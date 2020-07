HyperX Alloy Elite 2 bazuje na jednej z najlepszych klawiatur gamingowych na rynku, ale jest trwalsza, a do tego może pochwalić się bardziej efektownym podświetleniem. Co poza tym ma do zaoferowania ten nowy model?

Gamingowa klawiatura HyperX Alloy Elite 2, czyli jak z dobrego zrobić lepsze

HyperX Alloy Elite 2 to nowa wersja wyśmienitej klawiatury do gier producenta z Kalifornii. Niezmiennie ma stalową ramę zapewniającą wysoką trwałość, dodatkowe przyciski u góry, służące do sterowania multimediami oraz pełny anti-ghosting i n-key rollover. To wszystko sprawia, że świetnie sprawdza się właściwie we wszystkich gatunkach, a i z powodzeniem można z niej korzystać podczas oddawania się innym formom rozrywki czy nawet w pracy.

Nowe, autorskie switche i efektowne podświetlenie RGB

W „dwójce” zrezygnowano jednak ze switchów Cherry MX i zamiast tego postawiono na autorskie przełączniki mechaniczne HyperX Red. Mają one bardzo podobną charakterystykę, ale nieco wyższy punkt aktywacji (1,8 mm) i żywotność szacowaną na około 80 milionów kliknięć.

Nietrudno też zauważyć, że HyperX Alloy Elite 2 świeci bardziej niż jej poprzedniczka. To znaczy jaśniej i bardziej intensywnie. Jest to efekt zastosowania przezroczystych nakładek na klawisze, zwanych „pudding”. To bez wątpienia może się podobać. Oczywiście niezmiennie podświetlenie RGB można spersonalizować, z poziomu tego samego oprogramowania, które wykorzystamy też do tworzenia makr i wybierania innych ustawień.

Co jeszcze warto wiedzieć? Gamingowa klawiatura HyperX Alloy Elite 2 łączy się z komputerem (lub konsolą) za pomocą 180-centymetrowego przewodu z końcówką USB, oddaje do naszej dyspozycji przelotowe złącze USB 2.0 i ma pamięć na 3 profile użytkownika.

HyperX Alloy Elite 2 to nie jest tania rzecz. Ile kosztuje ta klawiatura?

Za HyperX Alloy Elite 2 trzeba zapłacić około 700 złotych. To spora kwota i testy pokażą, czy warto tyle wydać, czy też niekoniecznie. Na papierze prezentuje się jednak naprawdę dobrze.

Źródło: HyperX, informacja własna

