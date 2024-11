Słuchawki JBL o 200 zł taniej? Okazja na Black Friday

Z okazji promocji na Black Friday w Media Expert kupisz te słuchawki naprawdę tanio. JBL Tune Beam 2 mają ANC, uszczelnioną obudowę i - jak przystało na tę markę - dobre brzmienie.

Black Friday to jedna z okazji, gdy możemy kupić elektronikę w niższych cenach. W promocyjnej cenie znaleźliśmy między innymi słuchawki TWS JBL Tune Beam 2 z aktywną redukcją hałasu otoczenia. Zwykle kosztują 500 zł, teraz możemy je mieć znacznie taniej.

JBL Tune Beam 2 ANC

Marka JBL nie bez przyczyny ma tak wielu zwolenników. Ich produkty, przede wszystkim słuchawki i głośniki, charakteryzują się niezłym stosunkiem ceny do możliwości. Możemy liczyć także na dobre brzmienie, atrakcyjną stylistykę i co najmniej przyzwoite wykonanie. Właśnie te cechy znajdziemy również w słuchawkach JBL Tune Beam 2 ANC.

To słuchawki dokanałowe, prawdziwie bezprzewodowe, wyposażone w wymienne gumki. W zestawie otrzymujemy pokrowiec, pełniący funkcję powerbanka. Doładowując słuchawki co pewien czas, możemy liczyć na 48 godzin słuchania muzyki, co jest bardzo dobrym wynikiem. Model ten został wyposażony w aktywną redukcję hałasu (ANC) z opcją regulacji siły działania. Odpowiednio nasycone brzmienie zapewniają spore przetworniki (10 mm średnicy) oraz technologia JBL Pure Bass. Jest też dźwięk przestrzenny JBL Spatial Sound. Aby prowadzić konwersację bez konieczności wyciągania słuchawek skorzystamy natomiast z funkcji Talk Thru. Jakość rozmów telefonicznych zapewnia natomiast obecność aż trzech mikrofonów.

JBL Tune Beam 2 ANC w dobrej cenie

Użytkownik może dopasować dźwięk słuchawek do swoich preferencji. Obudowa została natomiast uszczelniona (IP54) - pot, krople deszczu i zabrudzenia nie spowodują więc uszkodzenia słuchawek. JBL Tune Beam 2 ANC w regularnej sprzedaży kosztują 499 zł. Specjalna promocja w Media Expert (link tutaj) pozwala kupić je znacznie taniej - za 299 zł. W tej cenie trudno znaleźć równie dobre słuchawki TWS wyprodukowane przez renomowaną markę i z szeregiem najnowszych funkcji.

Słuchawki JBL Tune Beam 2 ANC podłączysz do smartfona z Androidem i iOS, a także do komputera, laptopa, czy nawet telewizora. Sprawdzą się w wielu zastosowaniach - długi czas pracy na jednym ładowaniu sprawi, że będą dobrym towarzyszem każdej wycieczki lub delegacji.