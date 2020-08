Licznik zarejestrowanych samochodów elektrycznych w Polsce się rozpędza. Sprawdź, czy zgadniesz, ile takich aut było w naszym kraju do końca lipca bieżącego roku.

Ile jest samochodów elektrycznych w Polsce?

Nie będziemy cię już dłużej trzymać w niepewności. Z najnowszych danych opublikowanych przez PSPA i PZPM wynika, że po polskich drogach jeździ już ponad 13 tysięcy samochodów z napędem elektrycznym. Większość z nich, a konkretnie 55% stanowią auta elektryczne – reszta natomiast to pojazdy hybrydowe, a więc, takie, które poza silnikiem na prąd mają też klasyczny napęd spalinowy.

Wypada w tym miejscu wspomnieć o innych liczbach – jeśli chodzi o pojazdy elektryczne, to w Polsce mamy ponad 620 samochodów ciężarowych i dostawczych, przeszło 330 autobusów oraz około 7750 motocykli i motorowerów na prąd.

I wszystko wskazuje na to, że będzie ich więcej

Eksperci z PSPA i PZPM spodziewają się, że popularność elektrycznych samochodów będzie dynamicznie rosnąć w naszym kraju i to już w drugiej połowie bieżącego roku. Przemawia za tym kilka przesłanek: uruchomienie rządowego programu dopłat, wprowadzenie polskiego cennika przez Teslę, prezentacja prototypowych aut polskiej marki Izera oraz nieustannie rozbudowywana sieć stacji ładowania (licząca już ponad 1200 punktów).

Wierzysz w to, że samochody elektryczne w Polsce wreszcie się spopularyzują? A jeśli tak, to ile według ciebie będziemy musieli na to poczekać? Rok, pięć lat, dziesięć? Zachęcamy do dyskusji w komentarzach!

Źródło: PAP, Puls Biznesu, informacja własna

