnia, iż można liczyć tu na bezproblemową kompatybilność z programami do rozmów i mają potwierdzać to certyfikaty TeamSpeak i Discord. Oficjalnie mikrofon przeznaczony jest do komputerów z Windows, Mac oraz konsole PlayStation 4.

Mikrofon został wyceniony na 179.99 euro.

Źródło: HyperX

