Szykuj trampki. Apple Fitness+ oficjalnie w Polsce

Apple rozszerza dostępność usługi Apple Fitness+ o 28 nowych krajów. Na ich liście znalazła się Polska.

Apple Fitness+ to usługa subskrypcyjna, która w ramach miesięcznego lub rocznego abonamentu daje dostęp do setek filmów z ćwiczeniami, przygotowanych przez profesjonalnych trenerów. Kolejne treningi, trwające od 5 do 45 minut, dokładane są co tydzień.

Treningi zostały podzielone na 12 kategorii: siłowy, interwałowy, joga, mięśnie brzucha, pilates, taniec, kick-boxing, rower, wioślarz, bieżnia, wyciszanie z rozciąganiem oraz medytacja.

Trenowanie z Apple Fitness+ działa tak:

wybierasz trening w aplikacji i uruchamiasz go na iPhone, iPadzie lub Apple TV;

jeśli masz Apple Watcha, w momencie naciśnięcia "Start" na telefonie, tablecie lub telewizorze zegarek automatycznie przechodzi w tryb treningowy;

parametry takie jak tętno, licznik spalonych kalorii czy czas treningu są wyświetlane bezpośrednio na ekranie, na którym oglądasz wideo.

Podczas treningów można także odtworzyć specjalnie przygotowane playlisty z Apple Music.

Aby w pełni wykorzystać potencjał Apple Fitness+, rekomendowane jest użycie Apple Watcha. Możliwe jest jednak przeprowadzenie treningu z użyciem samego iPhone’a, ale wówczas monitorowanie postępów sprowadza się jedynie do prostych szacunków.

Treningi nagrywane są w języku angielskim. Apple oferuje także cyfrowy dubbing wygenerowany z użyciem AI, ale ten dostępny jest jedynie po niemiecku i hiszpańsku. Otrzymałem jednak od Apple’a potwierdzenie, że na start dostępne będą polskie napisy.

Apple Fitness+ w Polsce - kiedy i za ile?

Start Apple Fitness+ w Polsce zaplanowano na 15 grudnia. Producent przygotował dwa warianty abonamentowe:

miesięczny - 19,99 zł;

roczny - 159 zł.

Dostęp do usługi można przyznać bez dodatkowych opłat nawet pięciu osobom w ramach Chmury rodzinnej. Niestety w naszym kraju firma nie oferuje planu Apple One Premium, który łączy Apple Fitness+ z innymi usługami w ramach jednej, tańszej subskrypcji.

Usługa Apple Fitness+ wystartowała na pierwszych rynkach w grudniu 2020 roku. Od 15 grudnia 2025 będzie dostępna w łącznie w 49 krajach.