Niezły monitor gamingowy iiyama z matrycą 165 Hz, teraz w lepszej cenie

Szukasz niedrogiego, ale niezłego monitora? W promocji z okazji Black Friday możemy dostać jeden z modeli uznanego producenta - iiyama. Cena to nie jedyna zaleta tego sprzętu.

Wybierając komputer i pozostały sprzęt do gier, nie zawsze mamy duży budżet. Na szczęście z okazji nadchodzącego Black Friday możemy trafić na niezłe promocje. Jedną z nich jest monitor iiyama G-Master GB2470HSU-B5 Red Eagle w wyjątkowo korzystnej cenie. Ma szybką matrycę IPS i rozmiar lubiany przez wiele osób - nie za mały i nie za duży. Dzisiejsza propozycja to jeden z najlepszych monitorów do 500 zł.

Monitor iiyama G-Master GB2470HSU-B5 Red Eagle

Przekątna monitora iiyama G-Master GB2470HSU-B5 Red Eagle to 23,8”. Taki ekran możemy podpiąć do komputera PC lub laptopa. Rozdzielczość to Full HD, a na pochwałę zasługuje częstotliwość odświeżania matrycy. Wynosi aż 165 Hz. Nawet dynamiczne gry e-sportowe, strzelanki lub wyścigi będą wyglądały bardzo dobrze. Matryca w technologii IPS zapewnia szerokie kąty widzenia, a czas reakcji to zaledwie 0,8 ms.

Dzięki funkcji pivot możemy łatwo zmienić orientację i ustawić monitor w pionie. Opcję tę wykorzystują niektórzy gracze, a także programiści. Każdy doceni natomiast funkcje związane z ochroną oczu (filtr światła niebieskiego, redukcja migotania) oraz obecność powłoki antyrefleksyjnej.

Monitor iiyama G-Master GB2470HSU-B5 Red Eagle został wyposażony w głośniki (2x2 W) i szereg przydatnych złącz (HDMI, DisplayPort, słuchawkowe i 2x USB 2.0). W zestawie dostajemy komplet oprogramowania.

iiyama G-Master GB2470HSU-B5 Red Eagle w promocji na Black Friday

Regularna cena monitora iiyama G-Master GB2470HSU-B5 Red Eagle to około 750 złotych. Teraz możemy go jednak dostać za 559 złotych. To spora obniżka, ciężko będzie znaleźć lepszy monitor w tej cenie. Sprawdzi się nie tylko do gier, ale też oglądania filmów, pracy i przeglądania internetu.

iiyama G-Master GB2470HSU-B5 Red Eagle w cenie 559 zł jest dostępny w Media Markt i Komputroniku, za 599 zł kupimy go też w oficjalnym sklepie producenta lub w Media Expert.