Wygląda na to, że na rynku mobilnym pęknie kolejna bateria. Asus ROG Phone 5 ma być smartfonem o rekordowo dużych zasobach pamięci RAM.

Pierwszy smartfon z 18 GB RAM - Asus ROG Phone 5

Smartfony do gier oferują coraz więcej, a istotną rolę odgrywa tutaj Asus, którego modele z serii Asus ROG Phone wyróżniają się nie tylko najwyższą wydajnością, ale też ciekawymi dodatkowymi funkcjami. Asus ROG Phone 5 znalazł się na naszej liście najbardziej wyczekiwanych smartfonów 2021 roku, a każde kolejne informacje z nim związane jeszcze bardziej rozbudzają apetyty co do tego modelu.

Wielce prawdopodobne, że będzie to pierwszy smartfon oferujący aż 18 GB RAM. Trudno być bardzo zaskoczonym, bo skoro 16 GB RAM w smartfonach już widzieliśmy, to kolejny krok był jedynie kwestią czasu. Uznający, że to zbyt wiele i nie da się aż tyle wykorzystać powinni ucieszyć się z tego, że Asus ROG Phone 5 powinien być oferowany w jeszcze dwóch wariantach - z 16 GB i 12 GB pamięci RAM. We wszystkich znajdzie się najwydajniejszy obecnie mobilny procesor Qualcomm Snapdragon 888 wykonany w 5nm procesie technologicznym.

Premiera Asus ROG Phone 5 już w marcu

Nie będziemy długo czekać na rozwianie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących omawianego smartfona. Producent dość szybko ujawnił jego datę premiery (a przynajmniej prezentacji), która odbędzie się 10 marca.

Join us March 10, 7 PM (UTC+8) as we unveil the next generation of ROG Phone.



https://t.co/n3wT6Kds2E#ROGPhone5 #ForThoseWhoDare — ROG Global (@ASUS_ROG) February 25, 2021

Warto też pamiętać, że wedle dotychczasowej numerologii powinien pojawić się Asus ROG Phone 4, ale wszystko wskazuje na to, że producent pominie jedną cyfrę i przeskoczy od razu do piątki. To pochodna tetrafobii, która jest dość powszechna w kilku azjatyckich krajach ważnych z biznesowego punktu widzenia.

Tajemnicy nie stanowi wygląd Asus ROG Phone 5. Poznaliśmy go za sprawą DxOMark, które z dużym wyprzedzeniem przybliżyło kwestię audio w tym modelu (i swoją drogą mocno ją pochwaliło).

To jak, przyznajcie się ile pamięci RAM mają Wasze telefony i komputery?

Źródło: @ASUS_ROG, dxomark, foto - asus

Warto zobaczyć również: