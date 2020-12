Dyski HDD i SSD osiągają coraz większe pojemności, ale liderem w tej branży nadal są napędy taśmowe. Ostatnio firmy IBM i Fujifilm opracowały tutaj nowy rodzaj nośnika o rekordowej pojemności 580 TB (!).

Napędy taśmowe są znane już od kilkudziesięciu lat, ale, ze względu na słabe parametry odczytu/zapisu, służą głównie do archiwizowania danych. Teraz będzie można pomieścić na nich jeszcze więcej danych.

IBM i Fujifilm prezentują nośnik danych o rekordowej pojemności

Koncern IBM, we współpracy z firmą Fujifilm, opracował nowy rodzaj taśmy z warstwą magnetyczną z cząstkami stałymi z ferrytu strontu (SrFe). Technologia pozwala zmniejszyć grubość ścieżki prawie o połowę i uzyskać gęstość zapisu danych na poziomie 317 Gb/cal2 (gigabitów na cal kwadratowy).

Taśma została wykorzystana do skonstruowania nowego nośnika. Kaseta typu LTO 8 przechowuje 1255 metrów materiału, co przekłada się na pojemność 580 TB – obecnie jest to rekord jeżeli chodzi o pojemność pojedynczego dysku (wcześniejsze kasety mogły przechowywać „tylko” 330 TB). Warto dodać, że konieczne było tutaj również opracowanie nowych głowic i serwomechanizmów.

Dla porównania, do pomieszczenia 580 TB danych wymagane byłoby wykorzystanie 120 000 płyt DVD lub 786 977 płyt CD – te drugie ułożone jedna na drugiej miałyby wysokość 944 metrów (czyli byłyby wyższe niż Burj Kalifa, najwyższy budynek na świecie).

Taśma magnetyczna usprawni działanie chmury

IBM twierdzi, że połączenie napędów taśmowych i technologii chmury może być przyszłością przechowywania plikow - takie rozwiązanie umożliwi opracowanie skalowanego, bezpiecznego i niedrogiego dostępu do danych. Więcej o nowej taśmie i planach producenta znajdziecie w artykule na blogu IBM.

Źródło: IBM, Fujifilm, News Atlas (foto)

Zobacz więcej o nośnikach danych: