W naszym świątecznym poradniku znajdziecie kilka propozycji na niedrogi prezent dla fana Apple. Wszystkie zostały przez nas przetestowane i dobrze sprawdzają się w praktyce, a co najważniejsze, z pewnością sprawią radość obdarowanemu.

Jaki prezent dla fana Apple kupić?

Wybór świątecznego prezentu nie jest łatwą sprawą. Staje się to jeszcze trudniejsze, jeśli osoba, którą chcemy obdarować ma hobby, na którym się w ogóle nie znamy lub, co gorsza, jest ono drogie. Przykładem takich osób, mogą być na przykład fani albo po prostu użytkownicy sprzętu marki Apple.

W sieci znaleźć można wiele poradników prezentowych, które podpowiedzieć mają jaki prezent dla fana Apple jest najlepszy, ale w wielu przypadkach są one oderwane od rzeczywistości. Znajdziemy w nich bowiem propozycje najnowszych urządzeń takich jak Apple Watch Ultra 2, nowe smartfony, na przykład iPhone 15, iPhone 15 Plus czy nawet iPhone 15 Pro Max oraz komputery Mac. Najnowsze modele to MacBooki Pro i iMaki z układami Apple Silicon serii M3.

To urządzenia, które kosztują kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych. Oczywiście każdemu z naszych czytelników życzymy, aby ich Mikołaj miał tak zasobny portfel, ale jesteśmy realistami. W naszym zestawieniu znajdziecie pięć propozycji prezentów dla fanów marki Apple, które zostały przez nas sprawdzone. Tym razem postawiliśmy na przedmioty sygnowane logo Apple, bo chociaż w wielu przypadkach nie są najlepsze w swojej klasie i najbardziej opłacalne, to co bardziej ucieszy fana marki? Poza tym, prezent ma przede wszystkim cieszyć. Nie musi być ani praktyczny, ani rozsądny, ani niezbędny.

Najlepszy prezent dla fana Apple

Ładowarka MagSafe

To nie do końca ładowarka, ponieważ do działania tego akcesorium, niezbędny jest jeszcze zasilacz, który wyposażony jest w gniazdo USB typu C. Ta propozycja to tak naprawdę korpus z cewką magnetyczną oraz 1-metrowy przewód zakończony wtyczką z symetrycznym USB.

Ładowarka obsługuje standard Qi i ładuje z mocą 15 watów (mniej niż można uzyskać podłączając iPhone’a do gniazdka przewodem Lightning lub USB-C). Ta ładowarka świetnie sprawdza się na przykład w samochodzie, ponieważ magnesy MagSafe mocno przywierają do obudowy smartfona w odpowiednim miejscu, dzięki czemu nawet podłączanie podczas jazdy nie sprawia żadnego problemu.

Portfel z MagSafe do iPhone'a

To jedno z tych akcesoriów do smartfonów marki Apple, którego istnienia w ogóle nie rozumiałem. Zminieło się to dopiero wtedy, gdy zacząłem z niego korzystać. To przypinana do tylnej części obudowy iPhone’a za pomocą magnesu „kieszeń”, do której włożyć można dokumenty, karty płatnicze oraz gotówkę.

O ile z pierwszych dwóch elementów niektórzy z nas korzystają już w formie cyfrowej (za pośrednictwem aplikacji mObywatel oraz Apple Wallet) to gotówka zawsze będzie „analogowa”. Ten portfelik to świetny sposób na przenoszenie gotówki, który wyklucza noszenie tradycyjnego portfela. Co więcej, po odczepieniu go od iPhone’a w aplikacji Znajdź dostępna będzie jego ostatnia znana lokalizacja.

Etui do iPhone’a marki Apple

Trudno powiedzieć czy etui marki Apple lepiej chronią smartfona niż obudowy innych marek, ale jako fan nadgryzionego jabłka zawsze chciałem takie mieć, chociaż cena mocno odstrasza. Dlaczego zatem nie uszczęśliwić kogoś prezentem, którego sam sobie raczej nie kupi (i słusznie).

Do wyboru mamy etui z miękkiego w dotyku silikonu z wewnętrzną wyściółką z mikrofibry oraz z tkaniny FineWoven, która przypomina zamsz. My zdecydowanie polecamy pierwszą z wymienionych wersji, a wariant kolorystyczny dobrać można według gustu obdarowywanego. Oba mają wbudowane magnesy, dzięki którym z akcesoriów MagSafe korzystać można bez ich wcześniejszego sciągania ze smartfona.

Opaska sportowa do Apple Watch

Poza oficjalnym sklepem, czyli na przykład w popularnych elektromarketach, zegarki Apple Watch sprzedawane są przede wszystkim z paskiem sportowym, który wykonany jest z silikonu, a dokładniej z fluoroelastomeru. Jako wieloletni użytkownik Apple Watch przekonałem się, że o wiele wygodniejsza jest opaska sportowa, wykonana z miękkiego, oddychającego materiału z zapięciem na rzep.

Skóra się pod nią nie poci, co pozwala na uniknięcie obtarć. Taką opaskę można łatwo wyczyścić po prostu wrzucając ją do pralki. Warto też dodać, że dowolny pasek (także opaskę) wybrać można kupując ten zegarek w oficjalnym sklepie i korzystając z konfiguratora Apple Watch Studio. Upewnijcie się zatem, że obdarowywany nie ma już takiej opaski, jaką chcecie mu kupić.

Karta upominkowa Apple Gift Card

To prezent, którego nigdy nie dostałem, a zawsze chciałem. Wspominam o nim w niemal każdym swoim poradniku prezentowym, ponieważ kupić można go w każdej chwili, nawet przy wigilijnym stole. Kartę upominkową Apple Gift Card kupuje się na stronie Apple lub w sklepie App Store, na przykład na iPhonie.

Podczas zakupu wybrać można między innym wzór wirtualnej karty oraz kwotę (od 20 do 1000 złotych). Środki wykorzystać można na produkty i akcesoria w sklepie Apple, ale także na aplikacje, gry, muzykę, filmy, seriale, miejsce w iCloud+ i inne oferowane przez Apple usługi. Karta trafia do obdarowywanego w formie wiadomości e-mail oraz zasilenia konta Apple ID.

Wszystkim naszym czytelnikom życzymy, aby w tym roku pod choinką znaleźli swoje wymarzone prezenty!