Amerykańskie służby rozbiły siatkę, która próbowała przemycić do Chin najnowsze chipy NVIDII warte 160 mln dol. Złożony schemat fałszywych dokumentów i przepakowywania sprzętu pokazuje, jak zaciekła stała się globalna walka o technologiczną przewagę.

W ramach szeroko zakrojonej akcji wymierzonej w nielegalny wywóz zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji, amerykańskie służby ujawniły i rozbiły skomplikowaną sieć przemytniczą, która próbowała nielegalnie wysłać do Chin i Hongkongu procesory graficzne Nvidia H100 i H200 o łącznej wartości co najmniej 160 mln dol.

Operacja, nazwana "Gatekeeper”, doprowadziła do aresztowania kilku osób w USA i zabezpieczenia technologii oraz gotówki wartej ponad 50 mln dol.

Wysyłali sprzęt pod fikcyjną marką

Według dokumentów sądowych głównymi oskarżonymi są Alan Hao Hsu, właściciel firmy Hao Global LLC z Teksasu, oraz dwaj obywatele Chin, Benlin Yuan i Fanyue Gong, działający w USA. Hsu i jego firma przyznali się do winy w sprawie przemytu i nielegalnego eksportu procesorów GPU. Yuan i Gong zostali oskarżeni o spisek mający na celu obejście amerykańskich przepisów eksportowych.

Śledczy ustalili, że oskarżeni fałszowali dokumenty wysyłkowe, błędnie klasyfikowali towary i ukrywali ich prawdziwych odbiorców. Procesory graficzne były przechowywane w magazynach w USA, przepakowywane, zmieniano ich oznaczenia na fikcyjne "SANDKYAN”, a następnie wysyłano do Chin i Hongkongu. W procederze uczestniczyły także firmy logistyczne z Hongkongu i chińskie firmy zajmujące się AI.

Kluczowa technologia do obsługi AI

Procesory H100 i H200 to zaawansowane układy graficzne (GPU) wykorzystywane do obliczeń wysokiej wydajności, trenowania dużych modeli językowych i generatywnej AI. Jak podkreślają przedstawiciele amerykańskich służb, kontrola nad tymi technologiami ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo narodowe i przewagę USA w wyścigu technologicznym.

"Kraj, który kontroluje te chipy, będzie kontrolował technologię sztucznej inteligencji; kraj, który kontroluje AI, będzie kontrolował przyszłość” – podkreślił prokurator generalny Nicholas J. Ganjei z Południowego Okręgu Teksasu. Zastępca dyrektora FBI Roman Rozhavsky zwrócił uwagę na znaczenie współpracy międzyagencyjnej i czujności sektora prywatnego w ochronie kluczowych technologii.

Przemytnicy mogą zostać surowo ukarani

Jak czytamy w informacji Departamentu Sprawiedliwości, Hsu grozi do 10 lat więzienia, a jego firma może zostać obciążona karą dwukrotności zysku uzyskanego z przestępstwa. Yuanowi grozi do 20 lat więzienia i grzywna do miliona dolarów, a Gongowi – do 10 lat więzienia. Wyroki zostaną ogłoszone w najbliższych miesiącach.

Sprawę prowadzą między innymi Biuro ds. Kontroli Eksportu BIS, ICE HSI oraz biura terenowe FBI w Nowym Jorku i Waszyngtonie, a proces wspierają zastępcy prokuratorów z Południowego Okręgu Teksasu i Wydziału Kontrwywiadu.

"Operacja Gatekeeper” pokazuje skalę zagrożenia, jakie niesie nielegalny handel zaawansowaną technologią AI. W miarę jak sztuczna inteligencja staje się kluczowym elementem przewagi technologicznej i militarnej, amerykańskie władze coraz skuteczniej monitorują i egzekwują przepisy dotyczące eksportu, jednocześnie wysyłając wyraźny sygnał, że próby obejścia prawa nie pozostaną bez konsekwencji.