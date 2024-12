Nowe doniesienia o Wiedźminie 4. Twórcy zabrali głos

Wiedźmin 4 wreszcie ujrzał światło dzienne. Pierwszy zwiastun zdradza, że to Ciri zastąpi wysłużonego Geralta. Bez wątpienia zmian będzie więcej, ale czy w nadchodzącym Wiedźminie znajdzie się miejsce na elementy znane z poprzedniej części? Najwyraźniej tak.

Nie milkną echa The Game Awards 2024. Bez wątpienia jednym z najciekawszych punktów programu okazał się zwiastun Wiedźmina 4, którego sceny mają ukryte znaczenie. Materiał nieszczególnie przybliża niuanse rozgrywki, wszak mamy do czynienia ze zwiastunem kinowym, a te rządzą się własnymi prawami. Więcej informacji o rozgrywce ujawnia Sebastian Kalemba oraz producentka wykonawcza Małgorzata Mitręga.

Czy będzie Gwint w Wiedźminie 4? Najpewniej tak

Jednym z kluczowych elementów rozgrywki w Wiedźminie 3 był Gwint – mini-gra karciana, która zdobyła ogromną popularność. Gracze rywalizowali wybierając talie reprezentujące frakcje ze uniwersum, takie jak Królestwa Północy czy Cesarstwo Nilfgaardu, by uzyskać wyższy wynik od przeciwnika w dwóch z trzech rund.

Gwent stał się tak popularny, że doczekał się osobnej gry online. Fani zastanawiają się więc, czy powróci w Wiedźminie 4. W wywiadzie dla Easy Allies dyrektor gry Sebastian Kalemba i producentka wykonawcza Małgorzata Mitręga odnieśli się do tych pytań. "Uwielbiamy Gwinta" – przyznał Kalemba. Mitręga dodała: "Naprawdę kochamy tę grę i zawsze uważnie słuchamy naszej społeczności, którą również uwielbiamy. Nie sądzę, by ktokolwiek był rozczarowany". Kalemba potwierdził: "To część doświadczenia, więc tak, absolutnie".

Premiera za kilka lat, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość

Nie jest to jednoznaczna odpowiedź, ale sugeruje, że Gwint w Wiedźminie 4 to w zasadzie pewniak. Nie wiemy jedynie, czy twórcy pokuszą się o nową wersję, czy będzie to wypisz wymaluj karcianka znana z Wiedźmina 3.

Premiera Wiedźmina 4 to pieśń odległej przyszłości. Gra znajduje się aktualnie w fazie pełnej produkcji, która najpewniej potrwa kilka lat.

