Mało ci Indiany Jonesa? Dobre wieści - Disneyowi podobno też

Istnieją spore szanse na to, że "Indiana Jones i Wielki Krąg" to dopiero początek większej przygody. Domagać się tego ma kierownictwo Disneya.

Choć filmowy "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" stał się jedną z największych finansowych porażek ostatnich lat, nie oznacza to bynajmniej, słynny archeolog na dobre stracił sympatię publiki. Wręcz przeciwnie - przeniesienie jego przygód do świata gier okazało się strzałem w 10.

"Indiana Jones i Wielki Krąg" może się poszczycić zarówno sporą popularnością, jak i dobrymi opiniami. W chwili publikacji tego tekstu, serwis MetaCritic wyliczył średnią ocen 88/100 wśród recenzentów oraz 8,4/10 wśród graczy.

Nic więc dziwnego, że wiele osób wyczekuje kontynuacji. A szanse na nią zdają się z każdym dniem rosnąć.

"Indiana Jones i Wielki Krąg" z szansą na kontynuację

W reakcji na sukces "Wielkiego Kręgu", szefostwo Disneya - do którego należą prawa do marki - miało "chwycić za telefon i poprosić o więcej" gier z Indianą Jonesem. Informację tę przekazał Jez Corden z serwisu Windows Central na łamach podcastu The XB2.

Póki co żadna oficjalna deklaracja nie padła, ale przedstawiciele firmy już wcześniej zwracali uwagę na duży rozstrzał czasowy dzielący historie opowiedziane w filmach. W teorii ma to dać twórcom gry sporo przestrzeni do wypełnienia.

Niestety ewentualna kontynuacja raczej nie pojawi się prędko. "Indiana Jones i Wielki Krąg" został zapowiedziany niemal 4 lata przed premierą.