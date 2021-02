Spędzamy pół dnia przed ekranami – tak średnio. U jednych osób będzie to jedna trzecia, u innych nawet dwie trzecie. W czasach pandemii liczby te drastycznie wzrosły. Czy to coś niepokojącego?

Ile czasu spędzamy przed ekranami każdego dnia?

W czasach pandemii spędzamy prawie jedną trzecią dnia w Internecie – przed komputerem czy też ze smartfonem w dłoni. Taką informację odnajdujemy w raporcie Four Fundamental Shifts in Media & Advertising During 2020 firm Sapio Research i DoubleVerify. Co koniecznie trzeba podkreślić – chodzi wyłącznie o czas poza pracą czy nauką, a te przecież też teraz w dużej mierze odbywają się przed ekranami.

Konkretnie przeciętny mieszkaniec Europy lub Stanów Zjednoczonych spędzał przed ekranami 6 godzin i 59 minut każdego dnia. Dodajmy do tego 8 godzin pracy zdalnej i na sen oraz wszelkie aktywności poza-internetowe pozostaje zaledwie 9 godzin. Z tego samego badania wynika, że najwięcej osób spędzało czas na portalach społecznościowych (48%), serwisach informacyjnych (47%) i platformach streamingowych (47%).

Pandemia i Internet zmieniły nasze dni

Wynik na poziomie 7 godzin jest o prawie 4 godziny większy niż w czasach przedpandemicznych, co oznacza, że różnica jest olbrzymia. Na pewno jednak nie jest zaskakująca, bo wprowadzane na całym świecie obostrzenia doprowadziły do tego, że na dobrą sprawę nie było po co ruszać się z domu. Nasze mieszkania zamieniły się w sklepy, restauracje i sale kinowe, a umożliwiły to komputery, smartfony i telewizory Smart TV.

Dobrym podsumowaniem wydaje się komentarz Marcina Filipowicza z Audience Network: „Smart przedmioty, które nas otaczają, stanowią jedynie narzędzie służące do realizowania czynności, które już doskonale znamy. Zamiast odwiedzać naszego klienta, łączymy się z nim za pośrednictwem komunikatora. Najnowsze filmy oglądamy na kanapie, a nie w kinie itd. Technologia nie zmienia naszych celów, a jedynie pomaga je osiągnąć w alternatywny sposób”.

Źródło: inPlus Media, Sapio Research, DoubleVerify, Audience Network

