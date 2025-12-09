Chipy NVIDII trafią do Chin. Trump chce jednak części zysków

Amerykańskie chipy AI trafią do Chin. Prezydent Donald Trump zezwolił na sprzedaż układów NVIDIA H200, a podobne decyzje mają objąć jednostki AMD i Intela. Znaczna część przychodów z tych transakcji trafi jednak do amerykańskiego rządu.

Polityka Stanów Zjednoczonych dotycząca eksportu zaawansowanych układów scalonych do Chin zmienia się niczym w kalejdoskopie. Początkowo Waszyngton planował wprowadzić pełne embargo, mające na celu ograniczenie rozwoju chińskich technologii sztucznej inteligencji i superkomputerów. Z czasem jednak Amerykanie zaczęli iść na kolejne ustępstwa, starając się znaleźć balans między bezpieczeństwem narodowym a interesami gospodarczymi krajowych producentów chipów.

Sekretarz skarbu USA, Scott Bessent, niedawno sugerował, że najnowsze chipy NVIDII są zbyt cenne, by w pełni je eksportować, i Chiny będą mogły je otrzymać jedynie z opóźnieniem. Wygląda na to, że ta zasada nie dotyczy starszych modeli z generacji Hopper. Jak informuje BBC, władze USA zgodziły się bowiem na zniesienie kontroli eksportu układów NVIDIA H200 do Chin, co oznacza istotną zmianę w dotychczasowej strategii ograniczania przepływu technologii AI.

Do czego służą chipy NVIDIA H200?

NVIDIA H200 to zaawansowany układ GPU oparty na architekturze Hopper, przeznaczony głównie do zastosowań w centrach danych, superkomputerach i profesjonalnej sztucznej inteligencji. Jednostka została wprowadzona w 2024 r. jako następca H100 i oferuje znacząco wyższą wydajność w zadaniach treningu i inferencji dużych modeli AI.

H200 wyposażono w 141 GB pamięci HBM3e o przepustowości 4,8 TB/s oraz obsługę wielu formatów obliczeń, w tym FP16, FP32 i FP8/INT8, a także funkcję Multi‑Instance GPU, pozwalającą dzielić GPU na wiele niezależnych instancji.

Do czego przyda się H200? Chip najczęściej jest wykorzystywany głównie do przyspieszania dużych modeli językowych i generatywnej AI, zadań HPC oraz w centrach danych i chmurach obliczeniowych. Dzięki ogromnej mocy obliczeniowej i wysokiej przepustowości pamięci, H200 radzi sobie z ogromnymi zbiorami danych i złożonymi obliczeniami, zapewniając znaczną przewagę w zastosowaniach naukowych i komercyjnych w porównaniu z poprzednią generacją układów NVIDII.

„Poinformowałem prezydenta Xi, że Stany Zjednoczone pozwolą NVIDII dostarczać produkty H200 zatwierdzonym klientom w Chinach oraz innych krajach, przy zachowaniu warunków zapewniających bezpieczeństwo narodowe. Prezydent Xi odpowiedział pozytywnie!” – napisał Trump w mediach społecznościowych.

Trump podkreśla jednak, że chipy z najnowszych generacji NVIDIA Blackwell i Rubin nie są częścią umowy.

Trump chce sporej części zysków

Decyzja ma jednak swoje konsekwencje. Według wpisu Trumpa, 25 proc. przychodów ze sprzedaży chipów H200 do Chin ma trafiać do amerykańskiego rządu, co może oznaczać swoisty „podatek” od eksportu chipów

NVIDIA pozytywnie odniosła się do decyzji: "Cieszymy się z decyzji prezydenta Trumpa, która pozwala amerykańskiej branży chipów konkurować na światowym rynku, wspiera dobrze płatne miejsca pracy i produkcję w USA. Udostępnienie H200 zatwierdzonym klientom, pod nadzorem Departamentu Handlu, stanowi przemyślaną równowagę korzystną dla Ameryki” – powiedział rzecznik firmy.

Podobne stanowisko zajęła firma AMD, podkreślając, że decyzja wzmocni konkurencyjność USA, wspiera wysokowartościowe miejsca pracy i napędza inwestycje w sektorze półprzewodników. Intel nie skomentował jeszcze decyzji.

Jak wynika z wpisu Trumpa, Departament Handlu finalizuje szczegóły, a podobne podejście ma objąć AMD, Intela i inne amerykańskie firmy.

Polityczne kontrowersje i reakcje Kongresu

Nie wszyscy przyjęli decyzję Trumpa pozytywnie. Senator Elizabeth Warren, członkini Komisji Bankowości, Mieszkalnictwa i Spraw Urbanistycznych, ostrzega przed konsekwencjami dla bezpieczeństwa narodowego.

"Po prywatnym spotkaniu Donalda Trumpa z CEO NVIDII i darowiźnie jego firmy na rzecz sali balowej Trumpa, Jensen Huang dostał to, czego chciał – możliwość sprzedaży najpotężniejszego chipu AI w historii do Chin. To może przyspieszyć chińskie dążenia do dominacji technologicznej i militarnej oraz podważyć bezpieczeństwo i interesy ekonomiczne USA. Kongres musi działać szybko, uchwalić dwupartyjne prawo ograniczające działania tej administracji i wymagać, by Huang zeznawał publicznie pod przysięgą.”

Warren wraz z senatorem Andym Kimem w zeszłym tygodniu apelowali do sekretarza handlu Howarda Lutnicka, by nie zezwalał na eksport H200 do Chin. Wcześniej wyrażali oni obawy dotyczące eksportu mniej zaawansowanych chipów H20.

Dwie strony medalu

Zniesienie kontroli eksportowych na H200 wpisuje się w szerszy kontekst wyścigu o sztuczną inteligencję, w którym USA i Chiny inwestują miliardy dolarów, by zdobyć przewagę technologiczną i militarną. Otworzenie rynku dla chińskich firm może przynieść korzyści gospodarcze dla amerykańskich producentów chipów, ale równocześnie zwiększa ryzyko, że zaawansowane technologie trafią w ręce konkurenta.

foto na wejście: Getty Images