Targi IFA 2020 to jedna z nielicznych dużych imprez technologicznych, które w tym roku jednak się odbędą. Niestety zabraknie na nich jednego z głównych wystawców. Samsung ominie to wydarzenie.

Targi IFA 2020 się odbędą, ale Samsung nie będzie obecny

Jeśli chodzi o branżę technologiczną, to targi IFA 2020 będą pierwszym dużym wydarzeniem z udziałem wystawców i zwiedzających po „globalnej kwarantannie”. Okazuje się jednak, że nie wszyscy, którzy mieli być, będą na nich obecni. Decyzję o tym, by nie uczestniczyć w imprezie, podjął jeden z największych producentów na świecie – Samsung.

Targi IFA 2020 zostały zaplanowane na dni 3 – 5 września 2020 roku. Samsung nie pojawi się na nich, ale mniej więcej w tym samym czasie zorganizuje swoje własne wydarzenie online. Podczas niego zaprezentuje swoje najnowsze urządzenia oraz podzieli się wiadomościami ze swoimi klientami i fanami. Szczegóły nie są na razie znane.

Czy to już koniec ery dużych targów?

Nieznane są też oficjalne powody, dla których Samsung zdecydował się ominąć tegoroczną edycję IFA. Mówi się, że może to być spowodowane obawą przed koronawirusem, jako że pandemia przecież wciąż się nie skończyła. Możliwe jednak także, że jest to kolejny dowód na to, że idea dużych targów umiera. Coraz więcej firm decyduje się na organizowanie własnych wydarzeń, podczas których liczą się tylko one, a nie muszą walczyć o uwagę z konkurencją.

Czy według was to dobry kierunek? Wolicie, gdy poszczególni producenci ogłaszają swoje najnowsze produkty na własnych imprezach czy też jesteście zwolennikami dużych targów, na których można pooglądać, przetestować i porównać urządzenia (lub gry) różnych marek? Zapraszamy do dyskusji w sekcji komentarzy.

Źródło: Tech Crunch, Engadget, informacja własna

