Winter Fest 2025. Zimowe wydarzenie w World of Tanks

Zimwa propozycja World of Tanks, czyli Winter Fest 2025,. Od 9.12 do 5.01 gracze będą mogli otrzymać prezenty, specjalne promocje i ekscytujące tryby gry.

World of Tanks Modern Armor przygotowało dla graczy PlayStation i Xbox największe zimowe wydarzenie w historii – Winter Fest 2025. Przez cały miesiąc, od 9 grudnia do 5 stycznia, gracze będą mogli cieszyć się szeroką gamą atrakcji, od codziennych prezentów w zimowym kalendarzu po specjalne oferty i unikalne tryby gry.

Powrót trybu „Toy Tanks”

Uroczystości rozpoczynają się od dobrze znanego graczom trybu „Toy Tanks”, w którym dziesięcioosobowe drużyny stają do walki pod choinką. Zabawowe czołgi dysponują różnorodnym arsenałem, a nowa maszyna „Plow Master” posiada imponujący spychacz. Dodatkowo, zespoły mogą liczyć na wsparcie gigantycznego robota-zabawki, który, po pokonaniu, zostawia za sobą specjalną walutę wydarzenia – Śnieżkę. Dzięki przedłużeniu trybu o tydzień, gracze zyskają jeszcze więcej czasu na eksplorację.

Od 23 grudnia wydarzenie przeobrazi się w tryb kooperacyjny PvE, gdzie gracze będą walczyć u boku Jacka Frosta przeciwko mroźnym siłom Krampusa. Drużyny będą przemierzać mapy za pomocą magicznych portali, dążąc do ostatecznej rozgrywki w lodowym zamku wroga. To ekscytująca przygoda, podczas której trzeba zmierzyć się z podwładnymi Krampusa i zebrać potrzebne do zwycięstwa odłamki.

Winter Fest to także premiera czterech nowych zimowych czołgów premium. Gracze będą mogli zdobyć m.in. średni czołg „Frostwarden”, wszechstronną maszynę „Dual Battery”, inspirowanego zabawkami „Moldmaster Mk. 1” oraz pancernego „Winter Warrior”. Każdy z tych pojazdów wnosi nowe możliwości na pole bitwy.

W grze pojawią się także nowi, wyjątkowi dowódcy 3D, w tym Jack Frost, który będzie dostępny w skrzyniach wojennych „Jack Frost War Chests”. Gracze będą mogli zebrać Śnieżki, które wymienią na ekskluzywne przedmioty, takie jak czołgi, skórki i inne unikalne aktywa.

Winter Fest 2025 w World of Tanks Modern Armor to niezapomniane zimowe przeżycie pełne folkloru, humoru i walk. Więcej szczegółów można znaleźć na oficjalnej stronie wydarzenia.