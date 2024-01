Idealne do fotowoltaiki. Niemcy już o tym wiedzą

Niemcy doskonale wiedzą, jak zwiększyć opłacalność przydomowej instalacji fotowoltaicznej. Nasi sąsiedzi masowo inwestują w magazyny energii. Możemy się od nich tylko uczyć – różnica w liczbach jest przytłaczająca.

Polska nie może mieć sobie zbyt wiele do zarzucenia, jeśli chodzi o popularyzację domowych instalacji fotowoltaicznych. Może poza tym, że tempo montażu kolejnych instalacji jest większe, niż tempo rozwoju sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Sposobem na odciążenie sieci mogą być magazyny energii. Te jednak nie cieszą się w naszym kraju dużą popularnością, ze względu na wysokie koszty. Jak podaje redakcja serwisu globenergia.pl, w 2023 r. w Polsce zainstalowanych było ponad 10 tys. domowych magazynów bateryjnych.

Zdecydowanie inaczej ma się sprawa u naszych zachodnich sąsiadów. Zgodnie z informacjami, które przytacza redakcja serwisu gramwzielone.pl, liczba magazynów, które zainstalowano w 2023 r. była dwa razy większa, niż rok wcześniej. W minionym roku instalowano tam ok. 1,5 tys. przydomowych akumulatorów dziennie, czyli łącznie 573 tys. sztuk.

Niemcy stawiają na magazyny energii

W roku 2022 w Niemczech zainstalowano 211 tys. przydomowych magazynów energii, rok wcześniej 141 tys., a w 2020 r. 88 tys. Łącznie u naszych zachodnich sąsiadów działa już 1,197 mln domowych magazynów energii, których łączna pojemność wynosi ok. 12 GWh. Oznacza to, że byłyby one w stanie pokryć dzienne zapotrzebowanie na energię elektryczną 1,5 mln dwuosobowych gospodarstw domowych.

Rozwój rynku magazynów energii idzie w parze z rozwojem fotowoltaiki. W 2023 r. liczba zainstalowanych domowych magazynów energii wzrosła o 150 proc., a wzrost inwestycji w domowe instalacje fotowoltaiczne wyniósł w ubiegłym roku 135 proc. Moc zainstalowana w fotowoltaice w 2023 r. wyniosła 14 GW, z czego połowę stanowiły elektrownie domowe.

Fotobalkonika, czyli fotowoltaika na balkonie

Niemcy stawiają też na rozwój niewielkich systemów fotowoltaicznych, które montowane są na balkonach, tzw. fotobalkoniki. W ubiegłym roku zainstalowano ok. 270 tys. takich instalacji. W ogólnym rozrachunku ich udział w całkowitym wzroście mocy w niemieckiej fotowoltaice nie był duży, bo wyniósł niecałe 2 proc., ale ten trend może wyraźnie wpłynąć na redukcję zużycia energii elektrycznej, która pochodzi z elektrowni konwencjonalnych w budynkach wielorodzinnych.