Zaczęło się. Google zapowiada trzy pary inteligentnych okularów

Google pracuje z partnerami nad trzema różnymi formami inteligentnych okularów. Firma pokazała działające prototypy.

Rąbek tajemnicy na temat nadchodzących urządzeń został ujawniony podczas prezentacji Android Show poświęconej Androidowi XR. Na razie jedynym urządzeniem z tym oprogramowaniem są gogle Samsung Galaxy XR, ale w ciągu kilku miesięcy ma do nich coś lżejszego i bardziej kompaktowego.

Google pokazał okulary AI z ekranem i bez

Najprostszy model okularów rozwijany jest we współpracy z Samsungiem oraz markami modowymi Warby Parker i Gentle Monster, które mają opracować różne wariacje oprawek. Google nazywa je okularami AI, bo mają zostać uzbrojone w mikrofon, głośniki i aparaty, dzięki czemu pozwolą na komunikację z Gemini bez konieczności sięgania po telefon. Ten model ma zatem stanowić bezpośrednią konkurencję dla okularów Ray-Ban Meta.

Droższy wariant ma zostać dodatkowo w niewielki ekran w prawej soczewce, który będzie mógł wyświetlać powiadomienia, nawigację, podgląd z aparatu, odpowiedzi Gemini czy tłumaczenia w czasie rzeczywistym. To zatem alternatywa dla Meta Ray-Ban Display.

Google szykuje też okulary przewodowe z pełnym Androidem XR

Najbardziej zaawansowany model okularów rozwijany jest we współpracy z firmą Xreal pod kodowym oznaczeniem Project Aura. Ten wariant ma mieć wysokiej jakości ekrany z 70-stopniowym polem widzenia w każdej soczewce, co pozwoli na wyświetlanie treści stereoskopowych i precyzyjne osadzanie ich w przestrzeni.

Bateria i procesor zostaną umieszczone w specjalnym module z touchpadem, z którym okulary będą się łączyć przewodowo. Same okulary mają mieć także sensory do wykrywania gestów wykonywanych dłońmi, a Android XR pozwala na pracę w wielu oknach jednocześnie i rozmawianie z Gemini na temat ich zawartości.

Prywatnie korzystam ze starszego modelu Xreal One bez Androida XR. Z doświadczenia wiem, że to tego typu urządzenia są jeszcze zbyt duże, by nosić je przez cały dzień i udawać, że to zwykłe okulary. Ale jednocześnie na tyle lekkie i wygodne, by korzystanie z nich przez kilka godzin bez przerwy nie było wyzwaniem, więc jest szansa, że będzie to całkiem sensowna alternatywa dla laptopa.

Google deklaruje, że wszystkie trzy kategorie okularów wylądują na półkach sklepowych w przyszłym roku. Ceny stoją póki co pod znakiem zapytania.