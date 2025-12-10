Kasują ją po jednym dniu. Gracze byli oburzeni, że miała powstać

Ogłoszona na Steam gra Postal: Bullet Paradise została anulowana dzień po ujawnieniu. Powodem była fala oskarżeń o wykorzystanie grafiki AI i niezadowolenie graczy z tym związane.

Amerykańska firma Running with Scissors wstrzymała projekt Postal: Bullet Paradise po skrajnie negatywnych reakcjach w sieci. Wydawca przyznał, że zaufanie do zespołu deweloperskiego zostało naruszone. Z tego powodu, jak podaje gamerant.com, wydawca zdecydował o zakończeniu prac nad tytułem.

Seria Postal należy do RWS i rozwijana jest od 1997 r. Nowa odsłona miała być strzelanką z motywem podróży w czasie, tworzoną przez Goonswarm Games. To trzeci projekt zewnętrzny po Postal 3 i Postal: Brain Damaged.

Kontrowersje wokół grafiki i reakcja społeczności

Czynnikiem motywującym decyzję były liczne oskarżenia graczy w mediach społecznościowych, o to, że materiały promocyjne wykorzystują grafikę AI. RWS nie potwierdziło wprost tych zarzutów. "Nasze zaufanie do zespołu programistów zostało naruszone. Z tego powodu zakończyliśmy projekt", czytamy w oświadczeniu.

W osobnym wpisie firma przeprosiła „każdego, kto poczuł się urażony w ferworze chwili”. Twórcy dodali również informację, że "przeprosiny nie dotyczą tych, którzy życzą nam śmierci". Część fanów skrytykowała RWS, wskazując, że przedstawiciele firmy na Discordzie sami używali w stosunku do graczy niezwykle obraźliwego języka.

Goonswarm: najpierw zaprzeczenie, potem przyznanie błędu

Goonswarm 5 grudnia odrzuciło zarzuty. Jednocześnie firma ogłosiła zamknięcie studia. Dzień później zespół przeprosił za "emocjonalną i defensywną" reakcję i po wewnętrznym przeglądzie przyznał, że grafiki promocyjne "mogły zawierać" lub "być inspirowane" materiałami AI.

Studio zaznaczyło, że assety w grze przygotowali "prawdziwi artyści", a problem dotyczył wyłącznie materiałów promocyjnych. Jednocześnie zapowiedziało wymianę wszystkich kwestionowanych banerów na prace tworzone w całości przez ludzi.

Skutki dla zespołu i plany RWS

Goonswarm przekazało serwisowi "Polygon", że zamknięcie dotknie dziewięciu pracowników i współpracowników.

RWS zaś podkreśliło, że mimo anulowania Postal: Bullet Paradise, franczyza będzie rozwijana. Wydawca zapowiada kolejne projekty, a pierwszy z nich ma być oficjalnie ujawniony w 2026 r.