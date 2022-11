Ile Polaków korzysta z iPhone i jak ten wynik wygląda na tle Europy? Dane z września 2022 roku są szokujące. Tylko co dziesiąty Polak korzysta ze smartfona z logo Apple. Najwięcej posiadaczy iPhone’ów jest natomiast w Monako.

Użytkownicy iPhone’ów w Europie

Polacy niechętnie kupują iPhone’y. Tak przynajmniej wynika z danych zebranych przez portal statcounter.com, który przygotował mapę przedstawiającą procent użytkowników smartfonów Apple w każdym europejskim kraju.

Jak się okazuje, tylko co dziesiąty mieszkaniec Polski korzysta na co dzień z iPhone - tym samym przyczyniając się do niechlubnego, ostatniego miejsca na liście. Najlepiej (dla Apple) sytuacja wygląda w Monako - tam użytkowników iPhone’ów jest niemal 70%.

Polacy nie lubią iPhone’ów - podobnie jak wschód Europy

Udział użytkowników iPhone w kraju mieszczący się w przedziale 10 - 20% przypada generalnie na wschodnią część Europy. Choć Polaków z telefonami Apple’a jest najmniej, to podobnym wynikiem mogą się „pochwalić” m.in. mieszkańcy Ukrainy, Węgier, Chorwacji, Turcji oraz Grecji.

Najwięcej posiadaczy iPhone’ów jest w Monako

Niespełna 70% Monakijczyków posiada iPhone. Tak dobry wynik (w przedziale 60 - 70%) odnotowano również w Norwegii oraz Danii.

Jeśli procenty przełożymy na bardziej obrazujące sytuację liczby: Monako, będące liderem w Europie ma powierzchnię ok. 2 km², a przy ludności ok. 40.000 mieszkańców, właścicieli iPhone jest aż ok. 28.000.

Równie dużo użytkowników iPhone’ów (powyżej 50% społeczeństwa) jest w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Nieco mniej, choć nadal wystarczająco dużo, aby Apple cieszyło się z wysokiej sprzedaży jest ich we Francji, Irlandii oraz Austrii.

Dlaczego mamy tak mało iPhone’ów?

Przyznam szczerze, że mnie tak słaby wynik zszokował. Z moich obserwacji wynika, że właścicieli iPhone’ów jest zdecydowanie więcej, niż statystycznie co dziesiąty Polak.

Niemniej, na tę sytuację bez wątpienia mają wpływ ceny urządzeń Apple, które w ostatnim czasie istotnie wzrosły. Oznacza to, że nasi rodacy nie tyle nie chcą, co nie mogą pozwolić sobie na iPhone ze względów finansowych. Zamiast sprzętu Apple Polacy wybierają zatem tanie smartfony.

Czy te wyniki mogą mieć na coś wpływ?

Pierwsze, co przychodzi na myśl, to Siri po polsku. I rzeczywiście - w świetle tak niskiego (najniższego zresztą) zainteresowania iPhone’ami w Europie, Polska może nie być kluczowym rynkiem, który należy rozwijać w kontekście usług Apple.

Nie oznacza to jednak, że nasz kraj jest traktowany jako mniej istotny - wszak jesteśmy zawsze pierwszym, który otrzymuje możliwość zakupu nowych urządzeń, a gigant z Cupertino rozwija swoje struktury w Polsce stale poszukując pracowników.

A jak wynika z Waszych obserwacji? iPhone’ów jest rzeczywiście tak mało, czy w Waszym środowisku udział procentowy wygląda zdecydowanie inaczej? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Reddit r/lukeutts, gs.statcounter.com