Interesują cię elektryczne samochody Tesla? Ceny w złotówkach wreszcie zostały oficjalnie ujawnione – możesz wejść na polskojęzyczną stronę producenta i zamówić swój Model 3, Model S lub Model X, znając wartość zakupu w PLN.

Tesla Model 3 – cena w Polsce wreszcie znana

Najtańszym samochodem w katalogu tego producenta jest oczywiście Tesla Model 3 – niewielki sedan w wariancie podstawowym kosztuje niespełna 200 tysięcy złotych. Ma napęd na tył, do setki rozpędza się w niespełna 6 sekund i jest w stanie przejechać około 400 km na jednym ładowaniu. Jeżeli liczysz na coś więcej (napęd na cztery koła, dłuższy zasięg i większą wydajność), to musisz dopłacić co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Do wyboru są konkretnie takie trzy wersje:

Standard – 195 490 zł

Długi Zasięg – 235 490 zł

Performance – 260 490 zł

Ile kosztuje Tesla Model S? – cena w złotówkach

Nieco większy Tesla Model S jest dostępny w dwóch wariantach. Tańszy (Długi Zasięg) oferuje możliwość przejechania 610 km na ładowaniu, osiąga setkę w mniej niż 4 sekundy i rozpędza się do 250 km/h. Droższy (Performance) przejedzie o kilkanaście kilometrów mniej, zanim wyczerpie się energia w jego akumulatorze, ale za to prędkość 100 km/h osiąga już po upływie 2,5 sekundy, a jego maksymalna prędkość to 261 km/h.

Długi Zasięg – 360 490 zł

Performance – 435 490 zł

Polska cena Tesla Model X – zachęca do zakupu?

W dwóch wariantach dostępny jest też największy obecnie samochód elektryczny z tym logo, a więc SUV o nazwie Tesla Model X. Podobnie jak „eSka” jest dostępny w dwóch wariantach. Ten tańszy ma zasięg 507 km i rozpędza się do setki w 4,6 sekundy, a ten droższy pozwala przejechać 487 km, rozpędzając się do 100 km/h w niespełna 3 sekundy. Obydwa osiągają prędkość 250 km/h, a tak prezentują się ich ceny:

Długi Zasięg – 385 490 zł

Performance – 460 490 zł

Oczywiście to wszystko to są tylko ceny bazowe. Korzystając z konfiguratora, można wyposażyć swój egzemplarz w niestandardowe elementy, co sprawi, że ostatecznie będziemy musieli zapłacić nieco więcej. Najdroższym dodatkiem jest naturalnie autopilot, czyli technologia jazdy autonomicznej – aby móc z niej skorzystać, trzeba dopłacić 39 000 złotych (niezależnie od wybranego modelu).

Oficjalna sprzedaż samochodów Tesla w Polsce została uruchomiona

Możesz już dziś zamówić swoją teslę – będzie gotowa do odbioru w listopadzie, w warszawskim salonie producenta.

Źródło: Tesla

