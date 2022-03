Codziennie komunikujemy się z urządzeniami. I choć sterowanie dotykowe czy głosowe wydaje się bardzo intuicyjne, to wciąż wiele brakuje do tego, by nazwać je swobodnym. W niezbyt odległej przyszłości ma się to zmienić.

Naturalne rozmowy z komputerem – mądre głowy z DeepMind idą na swoje, by robić swoje

Reid Hoffman (współzałożyciel LinkedIn) i Mustafa Suleyman (współzałożyciel DeepMind) połączyli siły i powołali do życia firmę Inflection AI. Jej celem jest opracowanie oprogramowania bazującego na sztucznej inteligencji, a umożliwiającego ludziom rozmowę z komputerami w zwykłym, naturalnym języku. Będzie to możliwe za pięć lat – „prawie na pewno”, jak twierdzi Suleyman.

Suleyman zaprosił jeszcze do współpracy doktora Karéna Simonyana (kolegę z DeepMind), który będzie pełnić funkcję głównego naukowca w Inflection AI. Panowie znają się od prawie dekady i najwyraźniej musieli odkryć coś, co pozwala im wierzyć w powodzenie tego projektu. Osiągnięcia DeepMind – takie jak skuteczna diagnostyka medyczna czy zwycięstwo z mistrzem Go – stanowią tu dobrą rekomendację.

O Infelction AI więcej nie wiadomo niż wiadomo, ale i tak brzmi nieźle

Oczywiście wciąż pozostaje wiele niewiadomych w kwestii Inflection AI. Nie znamy właściwie żadnych szczegółów na temat tego projektu – kto konkretnie ma być jego grupą docelową i w jaki sposób osiągnięta ma zostać możliwość swobodnego porozumiewania się z komputerem. Nawet pomimo tego warto jednak przyglądać się temu przedsięwzięciu, bo asystenci w naszych smartfonach i inteligentnych domach zdecydowanie nie są jeszcze wystarczająco sprytni.

Poznaliśmy za to jedno z istotnych założeń firmy Inflection AI. Hoffman, Suleyman i Simonyan najwyraźniej mają dość pracy w molochach, bo to nowe przedsiębiorstwo ma być możliwie małe. Jak tłumaczą – chodzi o to, by dało się zachować pełną koncentrację i dynamikę działania.

