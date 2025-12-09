Rozbili szajkę przemycającą układy AI do Chin. Władze USA ujawniły szczegóły
Amerykańskie służby rozbiły siatkę, która próbowała przemycić do Chin najnowsze chipy NVIDII warte 160 mln dol. Złożony schemat fałszywych dokumentów i przepakowywania sprzętu pokazuje, jak zaciekła stała się globalna walka o technologiczną przewagę.
W ramach szeroko zakrojonej akcji wymierzonej w nielegalny wywóz zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji, amerykańskie służby ujawniły i rozbiły skomplikowaną sieć przemytniczą, która próbowała nielegalnie wysłać do Chin i Hongkongu procesory graficzne Nvidia H100 i H200 o łącznej wartości co najmniej 160 mln dol.
Operacja, nazwana "Gatekeeper”, doprowadziła do aresztowania kilku osób w USA i zabezpieczenia technologii oraz gotówki wartej ponad 50 mln dol.
Wysyłali sprzęt pod fikcyjną marką
Według dokumentów sądowych głównymi oskarżonymi są Alan Hao Hsu, właściciel firmy Hao Global LLC z Teksasu, oraz dwaj obywatele Chin, Benlin Yuan i Fanyue Gong, działający w USA. Hsu i jego firma przyznali się do winy w sprawie przemytu i nielegalnego eksportu procesorów GPU. Yuan i Gong zostali oskarżeni o spisek mający na celu obejście amerykańskich przepisów eksportowych.
Śledczy ustalili, że oskarżeni fałszowali dokumenty wysyłkowe, błędnie klasyfikowali towary i ukrywali ich prawdziwych odbiorców. Procesory graficzne były przechowywane w magazynach w USA, przepakowywane, zmieniano ich oznaczenia na fikcyjne "SANDKYAN”, a następnie wysyłano do Chin i Hongkongu. W procederze uczestniczyły także firmy logistyczne z Hongkongu i chińskie firmy zajmujące się AI.
Kluczowa technologia do obsługi AI
Procesory H100 i H200 to zaawansowane układy graficzne (GPU) wykorzystywane do obliczeń wysokiej wydajności, trenowania dużych modeli językowych i generatywnej AI. Jak podkreślają przedstawiciele amerykańskich służb, kontrola nad tymi technologiami ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo narodowe i przewagę USA w wyścigu technologicznym.
"Kraj, który kontroluje te chipy, będzie kontrolował technologię sztucznej inteligencji; kraj, który kontroluje AI, będzie kontrolował przyszłość” – podkreślił prokurator generalny Nicholas J. Ganjei z Południowego Okręgu Teksasu. Zastępca dyrektora FBI Roman Rozhavsky zwrócił uwagę na znaczenie współpracy międzyagencyjnej i czujności sektora prywatnego w ochronie kluczowych technologii.
Przemytnicy mogą zostać surowo ukarani
Jak czytamy w informacji Departamentu Sprawiedliwości, Hsu grozi do 10 lat więzienia, a jego firma może zostać obciążona karą dwukrotności zysku uzyskanego z przestępstwa. Yuanowi grozi do 20 lat więzienia i grzywna do miliona dolarów, a Gongowi – do 10 lat więzienia. Wyroki zostaną ogłoszone w najbliższych miesiącach.
Sprawę prowadzą między innymi Biuro ds. Kontroli Eksportu BIS, ICE HSI oraz biura terenowe FBI w Nowym Jorku i Waszyngtonie, a proces wspierają zastępcy prokuratorów z Południowego Okręgu Teksasu i Wydziału Kontrwywiadu.
"Operacja Gatekeeper” pokazuje skalę zagrożenia, jakie niesie nielegalny handel zaawansowaną technologią AI. W miarę jak sztuczna inteligencja staje się kluczowym elementem przewagi technologicznej i militarnej, amerykańskie władze coraz skuteczniej monitorują i egzekwują przepisy dotyczące eksportu, jednocześnie wysyłając wyraźny sygnał, że próby obejścia prawa nie pozostaną bez konsekwencji.
