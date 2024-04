Biodegradowalne, magnezowo-ceramiczne implanty zębów wykonane na drukarce 3D. Brzmi jak sci-fi? Nie dla zespołu naukowców z Politechniki Wrocławskiej. Oni już to zrobili.

Zespoły naukowe z Politechniki Wrocławskiej i Narodowego Uniwersytetu w Tajwanie wykorzystały technologię druku trójwymiarowego w niecodzienny sposób. Dzięki nim być może spersonalizowane implanty zębów staną się lepsze i tańsze.

Implanty zębów wykonane w technologii 3D

Wrocławscy naukowcy współpracują podczas tego projektu z kolegami i koleżankami z Tajwanu. Mają nadzieję na to, że wykonywane na zamówienie implanty zastąpią utracone, na przykład na skutek choroby lub wypadku, zęby. Oczywiście, dziś również możliwe jest tworzenie implantów, jest to jednak bardzo praco- i czasochłonny proces, przy tym kosztuje niemało.

Co ciekawe, implanty zębów drukowane w 3D mogłyby połączyć się z tkankami kostnymi pacjenta. Wymagałoby to trochę czasu, ale być może okaże się przełomem w protetyce.

Sztuczne zęby jak prawdziwe?

Naukowcy wymyślili całkiem sprytny plan. Elementem implantów zębów z drukarki 3D jest magnez z możliwością biodegradacji. Z czasem “nowy” ząb mógłby więc stopniowo wrastać w tkankę kostną. Już na etapie “produkcji” implantu ceramiczna korona byłaby powlekana warstwą ulegającą z czasem biodegradacji.

Prowadzone aktualnie badania są dość kompleksowe. Zakładają wiele etapów procesu wstawiania nowego zęba - od precyzyjnego projektu trójwymiarowego, przez wykonanie implantu, aż po prowadzenie prób jego wytrzymałości.

Badania są finansowane zarówno przez polskie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jak i MOST - podobną instytucję na Tajwanie. Projekt nazywa się natomiast CERMET. Możliwe, że wrocławscy studenci i badacze przyczynią się do rozwoju całej branży stomatologii. Wiele wskazuje na to, że drzwi do nowej technologii leczenia zębów zostały otwarte.

Jak działa drukowanie 3D?

Proces druku trójwymiarowego jest znany nie od dziś. Zaczyna się od stworzenia projektu, co robimy zwykle na komputerze ze specjalnym oprogramowaniem. Korzystając ze specjalnej drukarki, której wielkość wyznacza maksymalny wymiar drukowanego elementu, przechodzimy do działania. Drukowanie odbywa się przy pomocy różnych materiałów - zwykle różnego rodzaju tworzyw sztucznych, Na rynku są też m.in. drukarki 3D do drukowania metalem.

Drukowanie 3D odbywa się warstwa warstwie, co moglibyśmy porównać do układania kolejnych klocków LEGO. Taka forma tworzenia detali, czy nawet całych przedmiotów ma wiele zalet. Druk trójwymiarowy jest bardzo precyzyjny, a jego przydatność poznały już niemal wszystkie branże - także m.in. branża medyczna, przemysł motoryzacyjny, czy lotniczy.

Możliwe jest również amatorskie wykorzystanie druku 3D. Dziś podstawowe modele drukarek 3D nie są drogie, każdy może wyposażyć się w taki sprzęt ii samemu zaprojektować, a następnie wykonać jakiś element. Z tej możliwości korzystając między innymi majsterkowicze, czy zwolennicy składania modeli. Wszędzie tam, gdzie zdobycie małych elementów lub części zamiennych jest utrudnione lub drogie, opcja samodzielnego wydrukowania ich jest bardzo cenna.

Źródło zdjęć: Politechnika Wrocławska.