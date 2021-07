Sztuczna inteligencja jest odbierana jako ogromna szansa, ale też poważne zagrożenie dla ludzkości. Do dyskusji na temat rozwoju technologii i jej etycznego wykorzystania włączył się papież Franciszek.

Sztuczna inteligencja (AI) to jedna z najważniejszych i najszybciej rozwijających się technologii ostatnich lat. Dzięki wykorzystaniu komputerowych algorytmów, istnieje możliwość szybszego i sprawniejszego wykonywania niektórych operacji. Często są to scenariusze, które do tej pory były nieosiągalne dla ludzkości.

Nadal jednak mówimy o stosunkowo młodej technologii, która w najbliższych latach na pewno będzie się rozwijać i ewoluować. Niektórzy obawiają się tutaj nieodpowiedzialnego podejścia, które może doprowadzić do nierównego traktowania i promowania uprzedzeń czy ograniczać prawo do prywatności.

W związku z tym konieczne jest tutaj ustalenie pewnych ram etycznych. Do dyskusji na temat rozwoju AI włączył się papież Franciszek.

Papież Franciszek apeluje w sprawie rozwoju sztucznej inteligencji

Jakiś czas temu papież Franciszek podjął współpracę z firmami Microsoft i IBM, a więc gigantami branży technologicznej, mocno zaangażowanymi w rozwój AI, której wynikiem było opracowanie inicjatywy Rome Call for Ethics - ma ona na celu pobudzenie dyskusji na temat etyki i sztucznej inteligencji i wzywa, aby technologia była przejrzysta, inkluzywna, odpowiedzialna, bezstronna, niezawodna i bezpieczna.

Współpraca będzie odgrywać kluczową rolę w przyszłości sztucznej inteligencji, ponieważ firmy technologiczne, organizacje badawcze i liderzy społeczności spotykają się, aby wypracować sposób wykorzystania jej w odpowiedzialny sposób.

Przyjęte zasady mają promować poczucie odpowiedzialności, ale też zachęcać firmy i organizacje do współpracy nad rozwojem technologii w sposób zorientowany na człowieka. Sztuczna inteligencja musi być łatwa do zrozumienia i wytłumaczalna. Pomoże to wzmocnić zaufanie do technologii, dzięki czemu będzie mogła się szybciej rozwijać i przysłużyć się ludzkości w kolejnych zastosowaniach.

Trzeba rozmawiać o rozwoju sztucznej inteligencji

Niektórym może wydawać się dziwne, że głowa kościoła katolickiego odgrywa jakąkolwiek rolę w decydowaniu o rozwoju jednej z najważniejszych technologii ostatnich lat. To jednak tylko początek, bo temat musi być konsultowany z różnymi środowiskami – firmami technologicznymi, organizacjami badawczymi, liderami społeczności czy właśnie przywódcami religijnymi.

Sztuczna inteligencja ma bardzo szeroki zakres zastosowań, więc trudno będzie tutaj opracować główną regulację na temat jej wykorzystania. Patrząc jednak na tempo rozwoju technologii, ale też szanse i zagrożenia dla ludzkości, koniecznym wydaje się chociaż ustalenie pewnych ram etycznych. Dla dobra ludzkości.

Źródło: Intel, Sage Media (foto)